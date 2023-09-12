አዲሱ አይፎን 15፡ ከ Apple Wonderlust ክስተት ምን ይጠበቃል

አፕል በሲሊኮን ቫሊ በሚገኘው ዋና መሥሪያ ቤቱ በተካሄደው “Wonderlust” ዝግጅት ላይ የቅርብ ጊዜውን የአይፎን አሰላለፍ ሊያሳውቅ ነው። ስለ አዲሶቹ አይፎኖች ብዙም መረጃ ባይገለጽም ኩባንያው አፈጻጸሙን ለማሻሻል እና ሁለንተናዊ ቻርጀርን በመተግበር ላይ ትኩረት ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ወደ ሁለንተናዊ ቻርጅ መሙያ መውሰድ በሚቀጥለው አመት በአውሮፓ ውስጥ አስገዳጅነት ያለው የአውሮፓ ህብረት ህግን ያከብራል.
የአይፎን 15 የመግቢያ ዋጋ አፕል በቻይና ገበያ ፈተናዎች በተጋረጠበት ወቅት ሲሆን መንግስት የመንግስት ሰራተኞች ስልኮቹን እንዳይጠቀሙ እገዳ እየጣለባቸው መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። ምንም እንኳን ይህ በሽያጭ ላይ ያለው ተጽእኖ አነስተኛ ቢሆንም፣ በዩናይትድ ስቴትስ እና በቻይና መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት እየጨመረ በመምጣቱ አፕል በቻይና ላይ በማኑፋክቸሪንግ ላይ ስላለው ስጋት ያሳስባል።
በቅርብ ሩብ ዓመታት ውስጥ አፕል በከፍተኛ ዋጋ ምክንያት የ iPhone ሽያጭ ቀንሷል ፣ ይህም ደንበኞች ወደ አዳዲስ ሞዴሎች ማሻሻያ እንዲዘገዩ አድርጓቸዋል። ይህንን ለመቅረፍ ብዙ ወሬዎች እንደሚጠቁሙት አፕል የመብረቅ ማገናኛዎችን በመተካት ሁለንተናዊ የዩኤስቢ-ሲ ወደብ ለቻርጅ እና የመረጃ ልውውጥ እንደሚወስድ ይጠቁማሉ። ይህ ለውጥ ዩኤስቢ-ሲ ከ2024 መገባደጃ ጀምሮ የሁሉም አዳዲስ ስማርት ስልኮች፣ ታብሌቶች እና ካሜራዎች መደበኛ ቻርጀር እንዲሆን ከሚያዘው ከአውሮፓ ህብረት ህግ ጋር ይስማማል።
የአውሮፓ ህብረት ፖሊሲ አውጪዎች ይህ ህግ የአውሮፓውያንን ህይወት ቀላል ያደርገዋል, የኤሌክትሮኒክስ ብክነትን ይቀንሳል እና ለተጠቃሚዎች ዝቅተኛ ወጪዎች ይከራከራሉ. አፕል ቀድሞውንም የዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ ወደቦችን በአይፓዱ እና ላፕቶፑ ይጠቀማል፣ነገር ግን ፈጠራን ማፈን እና ደህንነትን አደጋ ላይ የሚጥል ስጋቶችን በመጥቀስ የአይፎን መቀየሩን ተቃውሟል። ቢሆንም፣ ወደ ዩኤስቢ-ሲ መቀየር አሁን የማይቀር ሆኖ ይታያል።
ከቻርጅ መሙያው ለውጥ በተጨማሪ አፕል ለአይፎን ካሜራዎች እና ቺፕስ ማሻሻያዎችን እንደሚያቀርብ ይጠበቃል። የአይፎን 15 ስኬት ለቀጣዩ አመት አፕል አፈጻጸም ወሳኝ ይሆናል፣ ኩባንያው ከጥቂት ሩብ ዓመታት በኋላ ወደነበረበት ለመመለስ አላማ ስላለው።
በ iPhones ላይ ስለ ቻይናውያን እገዳዎች ስጋት ቢኖረውም, የአፕል ሥራ አስፈፃሚዎች በአጠቃላይ ማሽቆልቆሉ ወቅት በቻይና ገበያ ውስጥ የሽያጭ መጨመርን አጉልተው አሳይተዋል. ተንታኞች እንደሚገምቱት እገዳው በቻይና ያለውን የ iPhone ሽያጭ ክፍልፋይ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ቢሆንም, ቻይና ለ Apple ጠቃሚ ገበያ እንደቀጠለች ግልጽ ነው, እና ማንኛውም የቻይና መንግስት አሉታዊ ስሜት አሳሳቢ ነው.
ምንጮች:
- AFP
- የቴክኖሎጂ ተንታኝ አቪ ግሪንጋርት
- የውስጥ ኢንተለጀንስ ዋና ተንታኝ ዮሪ ዉርምሰር
- Wedbush ተንታኝ ዳን Ives