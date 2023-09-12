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MetaStealer፡ የማክኦኤስ ንግዶችን ኢላማ ያደረገ አዲስ መረጃ መስረቅ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
MetaStealer፡ የማክኦኤስ ንግዶችን ኢላማ ያደረገ አዲስ መረጃ መስረቅ

MetaStealer, አዲስ መረጃን የሚሰርቅ ማልዌር, ለ Apple macOS ስርዓቶች ስጋት ሆኖ ብቅ አለ. ይህ በማክኦኤስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ያተኮሩ ስቴለር፣ ፑርላንድ፣ አቶሚክ መስረቅ እና ሪልስትን ጨምሮ በማደግ ላይ ያሉ የሰረቁ ቤተሰቦችን ይጨምራል። በዚህ የቅርብ ጊዜ ጥቃት፣ የዛቻ ተዋናዮች ተጎጂዎችን ተንኮል አዘል ሸክሞችን እንዲከፍቱ በማህበራዊ መሐንዲስነት እንደ የውሸት ደንበኛ እያቀረቡ ነው።

MetaStealer በዲስክ ምስል ቅርጸት (ዲኤምጂ) ውስጥ በሮግ መተግበሪያ ቅርቅቦች መልክ ይሰራጫል። አጥቂዎቹ የዲኤምጂ ፋይሉን የያዘ በይለፍ ቃል የተጠበቀ የዚፕ ማህደር በማጋራት ወደ ኢላማቸው ይጠጋሉ። ከዚህ ቀደም የነበሩ አጋጣሚዎች ማልዌር እንደ አዶቤ ፋይሎች ወይም ጫኚዎች ለAdobe Photoshop መስለው አይተዋል። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የሜታስቴለር ቅርሶች ከማርች 2023 ጀምሮ በዱር ውስጥ ይገኛሉ፣የቅርብ ጊዜው ናሙና ወደ VirusTotal በነሐሴ 27፣2023 ተሰቅሏል።

MetaStealerን የሚለየው የንግድ ተጠቃሚዎችን በማነጣጠር ላይ ማተኮር ነው። በተለምዶ የማክኦኤስ ማልዌር በተፋሰሱ ጣቢያዎች ወይም አጠራጣሪ የሶስተኛ ወገን ሶፍትዌር አከፋፋዮች የተከፋፈለ የታዋቂ ሶፍትዌር ስሪቶችን ያቀርባል። ነገር ግን፣ MetaStealer በተለይ ከ iCloud Keychain፣ የተቀመጡ የይለፍ ቃሎች እና በተጠቂ አስተናጋጆች ላይ ያሉ ፋይሎችን ለመሰብሰብ በማለም የንግድ ተጠቃሚዎችን ኢላማ ያደርጋል። አንዳንድ የማልዌር ስሪቶች እንደ ቴሌግራም እና ሜታ ያሉ አገልግሎቶችን ሲያነጣጥሩ ተስተውለዋል።

የMetaStealer ብቅ ማለት የማክ ተጠቃሚዎችን በአደጋ ተዋናዮች መካከል ውሂባቸውን የማነጣጠር አዝማሚያ እየጨመረ መሄዱን ያጎላል። ጠቃሚ የቁልፍ ሰንሰለትን እና ሌሎች መረጃዎችን ከንግድ ተጠቃሚዎች የማውጣት አላማ ለተጨማሪ የሳይበር ወንጀለኞች እንቅስቃሴ ወይም ትላልቅ የንግድ አውታረ መረቦችን የማግኘት እድልን ያሳያል። MetaStealer ከሌሎች የስርቆት ቤተሰቦች ጀርባ የነዚሁ ደራሲያን ስራ ወይም የተለያዩ የአደጋ ተዋናዮች ቡድን ውጤት ስለመሆኑ ግልጽ አይደለም።

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ምንጮች:
– SentinelOne፡ በፊል ስቶክስ ትንታኔ

By ገብርኤል Botha

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