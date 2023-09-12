የተጫዋች ልምድን በBGMI ቤዛ ኮዶች ከፍ ማድረግ

ታዋቂው ጨዋታ Battlegrounds Mobile India (BGMI) PUBG ሞባይል ከህንድ ገበያ ከተወገደ በኋላ ከፍተኛ ተወዳጅነት እያገኘ መጥቷል። BGMIን ከሚለዩት ባህሪያት አንዱ በየቀኑ የBGMI ቤዛ ሰርተፊኬቶች መገኘት ነው፣ ይህም ለተለያዩ የውስጠ-ጨዋታ ሽልማቶች ሊለዋወጥ ይችላል።
BGMI የመዋጃ ኮድ ለተጫዋቾች ውሱን በጀት ነው። እነዚህን ሰርተፊኬቶች በመቀያየር፣ተጫዋቾቹ “ያልታወቀ ጥሬ ገንዘብ”(ዩሲ) በመባል የሚታወቅ የውስጠ-ጨዋታ ምንዛሪ፣ እንዲሁም ኢሜትን፣ እቃዎች እና የጦር መሳሪያዎች እና ተሽከርካሪዎች ማሻሻያዎችን ማግኘት ይችላሉ። በጣም ጥሩው ክፍል ትኩስ የቤዛ ኮዶች ዩሲ ለማግኘት አያስፈልጉም ፣ ይህም የበጀት ጠንቃቃ ለሆኑ ተጫዋቾች እነዚህን ጠቃሚ ሽልማቶች ማግኘት ቀላል ያደርገዋል።
ለሴፕቴምበር 12፣ 2023፣ እነዚህ የሚቀርቡት የBGMI መቤዠት ኮዶች ናቸው፡
- BTOQZHZ8CQ
- TQIZBZ76F
- 5FG10D33
- GPHZDBTFZM24U
- KARZBZYTR
- JJCZCDZJ9U
- UKUZBZGWF
- TIFZBHZK4A
- RNUZBZ9QQ
– PGHZDBTFZ95U
- R89FPLM9S
- BMTCZBZMFS
- 5FG10D33
- TQIZBz76F
- BMTFZBZQNC
- ኤስዲ14G84FCC
- RNUZBZ9QQ
የBGMI ኮዶችን ለመውሰድ አዲስ ከሆኑ የደረጃ በደረጃ መመሪያ ይኸውና፡
1. የተመደበውን የBGMI ክፍያ መክፈያ ገጽ ይጎብኙ።
2. የእርስዎን BGMI መለያ ሁኔታ ያረጋግጡ።
3. በተሰጠው መስክ ውስጥ የማስተዋወቂያ ኮዱን በትክክል ያስገቡ.
4. ካሉት አማራጮች ውስጥ "ማስመለስ" የሚለውን ይምረጡ.
5. የተወሰዱትን እቃዎች ለማግኘት የውስጠ-ጨዋታ ዝርዝርዎን ይመልከቱ።
እነዚህ የመዋጃ ኮዶች የተለያዩ ሽልማቶችን ይከፍታሉ፣የሽጉጥ እና የተሽከርካሪ ማሻሻያዎችን፣እንዲሁም የተለያዩ የውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎችን ጨምሮ። እራስዎን በአስደሳች የBGMI ዓለም ውስጥ ማጥመቅ አሁን በሴፕቴምበር 12፣ 2023 ኮዶች የበለጠ አስደሳች ሆኗል።
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– [የምንጭ ጽሑፍ ርዕስ እና URL]