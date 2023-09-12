BeXide ስቱዲዮ በቶኪዮ ጨዋታ ሾው 2023 ላይ ያልታወቀ ጨዋታን ያሳያል

እንደ ዶኮ ዴሞ ኢሲዮ እና ሱፐር ቡሌት ብሬክስ ባሉ ታዋቂ ጨዋታዎች የሚታወቀው ቤክሲዴ፣ በቶኪዮ ጨዋታ ሾው 5 ላይ ለ PlayStation 2023፣ Switch እና PC (Steam) መድረኮች ያልታወቀ ርዕስ እንደሚያሳይ አስታውቋል። በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ BeXide ቀደም ሲል ከታወጀው ፐርሻ እና አስማት ላቢሪንት፡ አረቢያን ኒያይትስ ጋር አብሮ ይታያል።
የዝግጅቱ ጎብኚዎች ሁለቱንም Persha እና Magic Labyrinth: Arabian Nyaights እና ያልተገለጸውን ርዕስ በ "Indie Games Corner" ዳስ ላይ ለመጫወት እድሉ ይኖራቸዋል. ለተጫዋቾች እንደ ልዩ መስተንግዶ፣ BeXide ልዩ የቶኪዮ ጨዋታ ሾው 2023 acrylic key holders ለ Persha እና Magic Labyrinth: Arabian Nyaights እና ለአዲሱ ጨዋታ የተለየ ኦሪጅናል አዲስነት ያቀርባል።
የቶኪዮ ጨዋታ ሾው 2023 ከሴፕቴምበር 21 እስከ 24 በጃፓን ቺባ ማኩሃሪ ሜሴ ሊካሄድ ተይዟል። ይህ በጣም የተከበረ የጨዋታ ክስተት የኢንዱስትሪ ባለሙያዎችን፣ የጨዋታ አድናቂዎችን እና ሚዲያዎችን ከአለም ዙሪያ ይስባል፣ ይህም ለገንቢዎች የቅርብ ጊዜ ፈጠራዎቻቸውን ለማሳየት መድረክን ይሰጣል።
BeXide ያልታወቀ ጨዋታ በቶኪዮ ጨዋታ ሾው 2023 ለማቅረብ መወሰኑ በአድናቂዎች እና በጨዋታ ማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ደስታን ፈጥሯል። አስደሳች እና አዳዲስ የጨዋታ ተሞክሮዎችን በማድረስ የስቱዲዮ ሪከርድ አማካኝነት፣ የዚህ አዲስ ርዕስ ጉጉት ከምንጊዜውም በላይ ነው።
ምንጭ፡ Gematsu.com