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ኢ ኮሊ ባክቴርያ ከቆሻሻ ውሃ ኤሌክትሪክ ለማመንጨት ተሰራ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 11, 2023
ኢ ኮሊ ባክቴርያ ከቆሻሻ ውሃ ኤሌክትሪክ ለማመንጨት ተሰራ

በስዊዘርላንድ የሚገኘው የ EPFL የህዝብ ምርምር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ኢ.ኮሊ ባክቴሪያዎችን ኦርጋኒክ ተረፈ ምርቶችን በማምረት ኤሌክትሪክን በተሳካ ሁኔታ በማምረት ሠርተዋል። መሪ ተመራማሪው ፕሮፌሰር አርደሚስ ቦጎሲያን ይህ ዘዴ ለቆሻሻ ማቀነባበሪያ እና ለኃይል አመራረት ዘላቂ መፍትሄ ይሰጣል ብለው ያምናሉ።

በተፈጥሮ ኤሌክትሪክን ከሚያመርቱ ሌሎች እንግዳ ተህዋሲያን በተለየ መልኩ ኢ.ኮሊ በተለያዩ አካባቢዎች ኤሌክትሪክ እንዲያመነጭ በማድረግ በተለያዩ ምንጮች ላይ ማደግ የመቻሉ ጠቀሜታ አለው። ኢ ኮላይን ከሴሉላር ኤሌክትሮን ማስተላለፍን (EET) የማከናወን ችሎታን በማጎልበት፣ ተመራማሪዎቹ የተለያዩ አይነት ኦርጋኒክ ንዑሳን ንጥረ ነገሮችን በመቀያየር ኤሌክትሪክን ለማምረት የሚችሉ "ኤሌክትሪክ ማይክሮቦች" በብቃት ፈጥረዋል።

ቡድኑ የተሻሻለውን ኢ.ኮላይን በተለያዩ አካባቢዎች ሞክሯል፣ ከቢራ ፋብሪካ የሚሰበሰበውን ቆሻሻ ውሃ ጨምሮ። ሌሎች የኤሌክትሪክ ማይክሮቦች በሕይወት ለመትረፍ ሲታገሉ፣ ኢንጂነር የሆነው ኢ. ፕሮፌሰር ቦጎሲያን ኦርጋኒክ ቆሻሻን በማቀነባበር ኤሌክትሪክ የሚመነጨው በመሆኑ ይህንን “ሁለት ወፎችን በአንድ ድንጋይ መምታት” ሲሉ ገልፀውታል።

የዚህ ጥናት አንድምታዎች ከቆሻሻ ማከም አልፈው ይጨምራሉ. ኢንጂነሪንግ ኢ.ኮላይ በማይክሮባላዊ ነዳጅ ሴሎች፣ ኤሌክትሮሲንተሲስ እና ባዮሴንሲንግ ውስጥም ሊያገለግል ይችላል። የጄኔቲክ ተለዋዋጭነቱ ከተወሰኑ አካባቢዎች እና መኖዎች ጋር እንዲላመድ ያስችለዋል, ይህም ለዘላቂ የቴክኖሎጂ እድገት ሁለገብ መሳሪያ ያደርገዋል.

መሪው ደራሲ መሐመድ ሙሂብ የገሃዱ ዓለም አፕሊኬሽኖችን ድንበር እየገፉ መሆናቸውን በመግለጽ ስለ ኢንጂነሪንግ ባዮኤሌክትሪክ ባክቴሪያ የወደፊት አተገባበር ያላቸውን ደስታ ገልጿል። በዚህ ዘርፍ ተጨማሪ የምርምር ጥረቶች ቴክኖሎጂውን እንደሚያሳድጉ ይጠበቃል።

ምንጮች:

- EPFL (በላዛን የሚገኘው የስዊስ ፌዴራል የቴክኖሎጂ ተቋም)
- ACTU EPFL

By Mampho Brescia

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