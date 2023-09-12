የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

የተጫዋች ልምድን በBGMI ቤዛ ኮዶች ከፍ ማድረግ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
የተጫዋች ልምድን በBGMI ቤዛ ኮዶች ከፍ ማድረግ

ታዋቂው ጨዋታ Battlegrounds Mobile India (BGMI) PUBG ሞባይል ከህንድ ገበያ ከተወገደ በኋላ ከፍተኛ ተወዳጅነት እያገኘ መጥቷል። BGMIን ከሚለዩት ባህሪያት አንዱ በየቀኑ የBGMI ቤዛ ሰርተፊኬቶች መገኘት ነው፣ ይህም ለተለያዩ የውስጠ-ጨዋታ ሽልማቶች ሊለዋወጥ ይችላል።

BGMI የመዋጃ ኮድ ለተጫዋቾች ውሱን በጀት ነው። እነዚህን ሰርተፊኬቶች በመቀያየር፣ተጫዋቾቹ “ያልታወቀ ጥሬ ገንዘብ”(ዩሲ) በመባል የሚታወቅ የውስጠ-ጨዋታ ምንዛሪ፣ እንዲሁም ኢሜትን፣ እቃዎች እና የጦር መሳሪያዎች እና ተሽከርካሪዎች ማሻሻያዎችን ማግኘት ይችላሉ። በጣም ጥሩው ክፍል ትኩስ የቤዛ ኮዶች ዩሲ ለማግኘት አያስፈልጉም ፣ ይህም የበጀት ጠንቃቃ ለሆኑ ተጫዋቾች እነዚህን ጠቃሚ ሽልማቶች ማግኘት ቀላል ያደርገዋል።

ለሴፕቴምበር 12፣ 2023፣ እነዚህ የሚቀርቡት የBGMI መቤዠት ኮዶች ናቸው፡

- BTOQZHZ8CQ
- TQIZBZ76F
- 5FG10D33
- GPHZDBTFZM24U
- KARZBZYTR
- JJCZCDZJ9U
- UKUZBZGWF
- TIFZBHZK4A
- RNUZBZ9QQ
– PGHZDBTFZ95U
- R89FPLM9S
- BMTCZBZMFS
- 5FG10D33
- TQIZBz76F
- BMTFZBZQNC
- ኤስዲ14G84FCC
- RNUZBZ9QQ

የBGMI ኮዶችን ለመውሰድ አዲስ ከሆኑ የደረጃ በደረጃ መመሪያ ይኸውና፡

1. የተመደበውን የBGMI ክፍያ መክፈያ ገጽ ይጎብኙ።
2. የእርስዎን BGMI መለያ ሁኔታ ያረጋግጡ።
3. በተሰጠው መስክ ውስጥ የማስተዋወቂያ ኮዱን በትክክል ያስገቡ.
4. ካሉት አማራጮች ውስጥ "ማስመለስ" የሚለውን ይምረጡ.
5. የተወሰዱትን እቃዎች ለማግኘት የውስጠ-ጨዋታ ዝርዝርዎን ይመልከቱ።

እነዚህ የመዋጃ ኮዶች የተለያዩ ሽልማቶችን ይከፍታሉ፣የሽጉጥ እና የተሽከርካሪ ማሻሻያዎችን፣እንዲሁም የተለያዩ የውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎችን ጨምሮ። እራስዎን በአስደሳች የBGMI ዓለም ውስጥ ማጥመቅ አሁን በሴፕቴምበር 12፣ 2023 ኮዶች የበለጠ አስደሳች ሆኗል።

ምንጮች:
– [የምንጭ ጽሑፍ ርዕስ እና URL]

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

Thunderbolt 5 በ2024 የሚመጣ፡ ለአፕል ሊሆን የሚችል የጨዋታ ለውጥ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ቴክኖሎጂ

የዜልዳ አፈ ታሪክ፡ የመንግሥቱ እንባ በኦገስት 2023 ገበታዎቹን ይወጣል

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia

አመለጠዎት

ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

Thunderbolt 5 በ2024 የሚመጣ፡ ለአፕል ሊሆን የሚችል የጨዋታ ለውጥ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

የዜልዳ አፈ ታሪክ፡ የመንግሥቱ እንባ በኦገስት 2023 ገበታዎቹን ይወጣል

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች