አውስትራሊያ በአይ-የተፈጠሩ የልጆች ወሲባዊ ጥቃት ማቴሪያሎችን መጋራትን ለመከላከል የፍለጋ ፕሮግራሞችን ትጠይቃለች።

የአውስትራሊያ የኢንተርኔት ተቆጣጣሪ እንደ ጎግል እና ቢንግ ያሉ የፍለጋ ፕሮግራሞች በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) የተፈጠሩ የህጻናት ወሲባዊ ጥቃትን ለመከላከል እርምጃዎችን መውሰድ እንደሚጠበቅባቸው አስታውቋል። በመንግስት ጥያቄ መሰረት በኢንዱስትሪ ግዙፍ ሰዎች የተዘጋጀው አዲሱ ኮድ የፍለጋ ፕሮግራሞች እንደዚህ አይነት ይዘት በፍለጋ ውጤቶች ውስጥ እንደማይታይ ያረጋግጣል። በተጨማሪም፣ በፍለጋ ሞተሮች ውስጥ የተዋሃዱ የ AI ተግባራት የዚህ ቁስ ሰው ሠራሽ ስሪቶችን ማመንጨት የለባቸውም፣ እንዲሁም ጥልቅ ፋክስ በመባል ይታወቃሉ።
የኢ-ደህንነት ኮሚሽነር ጁሊ ኢንማን ግራንት የጄኔሬቲቭ AI ፈጣን እድገትን እና የቁጥጥር ምላሽን የበለጠ የማሳደግ ችሎታን አጉልተዋል። ኢንማን ግራንት በGoogle እና Bing የተረቀቀው ኮድ በ AI የመነጨ ይዘትን በበቂ ሁኔታ አለመዳረሱ ስጋቱን ገልጿል። በዚህም ምክንያት የፍለጋ ፕሮግራሞቹ ኮዳቸውን እንዲያሻሽሉ ጠየቀች።
ይህ ልማት በበይነ መረብ መድረኮች ዙሪያ ያለው የቁጥጥር እና ህጋዊ የመሬት ገጽታ በአይ-የመነጨ ይዘት መጨመር እንዴት እንደሚስተካከል የሚያሳይ ግልጽ ምሳሌ ነው። የፍለጋ ፕሮግራሞችን በመጠየቅ በ AI የመነጨ የህጻናት ወሲባዊ ጥቃት ማቴሪያሎችን በንቃት ለመከላከል፣ አውስትራሊያ ተጋላጭ ግለሰቦችን ከብዝበዛ ለመጠበቅ ያለመ ነው።
በ AI የመነጨ ይዘት፣ በተለይም ጥልቅ ሀሰተኛ፣ ለህብረተሰቡ እያደገ ያለ ፈተና እንደሚያመጣ ልብ ማለት ያስፈልጋል። Deepfakes እንደ ምስሎች፣ ቪዲዮዎች ወይም ኦዲዮ ያሉ ዲጂታል ይዘቶችን ለመቆጣጠር ወይም ለመስራት የ AI ስልተ ቀመሮችን መጠቀምን ያካትታል፣ ብዙ ጊዜ በተንኮል አዘል ዓላማ። ይህ ቴክኖሎጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተራቀቀ ሲሄድ አላግባብ የመጠቀም እና የመጉዳት እድሉ እየጨመረ ይሄዳል።
ይህ የአውስትራሊያ የኢንተርኔት ተቆጣጣሪ ተነሳሽነት ከ AI ከሚመነጨው ይዘት ጋር ተያይዘው የሚመጡ አደጋዎችን ለመፍታት በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ ያለውን ጥረት ያሳያል። ከኢንዱስትሪ መሪዎች እና ባለድርሻ አካላት ጋር ተቀራርቦ በመስራት የቁጥጥር አካላት በቴክኖሎጂ እድገት እና በግለሰቦች ጥበቃ መካከል ያለውን ሚዛን ለመጠበቅ ያለመ ነው።
ምንጭ፡ [ምንጭ ስም] (ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም)
ትርጓሜዎች
- አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI): ተግባራትን ለማከናወን እና ከልምዳቸው ለመማር ፕሮግራም በተዘጋጁ ማሽኖች ውስጥ የሰዎችን የማሰብ ችሎታ ማስመሰል።
– Deepfake፡ ይዘትን ለመቆጣጠር ወይም ለመፍጠር AI ስልተ ቀመሮችን በመጠቀም የሚፈጠር ሰው ሰራሽ ሚዲያ፣ ብዙ ጊዜ የእውነተኛ ሰዎችን መመሳሰል ግን ከእውነት የራቁ ወይም አሳሳች አካላት ጋር።
ማስታወሻ፡ ምንጩ አልቀረበም፣ ስለዚህ ምንም የተለየ ዩአርኤሎች አልተጠቀሱም።