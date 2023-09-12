ሞንዞ ተጠቃሚዎች በ£1 ብቻ ኢንቨስት እንዲያደርጉ በመፍቀድ የኢንቨስትመንት ባህሪን ጀመረ

በ4.5 ቢሊዮን ዶላር የሚገመተው ዲጂታል ባንክ ሞንዞ ደንበኞቹ በንብረት አስተዳደር ግዙፉ ብላክሮክ በተመረጡ ገንዘቦች ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የሚያስችል “ኢንቨስትመንት” የተሰኘ አዲስ ባህሪ አስተዋውቋል። ይህ ሞንዞ ወደ ኢንቨስትመንት ገበያ የመግባት የመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ኩባንያው የፋይናንሺያል አገልግሎቱን ለማስፋት እና ተጨማሪ የገቢ ምንጮችን ለመፍጠር የሚያደርገው ጥረት አካል ነው።
የኢንቨስትመንት ባህሪው ተጠቃሚዎች ሞንዞን እንደ ቼስ ካሉ ከተቋቋሙ ባንኮች እና እንደ ቺፕ፣ መኒቦክስ እና ፕለም ካሉ ወጣት ጀማሪዎች ጋር እንዲወዳደሩ በማድረግ ተጠቃሚዎች እስከ £1 ኢንቨስት ማድረግ እንዲጀምሩ ያስችላቸዋል። የማመልከቻው ሂደት ቀላል ነው፣ ብቁ ተጠቃሚዎች ምርቱን ለማግኘት የተጠባባቂ ዝርዝሩን ሲቀላቀሉ እና ከዚያም የኢንቨስትመንት ማሰሮ እንዲፈጥሩ ተጋብዘዋል።
ሞንዞ በብላክሮክ የሚተዳደሩ ሶስት ገንዘቦችን ይሰጣል፡ ጠንቃቃ፣ ሚዛናዊ እና አድቬንቸሩስ። የጥንቃቄ ፈንድ ዝቅተኛ ስጋት እና ዝቅተኛ መመለሻ አለው፣ሚዛናዊ ፈንድ መካከለኛ ስጋት እና ሽልማት አለው፣እና አድቬንቸሩረስ ፈንድ ከፍተኛ ተመላሽ ሊሆኑ የሚችሉ ከፍተኛ ተጋላጭነቶችን ያካትታል።
ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲኤስ አኒል እንዳሉት ሞንዞ ኢንቨስት በሚያደርጉበት ጊዜ በብሪትሽ የሚገጥሟቸውን የእውቀት እጥረት እና የአቅም ማነስ እንቅፋቶችን ለመፍታት የኢንቨስትመንት ባህሪውን ለማስተዋወቅ ወሰነ። በሞንዞ የተካሄደ ጥናት እንዳመለከተው 69% የሚሆነው የዩናይትድ ኪንግደም ህዝብ ተደራሽ እና ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ የኢንቨስትመንት ምርት የት እንደሚሄድ እርግጠኛ አይደሉም፣ እና 60% አዋቂዎች ዝቅተኛው የኢንቨስትመንት መጠን ዝቅተኛ ከሆነ ኢንቨስት ለማድረግ የበለጠ ፍላጎት ይኖራቸዋል።
የኢንቨስትመንት ባህሪው በሞንዞ መነሻ ስክሪን ላይ ባለው የቁጠባ እና ኢንቬስትመንት ክፍል ስር ይታያል እና በሚቀጥሉት ሳምንታት ቀስ በቀስ ለሁሉም ብቁ ደንበኞች ይለቀቃል። ነገር ግን፣ በገንዘብ ችግር ውስጥ ያሉ ወይም በዕዳ ክፍያ ወደ ኋላ የሚቀሩ ደንበኞች አዲስ ኢንቨስትመንቶችን መክፈት አይችሉም። ተጠቃሚዎች በማንኛውም ጊዜ ለውጦችን ለማድረግ፣ ለመሰረዝ ወይም መዋዕለ ንዋያቸውን ለማንሳት ተለዋዋጭነት ይኖራቸዋል።
ሞንዞ በአሁኑ ጊዜ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ከ8 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች አሉት እና የሙሉ አመት ትርፋማነትን ለማግኘት ወደ አዲስ የፋይናንስ አገልግሎት ዘርፎች ለማስፋት አላማ አለው። ኩባንያው በ 2023 የመጀመሪያዎቹን ሁለት ወራት ትርፋማነት ሪፖርት አድርጓል።
የኢንቨስትመንት ባህሪው 0.59% ፈንድ ክፍያ እና 0.14% የመድረክ ክፍያን በማካተት በወር 0.45% ጠፍጣፋ ክፍያ ጋር አብሮ ይመጣል።
ሞንዞ በዩኬ ውስጥ የኢንቨስትመንት ባህሪያትን ለማቅረብ የመጀመሪያው ኒዮባንክ ባይሆንም፣ እንደ ስታርሊንግ ባንክ እና ዞፓ ያሉ ተወዳዳሪዎች እስካሁን እንዲህ አይነት አማራጮችን አላቀረቡም። ሆኖም፣ እንደ Revolut እና Freetrade ያሉ በርካታ የፊንቴክ መድረኮች ቀድሞውኑ የአክሲዮን የንግድ ችሎታዎችን ይሰጣሉ። የሞንዞ ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲኤስ አኒል ባንኩ ለኢንቨስትመንት ፓርቲ ዘግይቷል የሚለውን ቅሬታ ውድቅ አድርጓል።
ምንጮች:
- ምንጭ-ሲ.ሲ.ሲ.