ቻይና የሼንሎንግ የጠፈር አውሮፕላን ለሶስተኛ ተልዕኮ አስጀመረች።

ቻይና ሼንሎንግ የተባለችውን ከፍተኛ ሚስጥራዊ አውሮፕላን በሶስተኛ ተልእኮዋ ላይ በድጋሚ አምጥታለች። በዚህ ጊዜ ግን የተልእኮው አላማ አልታወቀም። የቻይና መንግስት ሚዲያ ዢንዋ የሰጠው ግልጽ ያልሆነ ማብራሪያ ብቻ ነው፣ ይህ የጠፈር መንኮራኩር በምህዋሩ እንደሚንቀሳቀስ እና እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የቴክኖሎጂ ማረጋገጫ እና የህዋ ሳይንስ ሙከራዎችን እንደሚያደርግ በመግለጽ የሕዋን ሰላማዊ አጠቃቀም ይደግፋል።
በተልዕኮው ወቅት ስድስት ሚስጥራዊ ነገሮች ከአውሮፕላኑ ተለቀቁ። እነዚህ ድሮኖች የሚመስሉ ነገሮች የአማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና የሳተላይት መከታተያ ስኮት ቲሊ ቀልባቸውን የሳቡ ሲሆን እንቅስቃሴያቸውን ይከታተላል። ቲሊ ከኤ እስከ ኤፍ የተሰየሙት ነገሮች መረጃ የሚያወጡ እንደሚመስሉ ተናግሯል፣ ምንም እንኳን የምልክቶቹ ይዘት ግልጽ ባይሆንም።
ቲሊ ነገር ኤ በአቅራቢያው ካለ ነገር መረጃ እያወጣ ሊሆን እንደሚችል ቢገምትም፣ ይህ ሙሉ በሙሉ ግምታዊ እና ተጨባጭ ማስረጃ የለውም። ሌላው አማተር የሬዲዮ ኦፕሬተር ዳንኤል እስቴቬዝ ምልክቶቹን ከመረመረ በኋላ አነስተኛ መረጃዎችን እንደያዙ ደመደመ።
የሚገርመው ነገር፣ ምስጢራዊው ቁሶች በሰሜን አሜሪካ ሲያልፉ በጣም ጠንካራ ምልክቶች ያላቸው ይመስላሉ፣ ይህም ቲሊ በምእራብ የባህር ዳርቻ ላይ ሚስጥራዊ የሆነ የምድር ጣቢያ ወይም ከባህር ዳርቻው ላይ መርከብ እንዳለ እንዲገምት አደረገ። ሆኖም, ይህ በዚህ ነጥብ ላይ ብቻ ግምታዊ ነው.
የቻይና የጠፈር አውሮፕላን በተልእኮው ወቅት ነገሮችን ሲለቅ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። በእርግጥ ይህ በሦስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ለሦስተኛ ጊዜ ነው። ቀደም ሲል የነበሩ ግምቶች የተለቀቁት ነገሮች ወይ የአገልግሎት ሞጁሎች ወይም ትንንሽ ሳተላይቶች የጠፈር አውሮፕላንን ለመከታተል ጥቅም ላይ እንደዋሉ ይጠቁማሉ።
ተልዕኮው ሲቀጥል፣ ተመራማሪዎች እና አድናቂዎች የሼንሎንግ የጠፈር አውሮፕላንን የሚያጅቡ ምስጢራዊ ነገሮች አላማ እና ተፈጥሮ ለማወቅ ተጨማሪ መረጃን በጉጉት ይጠባበቃሉ።