የቻይናው ሁዋዌ ቴክኖሎጂዎች Mate 60 Pro+ Smartphoneን አስጀመረ

የቻይናው ሁዋዌ ቴክኖሎጂዎች Mate 60 Pro+ ለተባለው ስማርት ፎን ሽያጭ ጀምሯል። ያለቅድመ ማስታወቂያ፣ ኩባንያው በስልኩ ላይ ትዕዛዝ መውሰድ እንደሚጀምር በይፋዊ የመስመር ላይ ማከማቻው ላይ አስታውቋል። ለስልኩ የቀረቡት ዝርዝር መግለጫዎች ከሁለት ሳተላይቶች ጋር በአንድ ጊዜ የመገናኘት አቅሙን እና ከ Mate 60 Pro ጋር ሲነፃፀሩ ትልቅ የውስጥ ማከማቻውን ያጎላሉ። ይሁን እንጂ ዋጋው አልተገለጸም.
በቻይና ያሉ ገዢዎች በ Mate 60 Pro ላይ አስደናቂ የማውረድ ፍጥነቶችን ዘግበዋል፣ ይህም ከከፍተኛ መስመር 5ጂ ስልኮች ብልጫ ነው። በቴክ ኢንሳይትስ የተደረገ የስልኩን የተቀደደ ትንተና በቻይና ውስጥ በሴሚኮንዳክተር ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርናሽናል ኮርፖሬሽን (SMIC) በተመረተው በኪሪን 9000 ዎቹ ቺፕ እንደሚንቀሳቀስ አረጋግጧል። እ.ኤ.አ. ከ2019 ጀምሮ በአሜሪካ ማዕቀብ ምክንያት ቺፕ ማምረቻ መሳሪያዎችን የማግኘት ገደቦች ስላጋጠመው ይህ ግኝት የሁዋዌ ጠቃሚ ነው።
የሁዋዌ የላቁ ቀፎ ሞዴሎችን የማምረት አቅሙ የተገደበ ሲሆን ኩባንያው የተከማቸ ቺፖችን በመጠቀም የተገደበ የ5ጂ ሞዴሎችን ለመጀመር ችሏል። የአዲሱ የኪሪን 9000s ቺፕ መግቢያ የሁዋዌ እድገትን ያመለክታል።
ከ Mate 60 Pro+ በተጨማሪ ሁዋዌ Mate X5 የተባለውን አዲሱን የሚታጠፍ ተከታታይ ስልክ አውጥቷል።
በአጠቃላይ የሁዋዌ Mate 60 Pro+ መልቀቅ የኩባንያውን የአሜሪካ ማዕቀብ ለመቋቋም ያለውን ጥንካሬ ያሳያል። አዳዲስ ባህሪያትን በማቅረብ እና በአገር ውስጥ የተሰሩ ቺፖችን በመጠቀም የሁዋዌ ቀጣይነት ያለው ፈተና ቢገጥመውም በስማርትፎን ገበያ ተወዳዳሪነቱን ይቀጥላል።
ምንጮች:
- ቤጂንግ የዜና ክፍል
- TechInsights
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