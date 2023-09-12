Audemars Piguet በአምስት ስብስቦች ውስጥ አዲስ የተለቀቁትን ይፋ አድርጓል

Audemars Piguet ለፈጠራ እና ለዕደ ጥበብ ያላቸውን ቁርጠኝነት በማሳየት በአምስት የተለያዩ ስብስቦች ውስጥ የተለያዩ አዳዲስ የሰዓት ስራዎችን በቅርቡ አስተዋውቋል። ከድምቀቶቹ መካከል የሮያል ኦክ “ጃምቦ” ኤክስትራ-ስስ፣ ከፍተኛ ጌጣጌጥ ሮያል ኦክ፣ የሮያል ኦክ “ጃምቦ” ኤክስትራ ቀጭን ክፍት ሥራ፣ የሮያል ኦክ የባህር ዳርቻ ክሮኖግራፍ ሴራሚክ እና የሮያል ኦክ ደቂቃ ተደጋጋሚ ሱፐርሶኔሪ ይገኙበታል።
የሮያል ኦክ "ጃምቦ" ኤክስትራ-ቲን አሁን በግንባታው ውስጥ የታይታኒየም እና የጅምላ ብረታ መስታወት (ቢኤምጂ) አጠቃቀምን ያሳያል, ይህም ልዩ እና በጣም ጥሩ ገጽታ ይሰጣል. የእነዚህ ቁሳቁሶች ጥምረት ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው በብራንድ 2021 ብቸኛ ሰዓት መባ ላይ ነው፣ እና አሁን በመደበኛ ስብስብ ውስጥ ተካቷል። አዲሱ እትም በካሊብ 7121 የተጎላበተ ሲሆን የቀድሞውን ካሊብ 2121 ይተካል።
የቅንጦት ንክኪን ለሚመርጡ ሰዎች፣ Audemars Piguet የሚታወቀው የሮያል ኦክ አራት ከፍተኛ ጌጣጌጥ ስሪቶችን አስተዋውቋል። እነዚህ ሞዴሎች ብርቅዬ እና ከፍተኛ ቴክኒካል የበረዶ አቀማመጥን ያሳያሉ፣ ይህም ለምስሉ ንድፍ አብርሆት ተጽእኖን ይጨምራል። ባለ 18 ካራት ነጭ ወይም ሮዝ ወርቅ ይገኛል፣ እና በሁለት መጠኖች እነዚህ የሰዓት ስራዎች ውበትን ከመልበስ ጋር ያጣምሩታል።
የሮያል ኦክን 50ኛ አመት የምስረታ በዓል በማስቀጠል የምርት ስሙ የሮያል ኦክን “ጃምቦ” ኤክስትራ ቀጭን ክፍት በቢጫ ወርቅ አስመርቋል። ይህ አዲስ ተጨማሪነት ቀደም ሲል ከተለቀቁት ሮዝ ወርቅ እና አይዝጌ ብረት ስሪቶች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ዲኤንኤ ይይዛል ፣ ይህም ግልጽነት እና የተራቀቀ የእጅ ጥበብ ላይ ያተኮረ ነው። ጥቅም ላይ የዋለው እንቅስቃሴ ካሊበር 7124 ሲሆን በተለይም 2.7 ሚሜ ብቻ ቀጭን ነው።
የሮያል ኦክ የባህር ዳርቻን 30ኛ አመት ለማክበር አውደማርስ ፒጌት በሴራሚክ፣ በታይታኒየም እና በወርቅ የተሰሩ ሁለት አዳዲስ ሞዴሎችን ይፋ አድርጓል። እነዚህ የጊዜ ሰሌዳዎች 2020 Ref. እ.ኤ.አ.
በመጨረሻም፣ ቴክኒካል ብቃትን ለሚሹ፣ Audemars Piguet የሮያል ኦክ ደቂቃ ተደጋጋሚ ሱፐርሶኔሪ ለመጀመሪያ ጊዜ በጥቁር ሴራሚክስ ሁለት አዳዲስ ስሪቶችን ያቀርባል። እነዚህ የእጅ ሰዓቶች ልዩ የአኮስቲክ አፈጻጸምን የሚያረጋግጠውን የምርት ስም የፈጠራ ባለቤትነት ያለው የሱፐርሶኔሪ ቴክኖሎጂን ያሳያሉ። በ caliber 2953 የተጎላበተው እነዚህ የሰዓት ስራዎች የላቀ ቴክኖሎጂን እና ባህላዊ አጨራረስን ያጣምሩታል።
Audemars Piguet በቅርብ ጊዜ በተለቀቁት እትሞቻቸው የእጅ ሰዓት ድንበሮችን መግፋቱን ቀጥለዋል፣ ይህም ለደጋፊዎች የቴክኒክ እውቀታቸውን እና ጥበባዊ ችሎታቸውን የሚያሳዩ የተለያዩ አማራጮችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- ጽሑፍ፡ ሆዲንኪ - ማስተዋወቅ፡ Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022
ምስሎች: Audemars Piguet