በባልዱር በር 3 ውስጥ ካሉት ታዋቂ NPCዎች አንዷ ሚንታራ፣ Dark Elf ፍፁም ታማኝነቷን የገባች ናት። ብዙ ተጫዋቾች እሷን እንደ የፍቅር ጓደኛ ለመመልመል ጓጉተዋል፣ ይህን ለማድረግ ግን ብዙ ግድያዎችን ያካተተ ተልዕኮ ማጠናቀቅ ነበረባቸው። ሆኖም አንድ ብልህ ተጫዋች ምንም አይነት ህይወት ሳያጠፋ ሚንታራ ለመመልመል የሚያስችል ዘዴ አግኝቷል።
በተለምዶ፣ ሚንታራ ከጎንህ ጋር እንድትቀላቀል፣ በኤመራልድ ግሮቭ ውስጥ ያሉትን ሁሉ እንድትታረድ የምትሰጥህን ተልዕኮ ማጠናቀቅ ይኖርብሃል። ይህ በሚንታራ ጎብሊን ወታደሮች እርዳታ ከቲየፍልንግስ እና ድሩይድስ ጋር የሚደረገውን የጎሪ ግጥሚያ ያካትታል። ነገር ግን፣ የሬዲት ተጠቃሚ ዉልፍሪናን ሚንታራን “በንፁህ” ለመቅጠር ዘዴ አጋርቷል።
በ Wulfrinnan ዘዴ መሰረት፣ በመጀመሪያ የድራይድ ጣዖትን ስለ መስረቅ ለቲኤፍሊንግ የሞል ቡድን ቡድን ልጆች ማነጋገር አለቦት። ከዚያም የአምልኮ ሥርዓቱ እንዳይከሰት ለመከላከል ምስጢራዊነትን በመጠቀም ጣዖቱን ይሰርቁ. ይህ ወይ መሮጥ ወይም ሾልከው መውጣት ያለብዎት በቲየፍልግስ እና በድሩይድስ መካከል ጦርነት እንዲፈጠር ያደርጋል። ከዛ በኋላ የግሩፑን ቦታ ለሚንታራ አሳውቁ እና ሁለታችሁም ስትመለሱ ሁሉም ተከላካዮች ሞተው ታገኛላችሁ። ይሄ ማንንም መግደል ሳያስፈልግ በኋላ በጨዋታው ውስጥ ሚንታራ ለመመልመል ያስችላል።
ምንም እንኳን ይህ ዘዴ በገጽ ላይ ምንም ጥፋት የሌለበት ቢመስልም አሁንም ማጭበርበር እና ማታለልን እንደሚያካትት ልብ ሊባል ይገባል። እንደ ስታር ዋርስ፡ ናይትስ ኦቭ ዘ ኦልድ ሪፐብሊክ ሪፐብሊክ ባሉ ሌሎች አርፒጂዎች ውስጥ ተመሳሳይ የሞራል አሻሚ ምርጫዎችን የሚያስታውስ ነው። ነገር ግን እጆቻቸውን ንፁህ ለማድረግ የሚሞክር ገፀ ባህሪ ሆነው መጫወት ከመረጡ ይህ ዘዴ በባልዱር በር 3 ውስጥ ጠቃሚ ዶጅ ሊሆን ይችላል ።
ለ Baldur's Gate 3 ተጨማሪ መመሪያዎችን እና እንዴት እንደሚደረግ እየፈለጉ ከሆነ፣የእራሳችንን ተመሳሳይ ሙከራ መመሪያን ይመልከቱ።
ምንጭ፡- የለም (በምንጭ ጽሑፉ ላይ የተመሰረተ)