የብራዚል ሳይንቲስቶች በውሃ እና በምግብ ውስጥ አንቲባዮቲክ መኖሩን ለመከታተል ፈጠራ ዳሳሽ ፈጥረዋል።

በብራዚል የተግባር ማቴሪያሎች ልማት ማዕከል (ሲዲኤምኤፍ) ሳይንቲስቶች በተሳካ ሁኔታ የአንቲባዮቲክ ሜትሮንዳዞል በሰውነት እና በአከባቢው ውስጥ መኖሩን ለመለየት የሚያስችል አብዮታዊ ዳሳሽ ፈጥረዋል። በቅርቡ በጆርናል ኦፍ ሞለኪውላር ሊኩይድስ የታተመው ይህ ጥናት በሰውነት ውስጥ ያለውን የሜትሮንዳዞል ክምችት ለመቅረፍ ያለመ ሲሆን ይህም ለተለያዩ የጤና ችግሮች ይዳርጋል። በደም፣ በውሃ፣ በስጋ እና በወተት ውስጥ ያለውን የዚህ አንቲባዮቲክ መጠን መከታተል የህዝብ ጤና እና ደህንነትን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው።
በብራዚል ተመራማሪዎች የተገነባው ዳሳሽ ማግኔቲክ ፍሎረሰንት ባለብዙ-ተግባራዊ ሞለኪውላዊ የታተሙ ፖሊመሮች (MFMIP) ከማይታተም የማጣቀሻ ድብልቅ ጋር ያጣምራል። በውሃ ናሙናዎች ላይ በተደረጉ ሙከራዎች ውስጥ ዳሳሹ የእውነተኛ ጊዜ የመተንተን ችሎታዎችን እና የአጠቃቀም ቀላልነትን ጨምሮ ልዩ ስሜትን እና ተግባራዊ ጥቅሞችን አሳይቷል። እነዚህ ባህሪያት ሴንሰሩን በተለያዩ አካባቢዎች ውስጥ ያለውን የሜትሮንዳዞል መጠን ለመከታተል ተስፋ ሰጭ መሳሪያ ያደርጉታል።
በዚህ ጥናት ውስጥ የተሳተፉት የተመራማሪዎች ቡድን ላይስ ሜንዴስ አልቫሬንጋ፣ ሉቺያኖ ሲንድራ ቪርቱኦሶ፣ ክሪስቲያን ዶስ ሬይስ ፌሊሲያኖ፣ ብሩኖ ጆርዳኖ አልቫሬንጋ፣ ሃውስተር ማክስሚለር ካምፖስ ደ ፓውላ፣ ያራ ሉይዛ ኮኤልሆ፣ ሉዊስ ሄንሪኬ ሜንዴስ ዳ ሲልቫ፣ ሉዊዝ ፈርናንዶ ጎሩፕ እና ማሪያን ሳንቶስ ጎሩፕ ናቸው። . የእነሱ ትብብር በአንቲባዮቲክ ቁጥጥር ቴክኖሎጂ ላይ ከፍተኛ ስኬት አስገኝቷል.
ይህ ፈጠራ ዳሳሽ የአንቲባዮቲክ ደረጃዎች በውሃ እና በምግብ ምንጮች ላይ የሚደረጉበትን መንገድ የመቀየር አቅም አለው። ሜትሮንዳዞልን ለመለየት ሚስጥራዊነት ያለው እና ተግባራዊ ዘዴን በማቅረብ ይህ ዳሳሽ እነዚህን ሀብቶች ለሚጠቀሙ ሰዎች አጠቃላይ ጤና እና ደህንነት አስተዋፅዖ ያደርጋል። የእንደዚህ አይነት ዳሳሽ ልማት እና አተገባበር በአለም አቀፍ ደረጃ የአካባቢ እና የህዝብ ጤና ስጋቶችን ለመፍታት ቀጣይነት ያለው ምርምር እና ፈጠራ አስፈላጊነትን ያጎላል።
የዚህን ዳሳሽ ሰፊ አተገባበር ለመዳሰስ እና ሌሎች አንቲባዮቲኮችን ለመቆጣጠርም ተመሳሳይ ቴክኖሎጂዎችን ለማዘጋጀት ተጨማሪ ጥናቶች በመካሄድ ላይ ናቸው። የአንቲባዮቲክ መቋቋም እና መበከል አንገብጋቢ ጉዳዮች ሆነው ሲቀጥሉ፣ የተራቀቁ የክትትል መሳሪያዎችን እና ስልቶችን ማዘጋጀት ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለመቀነስ እና የውሃ እና የምግብ አቅርቦታችንን ደህንነት ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው።