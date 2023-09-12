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ባልዱር በር 3፡ የኔዘርስቶን ማጣት ውጤቶቹ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
ባልዱር በር 3፡ የኔዘርስቶን ማጣት ውጤቶቹ

ባልዱር በር 3 በሚያስደንቅ የDungeons & Dragons ስርዓቶች አፈፃፀሙ እና ሚና መጫወት በሚሰጠው ነፃነት የተጫዋቾችን ትኩረት ስቧል። ነገር ግን፣ ጨዋታው ከመቀጠልዎ እና ውጤቱን ከመጋፈጥዎ በፊት የሞኝነት ነገር ሊያደርጉ ከሆነ ለማስጠንቀቅ አያቅማሙም።

በጨዋታው ህግ 3 ውስጥ፣ ተጫዋቾች ቀሪውን ኔዘርስቶን ለዋናው ተልዕኮ የማግኘት ተልእኮ ተሰጥቷቸዋል፣ “ከሽማግሌው አንጎል ጋር ይጋጭ”። እነዚህ ኔዘርስቶኖች ለታሪክ መስመር ወሳኝ ናቸው እና ሊጣሉ አይችሉም። ተጫዋቾች እነሱን እንዳይጥሏቸው, ጨዋታው ኔዘርስቶን እራሳቸው መወርወርን ይገድባል. ነገር ግን ነገሮች የሚስቡበት ኔዘርስቶን ወደ መያዣ ውስጥ ማስገባት የተከለከለ ነገር የለም።

BOB_BestOfBugs ብልሃተኛ ተጫዋች ኔዘርስቶን የያዘውን መያዣ ወደ ገደል በመወርወር የጨዋታውን ገደብ ለመሞከር ወሰነ። የንጉሠ ነገሥቱ ገጸ ባህሪ ተጫዋቹን ስለ ድንጋዩ አስፈላጊነት ያስጠነቅቃል እና እንዲያነሱት መመሪያ ይሰጣል. ነገር ግን ኮንቴይነሩ አንዴ ከተጣለ ንጉሠ ነገሥቱ በተጫዋቹ ድርጊት በቁጭት የሚናገሩት ሦስቱም ድንጋዮች ከሌሉ አእምሮን የመቆጣጠር እድላቸው ይበላሻል።

በዚህ ምክንያት ተጫዋቾቹ ፍፁም ተጫዋቹን እና ፓርቲያቸውን ወደ አእምሮ ፍላየር የሚቀይርበት፣ ከጨዋታ በላይ ስክሪን በመቀጠል ተጫዋቾቹ እንዲቆራረጡ ተደርገዋል። ይህ መጥፎ ፍጻሜ በጨዋታው ውስጥ በተለያዩ ነጥቦች ሊነሳ ይችላል፣ በህግ 2 ውስጥ በረብሻ ረጅም እረፍት ጊዜን ጨምሮ።

ጨዋታው ተጨዋቾች ከተነሳሽነታቸው በተቃራኒ እንዳይሄዱ የሚያበረታታ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ከድርጊታቸው የሚከለክላቸው እንዳልሆነ ልብ ሊባል ይገባል። ይልቁንስ ተጫዋቾቹ እንዲሞክሩ እና የድርጊታቸው ውጤት እንዲመሰክሩ ያስችላቸዋል፣ “እንዲህ ነው የነገርኩህ” በሚያስታውሷቸው ገፀ-ባህሪያት የተሟላ።

የባልዱር በር 3 ለዝርዝር ትኩረት እና የተጫዋቾች ምርጫን በሚያስተናግድበት መንገድ ማስደነቁን ቀጥሏል። የBOB_BestOfBugs ቪድዮ ኔዘርስቶን ማጣት የሚያስከትለውን መዘዝ የሚያሳይ የጨዋታውን ሜካኒክስ አስገራሚ ዳሰሳ ያቀርባል። እንግዲያው፣ ማናቸውንም ተመሳሳይ ትዕይንቶች ለማቀድ እያሰቡ ከሆነ፣ አስቀድመው መቆጠብዎን ያረጋግጡ፣ አለበለዚያ እራስዎ አስከፊ መዘዞች ሊያጋጥምዎት ይችላል።

ምንጭ:
– ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም።

By Mampho Brescia

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