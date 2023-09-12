የተደነቀ፡ የአየርላንድ ከፍተኛ አስፈሪ ፖድካስት ለመጀመሪያ ጊዜ የቀጥታ ትዕይንት መድረኩን ወሰደ

ታዋቂው የአይሪሽ ሆረር አንቶሎጂ ፖድካስት ፔትሪፋይድ በአየርላንድ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የቀጥታ ትርኢት በማቅረብ ተመልካቾችን ሊያስደስት ነው። በPeter Dunne እና Liam Geraghty አስተናጋጅነት፣ ፔትሪፌድ በፈጠራ ተረት ተረት እና ችሎታ ባላቸው የድምጽ ተዋናዮች አማካኝነት አድማጮችን ስቧል።
ሚዲያው ተመልካቾችን በብቃት ማሳተፍ እና የትዕይንቱን ይዘት መጠበቅ ስላለበት የቀጥታ ፖድካስቶች ልዩ ፈተናን ያቀርባሉ። ብዙ የቀጥታ ፖድካስቶች ትክክለኛውን ሚዛን ለመምታት ይታገላሉ፣ ይህም አድማጮች ግንኙነታቸው የተቋረጠ ወይም ስለ ባንተሩ ትክክለኛነት እርግጠኛ ያለመሆን ስሜት እንዲሰማቸው ያደርጋል። ሆኖም፣ ፔትሪፌድ ይህን ፈተና አሸንፈዋል፣ በእውነትም የሚያስፈራ ልምድን በቀጥታ ስርጭት አሳይተዋል።
እያንዳንዱ የፔትሪፋይድ ክፍል ራሱን የቻለ ታሪክ ቢሆንም፣ ፖድካስቱ አድማጮችን የደብሊን ፓንቶሚምን፣ የ ghost እስቴትን እና የጥሪ ማእከልን ጨምሮ ወደ ተለያዩ ልዩ መቼቶች ወስዷል። ሆኖም፣ ከሚከተለው የፖድካስት አምልኮ ጋር የሚያስተጋባው አንድ ክፍል “የዜማ ታሪክ ሰዓት” ነው።
ከተለምዷዊ የቀጥታ ፖድካስት ክስተት በተለየ “የሜሎዲ ታሪክ ሰዓት” ሜታ አቀራረብን ይወስዳል። አስተናጋጆች ታሪኮችን በማንበብ ወይም የጥያቄ እና መልስ ክፍለ ጊዜዎችን ከማቅረብ ይልቅ፣ ትዕይንቱ በቀጥታ ፖድካስት ቀረጻ ውስጥ ይከፈታል። ታዳሚዎች በፊታቸው ያለውን ሽብር ሲመለከቱ፣ ብዙም ሳይቆይ በታሪኩ ውስጥ ተጠልፈው ያገኙታል፣ በዚህም ምክንያት ቀዝቃዛ እና የሚያረካ ጥምዝ ተፈጠረ።
ይህን የአከርካሪ አጥንት የሚነካ ልምድ ለመደሰት ለሚፈልጉ ሁሉ ፔትሪፌድ በዚህ ጊዜ በደብሊን ለሁለተኛው የቀጥታ ትርኢታቸው በዝግጅት ላይ ናቸው። የመጪው ዝግጅት፣ “ፔትራይድ ላይቭ”፣ ጎበዝ ተዋናዮች አሊ ፎክስ፣ ማርጋሬት ማክአውሊፍ እና አና ሼልስ-ማክ ናሚ በሚያሳዩበት በሳቅ ላውንጅ በኤደን ኩዋይ ይካሄዳል።
የፔትሪፋይድ ጸሐፊ ፒተር ዱን በመጪው የቀጥታ ፖድካስት ላይ ሃሳቡን ሲያካፍል ደስታ አየሩን ሞላው፣ “በአየርላንድ ውስጥ የመጀመሪያውን የቀጥታ ፖድካስት ለመስራት በጣም ጓጉተናል - እና በተገቢ ሁኔታ፣ ፈርተናል። ለትርኢቱ አድናቂዎች ታላቅ ምሽት እና ለፔትሪፋይድ አዲስ ለማንኛውም ሰው ምን እንደምናደርግ ፍጹም መግቢያ ይሆናል።
ይህን አስደሳች ተሞክሮ እንዳያመልጥዎ ካልፈለጉ፣ ትኬቶችዎን ለ Petrified Live በ laughlounge.com ላይ ይያዙ። ዝግጅቱ ከቀኑ 8፡7 ላይ ይጀምራል፡ በሮች የሚከፈቱት ከሰዓት በኋላ ነው። ለአዳዲስ ዝመናዎች በ Instagram ላይ ያላቸውን ይፋዊ መለያ በመከተል ከፔትሪፋይድ ጋር እንደተገናኙ ይቆዩ።
ምንጮች: Petrified, laughlounge.com