የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

በባልዱር በር 3 ሳይገድሉ ሚንታራ እንዴት እንደሚቀጠር

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 7, 2023
በባልዱር በር 3 ሳይገድሉ ሚንታራ እንዴት እንደሚቀጠር

በባልዱር በር 3 ውስጥ ካሉት ታዋቂ NPCዎች አንዷ ሚንታራ፣ Dark Elf ፍፁም ታማኝነቷን የገባች ናት። ብዙ ተጫዋቾች እሷን እንደ የፍቅር ጓደኛ ለመመልመል ጓጉተዋል፣ ይህን ለማድረግ ግን ብዙ ግድያዎችን ያካተተ ተልዕኮ ማጠናቀቅ ነበረባቸው። ሆኖም አንድ ብልህ ተጫዋች ምንም አይነት ህይወት ሳያጠፋ ሚንታራ ለመመልመል የሚያስችል ዘዴ አግኝቷል።

በተለምዶ፣ ሚንታራ ከጎንህ ጋር እንድትቀላቀል፣ በኤመራልድ ግሮቭ ውስጥ ያሉትን ሁሉ እንድትታረድ የምትሰጥህን ተልዕኮ ማጠናቀቅ ይኖርብሃል። ይህ በሚንታራ ጎብሊን ወታደሮች እርዳታ ከቲየፍልንግስ እና ድሩይድስ ጋር የሚደረገውን የጎሪ ግጥሚያ ያካትታል። ነገር ግን፣ የሬዲት ተጠቃሚ ዉልፍሪናን ሚንታራን “በንፁህ” ለመቅጠር ዘዴ አጋርቷል።

በ Wulfrinnan ዘዴ መሰረት፣ በመጀመሪያ የድራይድ ጣዖትን ስለ መስረቅ ለቲኤፍሊንግ የሞል ቡድን ቡድን ልጆች ማነጋገር አለቦት። ከዚያም የአምልኮ ሥርዓቱ እንዳይከሰት ለመከላከል ምስጢራዊነትን በመጠቀም ጣዖቱን ይሰርቁ. ይህ ወይ መሮጥ ወይም ሾልከው መውጣት ያለብዎት በቲየፍልግስ እና በድሩይድስ መካከል ጦርነት እንዲፈጠር ያደርጋል። ከዛ በኋላ የግሩፑን ቦታ ለሚንታራ አሳውቁ እና ሁለታችሁም ስትመለሱ ሁሉም ተከላካዮች ሞተው ታገኛላችሁ። ይሄ ማንንም መግደል ሳያስፈልግ በኋላ በጨዋታው ውስጥ ሚንታራ ለመመልመል ያስችላል።

ምንም እንኳን ይህ ዘዴ በገጽ ላይ ምንም ጥፋት የሌለበት ቢመስልም አሁንም ማጭበርበር እና ማታለልን እንደሚያካትት ልብ ሊባል ይገባል። እንደ ስታር ዋርስ፡ ናይትስ ኦቭ ዘ ኦልድ ሪፐብሊክ ሪፐብሊክ ባሉ ሌሎች አርፒጂዎች ውስጥ ተመሳሳይ የሞራል አሻሚ ምርጫዎችን የሚያስታውስ ነው። ነገር ግን እጆቻቸውን ንፁህ ለማድረግ የሚሞክር ገፀ ባህሪ ሆነው መጫወት ከመረጡ ይህ ዘዴ በባልዱር በር 3 ውስጥ ጠቃሚ ዶጅ ሊሆን ይችላል ።

ለ Baldur's Gate 3 ተጨማሪ መመሪያዎችን እና እንዴት እንደሚደረግ እየፈለጉ ከሆነ፣የእራሳችንን ተመሳሳይ ሙከራ መመሪያን ይመልከቱ።

ምንጭ፡- የለም (በምንጭ ጽሑፉ ላይ የተመሰረተ)

By ቪኪ Stavropoulou

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

ጂም ክሬመር የቻይና አይፎን እገዳ ቢጣልባትም ባለሀብቶች አፕል አክሲዮን እንዲይዙ ይመክራል።

ሴፕቴ 7, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

ቻይንኛ አይፎን ላይ እገዳ በእስያ ስቶኮች ላይ ይመዝናል።

ሴፕቴ 7, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

ኤድ ቦን ዣን ክላውድ ቫን ዳም ቆዳን ለጆኒ Cage በ'Mortal Kombat 1' በ Hot Ones ቃለ መጠይቅ ላይ ገለጠ

ሴፕቴ 7, 2023 Mampho Brescia

አመለጠዎት

ቴክኖሎጂ

በባልዱር በር 3 ሳይገድሉ ሚንታራ እንዴት እንደሚቀጠር

ሴፕቴ 7, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ዜና

በጥቁር ሆል "በተደጋጋሚ የተሰነጠቀ እና የተበላ" እንደ ፀሐይ ኮከብ

ሴፕቴ 7, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ጂም ክሬመር የቻይና አይፎን እገዳ ቢጣልባትም ባለሀብቶች አፕል አክሲዮን እንዲይዙ ይመክራል።

ሴፕቴ 7, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ዜና

የስታርፊልድ ተጫዋቾች ታዋቂ ፊቶችን በመፍጠር የፈጠራ ችሎታቸውን ያሳያሉ

ሴፕቴ 7, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች