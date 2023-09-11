አዲስ የተለቀቀ፡ ቡን 1.0 ጃቫስክሪፕት የሩጫ ጊዜ

ብዙ ማሻሻያዎችን እና የሙከራ የዊንዶውስ ስሪትን የያዘ አዲስ የቡን ጃቫስክሪፕት አሂድ ጊዜ ተለቋል። ቡን 1.0 የጃቫስክሪፕት ኮድን የማስፈጸሚያ ፍጥነት እና ቅልጥፍናን ለማሳደግ ያለመ ነው።
የቡን ጃቫስክሪፕት አሂድ ጊዜ ለገንቢዎች ከድር አሳሽ ውጭ የጃቫ ስክሪፕት ኮድን ለማስፈጸም የሩጫ ጊዜን ይሰጣል። የሩጫ ጊዜው ጃቫ ስክሪፕት በተለያዩ መድረኮች ላይ እንዲተገበር ያስችላል፣ ይህም ገንቢዎች የዴስክቶፕ አፕሊኬሽኖችን፣ የአገልጋይ ወገን መተግበሪያዎችን እና ሌሎችንም እንዲገነቡ ያስችላቸዋል።
በቡን 1.0 ውስጥ ካሉት ዋና ዋና ማሻሻያዎች አንዱ የተሻሻለ አፈጻጸም እና መረጋጋት ነው። የሩጫ ሰዓቱ የጃቫ ስክሪፕት ኮድን በፍጥነት እና በአስተማማኝ ሁኔታ ለማስፈፀም ተመቻችቷል፣ይህም የተሻሻለ የመተግበሪያ አፈጻጸም እና የቆይታ ጊዜ ቀንሷል።
ከአፈጻጸም ማሻሻያዎች በተጨማሪ ቡን 1.0 ለዊንዶውስ የሙከራ ድጋፍን ያስተዋውቃል። ይህ ገንቢዎች የጃቫ ስክሪፕት አፕሊኬሽኖችን በዊንዶውስ ፕላትፎርም ላይ እንዲያሄዱ ያስችላቸዋል፣ ይህም የሩጫ ጊዜውን ሁለገብነት እና ተፈጻሚነት ያሰፋል።
ቡን 1.0 በተጨማሪም በርካታ የሳንካ ጥገናዎችን እና የመረጋጋት ማሻሻያዎችን ያካትታል። እነዚህ ዝማኔዎች በቀደሙት ስሪቶች ውስጥ ተለይተው የሚታዩ ችግሮችን ይፈታሉ እና የአሂድ ጊዜን ሲጠቀሙ ለገንቢዎች የበለጠ እንከን የለሽ ተሞክሮን ያረጋግጣሉ።
የቡን 1.0 መለቀቅ ለልማቱ ማህበረሰብ ወሳኝ ምዕራፍ ነው፣ ምክንያቱም የተሻሻለ የጃቫስክሪፕት ጊዜን ከሙከራ የዊንዶውስ ድጋፍ ጋር ይሰጣል። ገንቢዎች አሁን የበለጠ ቀልጣፋ እና ሁለገብ የጃቫስክሪፕት አፕሊኬሽኖችን ለመፍጠር በመቻሉ በቡን 1.0 የቀረበውን የተሻሻለ አፈጻጸም እና የተዘረጋውን የመድረክ ተኳኋኝነት መጠቀም ይችላሉ።
ምንጮች:
– Bun 1.0 JavaScript runtime በ“ሙከራ” የዊንዶውስ ስሪት ሙሉ በሙሉ ተለቋል • DEVCLASS