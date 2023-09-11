በ NSO's Pegasus ስፓይዌር የተበዘበዘ ሌላ የ iOS ዜሮ-ቀን ተጋላጭነት

ተመራማሪዎች በ iMessage ውስጥ ሌላ የዜሮ ቀን ስህተት ስላገኙ አፕል በሶፍትዌሩ ተጋላጭነት ላይ ትችት እየገጠመው ነው። ይህ አዲስ ብዝበዛ ፔጋሰስ ስፓይዌርን ለማድረስ ያስችላል፣ በ NSO Group፣ በእስራኤል ኩባንያ የተሰራ የንግድ ክትትል መሳሪያ። ተጋላጭነቱን ያወቁት የሲቲዝን ላብ ተመራማሪዎች ፔጋሰስ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ለማጥቃት በንቃት ጥቅም ላይ እንደሚውል ዘግበዋል።
ፔጋሰስ ምንም አይነት የተጠቃሚ መስተጋብር ሳይፈልግ ወይም አገናኙን ጠቅ ሳያደርግ በተጠቃሚው ስልክ ላይ እራሱን መጫን ይችላል። ከተጫነ በኋላ ለሰርጎ ገብሩ ሙሉ በሙሉ የስልኩን ይዘቶች፣ ካሜራዎች እና ማይክሮፎን ይጨምራል። የኤንኤስኦ ግሩፕ ስፓይዌሩን የሚሸጠው በእስራኤል መንግስት ይሁንታ ለመንግስት አካላት ብቻ ነው ሲል የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾችን ኢላማ ያደረገ ውንጀላ ውድቅ አድርጓል።
አፕል ተጠቃሚዎች መሳሪያቸውን በፍጥነት እንዲያዘምኑ የሚያሳስብ የ iOS 16.6.1 የደህንነት ማሻሻያ አውጥቷል። ዝመናው በዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት አባል ላይ ጥቅም ላይ የዋሉ የሁለት ዜሮ-ቀን ተጋላጭነቶች ጥገናዎችን ያካትታል ድክመቶቹ የተገኙት የመጀመሪያውን ብዝበዛ በሚመረምርበት ወቅት ነው። የደህንነት ባህሪያትን ለማሻሻል እና ኢላማ የተደረጉ ጥቃቶችን ለማገድ የተነደፈው የአፕል መርጦ መግቢያ ቆልፍ ሁነታ እነዚህን ልዩ ጥቅማጥቅሞች ይከላከላል።
የብዝበዛ ሰንሰለት፣ BLASTPASS በመባል የሚታወቀው፣ የPassKit ዓባሪዎችን ከአጥቂው iMessage መለያ ወደ ተጎጂው መላክን ያካትታል። አፕል ከዚህ የብዝበዛ ሰንሰለት ጋር የተያያዙ ሁለት CVEዎችን አውጥቷል CVE-2023-41064 እና CVE-2023-41061። እነዚህ ተጋላጭነቶች አስጊ ተዋናዮች የዘፈቀደ ኮድ እንዲፈጽሙ ያስችላቸዋል።
አፕል የዜሮ ቀን ተጋላጭነቶችን ለማስተካከል ጥረት ቢያደርግም የኩባንያው ሶፍትዌር በተለይም iMessage የጸጥታ ጉዳዮችን እንደቀጠለ ነው ሲሉ ተጠራጣሪዎች ይከራከራሉ። አፕል እ.ኤ.አ. በ13 በአጠቃላይ 2023 ዜሮ-ቀናቶችን ወስኗል፣ ይህም የማከማቻ ትርፍ ፍሰት እና የማረጋገጫ ጉዳዮችን ጨምሮ። የ iMessages፣ የኤስኤምኤስ የጽሑፍ መልእክቶች እና ኢሜል ውህደት የመድረክን አመክንዮአዊ እና ባህሪ አወሳስቦ ግራ መጋባትና ተጋላጭነቶችን አስከትሏል።
በቅርቡ የተገኘው የዜሮ-ቀን ብዝበዛ እና የፔጋሰስ ስፓይዌር የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ኢላማ ለማድረግ መጠቀሙ የሶፍትዌር ተጋላጭነትን ለመፍታት ቀጣይ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ ያሳያል። አፕል እነዚህን ተጋላጭነቶች ለመመርመር እና ለማስተካከል የሰጠው ፈጣን ምላሽ የሚያስመሰግን ነው፣ነገር ግን እጅግ የተራቀቁ ብዝበዛዎች እና ስፓይዌሮች በሲቪል ማህበረሰብ ላይ አደጋ እየፈጠሩ መሆናቸውንም አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
- [ምንጭ 1 - አፕል ዋና የደህንነት ዝመናን ለቋል]
- [ምንጭ 2 - አፕል የዜሮ ቀን ስህተቶችን ያስተካክላል]
- [ምንጭ 3 - ዜሮ-ጠቅ ያድርጉ፣ የዜሮ-ቀን ብዝበዛ በዱር ውስጥ ተይዟል]