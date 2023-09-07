የጉግል ክሮም አሳሽ እርስዎ በነደፉት ቁሳቁስ ታድሷል

የGoogle ታዋቂው አሳሽ Chrome እርስዎ የንድፍ ቋንቋን የሚያካትት ዝማኔ ለመቀበል ተዘጋጅቷል። ማሻሻያው ተነባቢነት ላይ በማተኮር የታደሱ አዶዎችን እና እንዲሁም የአሳሹን ትሮች እና የመሳሪያ አሞሌን የሚያሟሉ አዲስ የቀለም ቤተ-ስዕሎችን ያስተዋውቃል። Chrome VP፣ Parisa Tabriz፣ እነዚህን ለውጦች በቅርቡ በብሎግ ልጥፍ ላይ አስታውቋል።
በአዲሱ ንድፍ ውስጥ አንድ የሚታይ ለውጥ በአሳሽ መስኮቱ አናት አጠገብ ያሉት የተጠጋጉ ማዕዘኖች ናቸው, ይህም ይበልጥ የተቀናጀ እና ዘመናዊ መልክን ይሰጣል. ተጠቃሚዎች በChrome በተጋራ ምስል እና ጂአይኤፍ በመጪ ለውጦች ላይ ፍንጭ ማየት ይችላሉ። አዲሶቹ የንድፍ አካላት አጠቃላይ የተጠቃሚውን ተሞክሮ ያሳድጋሉ እና አሳሹን ለእይታ ማራኪ ያደርገዋል።
ከራሱ አሳሹ በተጨማሪ ጎግል የChrome ድር ስቶርን በይነገጹን በማዘመን ላይ ካለው የቁስ እርስዎ ዲዛይን ጋር ለማጣጣም ነው። የተሻሻለው የድር ማከማቻ የተጠጋጉ ማዕዘኖች እና መልከ ቀና መልክ አለው። እነዚህ ለውጦች አስቀድሞ በይፋዊ እይታ ውስጥ ይገኛሉ እና ከተጠቃሚዎች አዎንታዊ ግብረመልስ አግኝተዋል።
በተጨማሪም ጎግል የተጠቃሚውን ደህንነት ለማሻሻል ደህንነቱ የተጠበቀ አሰሳ መሳሪያዎቹን በChrome እያሻሻለ ነው። በአሁኑ ጊዜ አሳሹ አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ ጣቢያዎችን በየ30 እና 60 ደቂቃው ከሚዘምኑ አካባቢያዊ ዝርዝር ጋር ይፈትሻል። ነገር ግን፣ በሚቀጥሉት ሳምንታት Chrome የጉግልን ቅጽበታዊ የመጥፎ ድረ-ገጾች ዝርዝር ለአፋጣኝ ስጋት ፈልጎ ለማግኘት እና ለመከላከል ይጠቀምበታል። ከማልዌር እና ከአስጋሪ ዛቻ በመለየት እና በመከላከል መካከል ያለውን ጊዜ በመቀነስ፣ Google በተጠቃሚ ደህንነት ላይ ጉልህ የሆነ የ25% መሻሻል ይጠብቃል።
ለChrome እርስዎ የነደፉት የቁስ ማሻሻያ ጉግል ለተጠቃሚዎች ምስላዊ ማራኪ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የአሰሳ ተሞክሮ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ያጠናክራል። በታደሱ አዶዎች፣ የተሻሻሉ የቀለም ቤተ-ስዕሎች እና በተሻሻሉ የደህንነት እርምጃዎች Chrome ለተጠቃሚ ምቹ አሳሽ መሻሻሉን ቀጥሏል።
ምንጮች:
- ጄይ ፒተርስ፣ ዘ ቨርጅ (ምንጭ መጣጥፍ)