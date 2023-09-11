CAFC የPTAB ውሳኔዎችን በኔትፍሊክስ እና በአፕል ኬዝ ውስጥ ያስወግዳል

የዩኤስ የፌደራል ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት (ሲኤኤፍሲ) የፓተንት ችሎት እና ይግባኝ ቦርድ (PTAB) ውሳኔዎችን የመልቀቂያ እና የማቆየት ሁለት ቅድመ አስተያየቶችን ሰጥቷል።
በመጀመሪያው ጉዳይ Netflix, Inc. v. DivX, LLC, CAFC PTAB ኔትፍሊክስ ተመሳሳይ ስነ-ጥበብን ማቋቋም አለመቻሉን ለማወቅ የራሱን ውሳኔ አላግባብ እንደተጠቀመ ወስኗል። አከራካሪው የባለቤትነት መብት ለፈጣን ማስተላለፍ፣ መዞር እና ለትዕይንት መዝለል የሚያስችል “የማታለል ጨዋታ ተግባር” የሚባል ባህሪ ጠይቋል። ኔትፍሊክስ የይገባኛል ጥያቄዎች ከቀደምት የጥበብ ማመሳከሪያዎች አንፃር ግልጽ ይሆኑ ነበር ሲል ተከራክሯል፣ ነገር ግን ዲቪኤክስ ማጣቀሻዎቹ ተመሳሳይ የስራ መስክ ባለማሳየታቸው አናሎግ አይደሉም ብሏል።
ሲኤኤፍሲ ከPTAB ሀሳብ ጋር አልተስማማም፣ ኔትፍሊክስ በበቂ ሁኔታ የተከራከረው ለሁለቱም የፓተንት እና የቀደሙ የጥበብ ማጣቀሻዎች አንድ አይነት መሆኑን በመግለጽ ነው። ፍርድ ቤቱ የተግባር መስክን ለመለየት “አስማት ቃላትን” ለመጠቀም ምንም መስፈርት እንደሌለ እና አጠቃላይ ቋንቋ በቂ ሊሆን እንደሚችል አጽንኦት ሰጥቷል። የሲኤፍሲ ጉዳዩን ወደ PTAB በድጋሚ ወስዶ የቀደመው ጥበብ በእርግጥ ከተጠቀሰው የባለቤትነት መብት ጋር ይመሳሰላል።
በሁለተኛው ጉዳይ፣ አፕል፣ ኢንክ v. Corephotonics፣ Ltd.፣ CAFC የPTAB ሁለት የመጨረሻ የጽሁፍ ውሳኔዎችን ለቋል። በጥያቄ ውስጥ ያለው የፈጠራ ባለቤትነት “የቁም ፎቶዎችን” ከመፍጠር ጋር የተያያዘ ነው። ተዋዋይ ወገኖች የይገባኛል ጥያቄ ጊዜን በመገንባት ላይ አልተስማሙም፣ እና PTAB በመጨረሻ የፓተንት ባለቤትን ትርጓሜ ተቀበለ። ነገር ግን፣ CAFC ይህ ትርጉም በፓተንት ዝርዝር ውስጥ የተገለጹትን አንዳንድ ሁኔታዎች እንደሚያስቀር ተገንዝቧል። ፍርድ ቤቱ አፕል ያቀደው ግንባታ ከውስጥ ማስረጃው ጋር የበለጠ የተጣጣመ መሆኑን ወስኖ ጉዳዩን ለቀጣይ ሂደት ወደ PTAB ወስኗል።
ሁለቱም ጉዳዮች የአናሎግ ጥበብን በትክክል የመተንተን እና የይገባኛል ጥያቄዎችን በትክክል መተርጎም ያለውን ጠቀሜታ ያጎላሉ። የCAFC ውሳኔዎች በእነዚህ አካባቢዎች ሊተገበሩ ስለሚገባቸው ደረጃዎች መመሪያ ይሰጣሉ እና የተግባር መስክን ለመለየት “አስማታዊ ቃላት” እንደሌሉ ያብራራሉ።