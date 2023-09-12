ናሽናል ሆኪ ሊግ (ኤንኤችኤል) እና ኤንኤችኤል ኔትወርክ ከመስታወት በስተጀርባ ለአራተኛው የሁሉም መዳረሻ ቅድመ-ዝግጅት ዶክመንቶች ከሎስ አንጀለስ ኪንግስ ጋር ያላቸውን አጋርነት አስታውቀዋል። በNHL Network ከኤንኤችኤል ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር የተዘጋጀው ይህ ባለ ሶስት ክፍል ተከታታይ የNHL ቅድመ-ዝግጅት ጥንካሬን፣ ድራማ እና ውድድርን በሁለት ጊዜ የስታንሊ ካፕ ሻምፒዮን ኪንግስ መነፅር ከትዕይንት በስተጀርባ ያቀርባል።
መጪው የ Glass Behind ወቅት የንጉሶችን ጉዞ ወደ ደቡብ ንፍቀ ክበብ በሜልበርን፣ አውስትራሊያ ውስጥ ከአሪዞና ኮዮትስ ጋር ሲጫወቱ ለ2023 NHL Global Series ይጫወታሉ። ይህ በአውስትራሊያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚደረጉ የNHL ጨዋታዎች ይሆናሉ፣ ይህም ለተከታታዩ ደስታን ይጨምራል። ተጫዋቾቹ ከሜዳው ርቀው እንዲታዩ ይደረጋሉ፣ ይህም ለደጋፊዎች ወደር የለሽ ይዘት በማቅረብ በስም ዝርዝር ውስጥ ቦታቸውን ለማግኘት ሲወዳደሩ እና ለመደበኛው የውድድር ዘመን መክፈቻ ሲዘጋጁ።
ከሁለት ተከታታይ የስታንሊ ካፕ ጨዋታ ጨዋታዎች በኋላ ንጉሶች ለድርጅቱ የሚጠበቁትን አሳድገዋል። ከ Glass በስተጀርባ ቡድኑን በመላው የልምምድ ካምፕ ሲመሩ እና የቋሚ ስታንሊ ካፕ ተወዳዳሪን ራዕይ ሲቀርፁ በቡድኑ ምክትል ፕሬዝዳንት እና ዋና ስራ አስኪያጅ ሮብ ብሌክ እና ዋና አሰልጣኝ ቶድ ማክሌላን ላይ ያተኩራሉ። ተከታታዩ እንደ አዲስ የተገዛው ማዕከል ፒየር ሉክ ዱቦይስ፣ ኮከቦች አድሪያን ኬምፔ እና ኬቨን ፊያላ፣ እና አንጋፋ ኮር ተጫዋቾች አንዜ ኮፒታር እና ድሩ ዶውቲ ያሉ ቁልፍ ተጫዋቾችን ይገልፃሉ። የቡድኑ ፕሬዝዳንት ሉክ ሮቢታይል ንጉስ መሆን ምን ማለት እንደሆነ ልዩ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ከ Glass በስተጀርባ ለመጀመሪያ ጊዜ በ2018 ታይቷል፣ ይህም ለአድናቂዎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የNHL ቅድመ-ውድድር በኒው ጀርሲ ሰይጣኖች እይታ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ፣ ተከታታዩ የፊላዴልፊያ በራሪ ወረቀቶችን እና የናሽቪል አዳኞችን አሳይቷል። የዘንድሮው እትም ወደ ሜልቦርን አውስትራሊያ ከሚደረገው አለም አቀፍ ጉዞ ጋር ያለውን ድርሻ ከፍ ያደርገዋል።
አድናቂዎች #ከመስታወት በስተጀርባ ያለውን ሃሽታግ በመጠቀም በዲጂታል እና በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ የሚጋሩትን ከእያንዳንዱ የብርጭቆ ክፍል ልዩ የጉርሻ ይዘት እና ክሊፖችን ለማየት መጠበቅ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ እያንዳንዱ የትዕይንት ክፍል በNHL YouTube መድረክ ላይ ይገኛል፣ ይህም ለአድናቂዎች ከተከታታዩ ጋር ለመሳተፍ ተጨማሪ እድሎችን ይሰጣል።
ከብርጭቆው በስተጀርባ፡ የሎስ አንጀለስ ኪንግስ ማሰልጠኛ ካምፕ ደጋፊዎችን ወደ ጨዋታው እንደሚያቀርብ እና ልዩ እና ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ በቡድኑ እና በቅድመ ውድድር ወቅት እይታን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል። ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ተደራሽነት፣ እነዚህ ሰነዶች መጪውን የNHL ምዕራፍ ሲጠባበቁ አድናቂዎችን እንደሚያስደስታቸው እርግጠኛ ነው።
ምንጮች:
- የኤንኤችኤል ጋዜጣዊ መግለጫ፡ ከመስታወት ጀርባ፡ ብቅ ያሉ የNHL ኮከቦች በDocu-Series (2021) ተለይተው የቀረቡ
- የ NHL ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ