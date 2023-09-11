ዴል እና የሊሜሪክ ዩኒቨርሲቲ በ AI-Powered ካንሰር ምርምር ላይ ተባብረዋል።

ዴል አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) በመጠቀም የካንሰር ምርምርን ለማስፋፋት በአየርላንድ ከሚገኘው የሊሜሪክ ዩኒቨርሲቲ (UL) ጋር በመተባበር ሠርቷል። ትብብሩ በተለይ የቢ-ሴል ሊምፎማ ላለባቸው ታካሚዎች እንክብካቤን ለማሻሻል፣ ፈጣን ምርመራን፣ የተሻሻለ ህክምናን እና የረዥም ጊዜ ውጤቶችን በማሻሻል ላይ ያተኮረ ነው።
ይህንን ለማግኘት፣ ዴል የቅርብ ጊዜውን የማከማቻ ድርድር እና የPowerEdge አገልጋዮችን የሚጠቀም AI መድረክ ፈጥሯል። ይህ መድረክ በUL's Digital Cancer Research Center Multicloud ስነ-ምህዳር ውስጥ የተዋሃደ ሲሆን የታካሚዎችን ዲጂታል መንትዮች መፍጠር ይችላል። እነዚህ ዲጂታል መንትዮች ተመራማሪዎችን በተለያዩ መንገዶች ይረዳሉ፣ ለካንሰር የተፋጠነ የባዮማርከር ምርመራ፣ ተስማሚ ህክምናዎች ላይ ጥልቅ ግንዛቤን ማግኘት እና በግለሰብ እጢ ባህሪያት ላይ የተመሰረቱ ህክምናዎችን ማዳበርን ጨምሮ።
የእነዚህን የአደገኛ በሽታዎች መንስኤ የበለጠ በመረዳት ተመራማሪዎች አዳዲስ የሕክምና ዘዴዎችን ለመቅረጽ እድሉ ይኖራቸዋል. ለምሳሌ፣ የካንሰር ሕዋሳትን በሰውነት እና በማዕከላዊው የነርቭ ሥርዓት ውስጥ በማሰራጨት ረገድ ኮላጅንን በእብጠት ማይክሮ ከባቢ ውስጥ ያለውን ሚና መመርመር ይችላሉ።
በ Dell እና UL መካከል ያለው ሽርክና የካንሰርን እድገት ዕውቀትን ማሳደግ እና ለካንሰር በሽተኞች ያሉትን የምርመራ እና የሕክምና አማራጮችን እንደሚያሳድግ ይጠበቃል። በዚህ ትብብር ዓላማው የካንሰር ክሊኒካዊ ምርምርን ወደ አዲስ ደረጃ ማድረስ ሲሆን በመጨረሻም ታካሚዎችን እና የጤና አጠባበቅ ባለሙያዎችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጠቃሚ ማድረግ ነው።
ምንጭ፡ የሊሜሪክ ዩኒቨርሲቲ (UL)
ትርጓሜዎች
1. ቢ-ሴል ሊምፎማ፡- ቢ ሴል የሚባሉ ነጭ የደም ሴሎችን የሚያጠቃ የካንሰር አይነት ነው። በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ውስጥ ሊከሰት ይችላል እና ንዑስ ዓይነቶችም አሉ.
2. ባዮማርከር ምርመራ፡- የበሽታውን መኖር ወይም መሻሻል የሚያሳዩ ልዩ ሞለኪውሎችን ወይም የዘረመል ለውጦችን የመለየት ሂደት።
3. ዲጂታል መንትዮች፡ ለመተንተን፣ ለማስመሰል እና ለማመቻቸት የሚያገለግሉ የእውነተኛ ህይወት ነገሮች ወይም ስርዓቶች ምናባዊ ውክልናዎች።
ምንጭ፡ የሊሜሪክ ዩኒቨርሲቲ (UL)