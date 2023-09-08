የቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት፡ የብሪቲሽ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የንግድ ክንድ

የቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት በብሪቲሽ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን (ቢቢሲ) ባለቤትነት የተያዘ የንግድ ድርጅት ነው። በቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት የተፈጠረው ድረ-ገጽ ራሱን ችሎ የሚሰራ ሲሆን ከቢቢሲ የፈቃድ ክፍያ ምንም አይነት የገንዘብ ድጋፍ ላይ አይመሰረትም። ይልቁንም ከድረ-ገጹ የሚገኘው ትርፍ አዲስ እና አዳዲስ የቢቢሲ ፕሮግራሞችን ለመፍጠር እንደገና ኢንቨስት ይደረጋል።
የቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት በአለም አቀፍ የቢቢሲ ፕሮግራሞች ስርጭት እና ሽያጭ ላይ በማተኮር የቢቢሲ የንግድ ክንድ ሆኖ ያገለግላል። ግባቸው ልዩ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው ይዘት በዓለም ዙሪያ ላሉ ታዳሚዎች ማምጣት ነው። በስትራቴጂካዊ ሽርክና እና የፈቃድ ስምምነቶች፣ የቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት የቢቢሲ ፕሮግራሞች ወደ ተለያዩ አለም አቀፍ ገበያዎች መድረሳቸውን ያረጋግጣል፣ ይህም በዓለም ዙሪያ ተመልካቾች የቢቢሲ ይዘትን ልዩነት እና የላቀ ልምድ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
ከቢቢሲ የተለየ አካል ሆኖ የሚሰራው፣ የቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት በኢንዱስትሪው ውስጥ ካሉ ሌሎች የስርጭት ኩባንያዎች ጋር በሚወዳደርበት የንግድ ገጽታ ላይ ይሰራል። ትኩረታቸው ትርፍ በማመንጨት ላይ የቢቢሲ ፕሮግራም ሰሪዎችን ለመደገፍ እና አዳዲስ የቢቢሲ ፕሮግራሞችን አሳታፊ እና ማራኪ ፕሮግራሞችን ለማዳበር የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል።
በ1922 የተመሰረተው የብሪቲሽ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን (ቢቢሲ) ታዋቂ እና በጣም የተከበረ የብሮድካስቲንግ ድርጅት ነው። ዜና፣ ዘጋቢ ፊልሞች፣ ድራማዎች፣ ኮሜዲዎች እና ሌሎችንም ጨምሮ ሰፋ ያለ ይዘትን የማዘጋጀት እና የማሰራጨት ሃላፊነት አለበት። የቢቢሲ የንግድ ምልክት እንደመሆኑ፣ ልዩ የሆነው አርማ በስርጭት ውስጥ የጥራት እና አስተማማኝነት ምልክት ሆኗል።
በማጠቃለያው የቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት የቢቢሲ ፕሮግራሞችን በአለም አቀፍ ደረጃ በማሰራጨት እና በመሸጥ ላይ ያተኮረ የቢቢሲ የንግድ ክንድ ሆኖ ያገለግላል። በቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት የሚገኘው ትርፍ አዲስ የቢቢሲ ፕሮግራሞችን ለማዳበር እንደገና ኢንቨስት ተደርጓል። ይህ በዓለም ዙሪያ ተመልካቾች በብሪትሽ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በተዘጋጀው ልዩ ይዘት መደሰትን እንዲቀጥሉ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- የብሪቲሽ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን (ቢቢሲ) - የንግድ ምልክት እና የአርማ መረጃ
- የቢቢሲ ስቱዲዮ ስርጭት - የኩባንያው ዳራ እና ኦፕሬሽኖች