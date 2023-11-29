የቻይና ቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ አዲስ ምስሎች አስደናቂ እይታዎችን ያሳያሉ

የቻይናው ሼንዙ 16 ተልዕኮ የቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ ሰራተኞቹ ወደ ምድር ለመመለስ ሲሄዱ አስደናቂ ምስሎችን አቅርቦልናል። ባለከፍተኛ ጥራት ካሜራ የታጠቁት እነዚህ ሥዕሎች የቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ ምህዋር ከደረሰ በኋላ የመጀመሪያውን ሙሉ ምስላዊ ውክልና ይሰጡናል።
የሼንዙ 16 ቡድን ከመሄዱ በፊት የጠፈር ጣቢያውን ተቆጣጥሮ ለሼንዙ 17 መርከበኞች በቅርቡ ጥቅምት 26 ደረሰ። ኮማንደር ጂንግ ሃይፔንግ፣ ዡ ያንግዙ እና ጊ ሃይ ሃይቻኦ የተባሉት ሦስቱ ቻይናውያን ጠፈርተኞች ሼንዡ 16 መመለሻ ላይ ተሳፈሩ። ካፕሱል እ.ኤ.አ ኦክቶበር 30 እና ከዝቅተኛ-ምድር ምህዋር በደህና ወደ ምድር ተመለሱ።
ወደ ቤት በሚሄዱበት ጊዜ መርከበኞቹ ጊዜያዊ ቤታቸውን መለስ ብለው ሲመለከቱ በፕላኔታችን ላይ ስለሚንሳፈፈው ላብራቶሪ አስደናቂ እይታዎችን ተመለከቱ። እነዚህ ማራኪ ምስሎች በጠፈር ውስጥ የመኖር እና የመስራትን አስደናቂ ልምድ ፍንጭ ይሰጣሉ።
ከምድር ገጽ በ217 እና 280 ማይል (ከ340 እስከ 450 ኪሎ ሜትር) መካከል የሚገኘው የቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ ሶስት ክፍሎችን ያቀፈ ነው። ቲያንሄ ተብሎ የሚጠራው የመጀመሪያው ክፍል እ.ኤ.አ. በ2021 ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር የገባ ሲሆን ሁለተኛው እና ሦስተኛው ክፍል ዌንቲያን እና ሜንግቲያን በቅደም ተከተል በ 2022 እና 2023 ተጀምረዋል ፣ ይህም 180 ጫማ (55 ሜትር) ርዝመት ያለው ጣቢያን አጠናቋል ። 77 ቶን የሚመዝነው የቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ በ20% ገደማ ያነሰ ነው።
ቲያንጎንግ ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ ጉልህ ሳይንሳዊ ሙከራዎችን ያደረጉ የታይኮኖውት ተሳቢዎችን በደስታ ተቀብሏል። እነዚህ ሙከራዎች ቻይና ቢያንስ ለሚቀጥሉት አስርት አመታት የጠፈር ምርምር እና ምርምርን ለማሳደግ ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያሉ።
የሼንዙ 16 መርከበኞች በህዋ ጣቢያው ውስጥ የሚኖሩ አምስተኛው ቡድን የሳይንስ ፍለጋን ትሩፋት በህዋ ጉዞ በማድረግ፣ አትክልቶችን በማልማት እና ከህዋ የቀጥታ ንግግር በማድረስ ቀጥለዋል። እነዚህ ጥረቶች በማይክሮ ግራቪቲ አካባቢዎች ውስጥ የሰው ልጆችን አስደናቂ ችሎታዎች ያሳያሉ።
የወደፊቱን ጊዜ ስንመለከት፣ ቻይና የቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያን የበለጠ ለማስፋት አቅዳለች። በ47ኛው ዓለም አቀፍ የጠፈር ተመራማሪዎች ኮንግረስ፣ የቻይና ሰው ሰፈር ኤጀንሲ (ሲኤምኤስኤ) ተጨማሪ ሶስት ተጨማሪ ሞጁሎችን ለመጨመር ማሰቡን አስታውቆ አጠቃላይ ቆጠራውን ወደ XNUMX አድርሶታል። በተጨማሪም፣ ሲኤምኤስኤ ከጠፈር ጣቢያው ጎን ለጎን የሚዞር “Xuntian” የተባለ ሃብል-ክፍል የጠፈር ቴሌስኮፕን ለመክፈት አቅዷል። ይህ ታላቅ ጥረት ለቴሌስኮፕ እና ለጠፈር ጣቢያው ጥገና፣ ነዳጅ መሙላት እና ማሻሻል ያስችላል።
በአጠቃላይ በሼንዙ 16 ተልዕኮ የተነሱት አስደናቂ ምስሎች የቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያን ውበት እና ጠቀሜታ ለማየት ይሰጡናል። በቻይና የጠፈር ፕሮግራም ውስጥ እየተካሄደ ያለውን እድገት እና ወደፊት ስለሚመጡት አስደሳች እድሎች ያስታውሰናል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
- የቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ ምንድን ነው?
- taikonauts ምንድን ናቸው?
- የሼንዙ 16 መርከበኞች በቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ ምን ያህል ጊዜ አሳለፉ?
- ለቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ የወደፊት ዕቅዶች ምንድ ናቸው?
- በቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ ላይ ምን አይነት ሙከራዎች ተካሂደዋል?
የቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ የቻይና የጠፈር ላብራቶሪ በዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ውስጥ የሚገኝ፣ ለሳይንሳዊ ምርምር እና ለሰው ህዋ ተልእኮዎች የተዘጋጀ።
Taikonauts ከቻይና የጠፈር ፕሮግራም የጠፈር ተመራማሪዎች ናቸው።
የሼንዙ 16 መርከበኞች በቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ ከፍተኛ ጊዜ ያሳለፉ ሲሆን ለተልዕኳቸው የተለያዩ ሙከራዎችን አድርገዋል።
የቻይና ሰው ሰፈር ኤጀንሲ ሶስት ተጨማሪ ሞጁሎችን በመጨመር የቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያን ለማስፋት አስቧል። በተጨማሪም፣ ከጠፈር ጣቢያው ጎን ለጎን የሚዞረው “Xuntian” የተባለ ሃብል-ክፍል የጠፈር ቴሌስኮፕ ለመክፈት አቅደዋል።
በቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ ላይ የተለያዩ የፊዚክስ፣ የባዮሎጂ እና የቴክኖሎጂ ገጽታዎች በማይክሮግራቪቲ ሁኔታዎች ላይ ሰፊ ሳይንሳዊ ሙከራዎች ተካሂደዋል።