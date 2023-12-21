አዲስ የተገኙ ኮከቦች በSupernova Progenitors ላይ ብርሃን ፈነዱ

በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት ሱፐርኖቫ በመባል የሚታወቀው የአንድ የተወሰነ የከዋክብት ሞት ቅድመ አያቶች እንደሆኑ የሚታመኑ በአቅራቢያው ባሉ ድዋርፍ ጋላክሲዎች ውስጥ ያሉ የኮከቦችን ህዝብ ገልጿል። በቀደሙት ንድፈ ሐሳቦች መሠረት፣ ለሦስቱ ግዙፍ ኮከቦች አንድ ሰው በመቶዎች አልፎ ተርፎም በሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ የውጪውን የሃይድሮጂን ንብርብሩን የሚያጣበት ሂደት ውስጥ ያልፋል ፣ ይህም ትኩስ ሂሊየም ኮርን ያጋልጣል። እነዚህ ኮከቦች በመጨረሻ በፈንጂ ሱፐርኖቫ ውስጥ ሲሞቱ ከሌሎች የሱፐርኖቫ ክስተቶች የተለዩ ሃይድሮጂን-ድሃ አካባቢዎችን ይተዋሉ። ሆኖም፣ እስካሁን ድረስ፣ እነዚህ ኮከቦች በጭራሽ አይታዩም ነበር፣ ይህም ተመራማሪዎች ይህንን በአረዳዳችን ውስጥ እንደ “ትልቅ፣ የሚያብረቀርቅ ጉድጓድ” ብለውታል።
በአስደናቂ ግኝት፣ በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ ማሪያ ድሩውት የሚመራ ቡድን 25 ኮከቦችን በትልቁ እና ትንሽ ማጌላኒክ ክላውድ ለይቷል፣ ሁለቱ ሚልኪ ዌይ የቅርብ የጋላቲክ ጎረቤቶች፣ እነዚህም ከሃይድሮጂን ኤንቨሎፕ የተነጠቁ ይመስላሉ። ከፀሀያችን ከሁለት እስከ ስምንት እጥፍ የሚበልጡ ከዋክብት የሁለትዮሽ ስርዓቶች አካል ናቸው በስበት ኃይል ከሌላ ኮከብ ጋር የተሳሰሩ። ሳይንቲስቶች ተጓዳኝ ኮከቦች የእነዚህን ኮከቦች ሃይድሮጂን ኤንቨሎፕ የማስወገድ ሃላፊነት አለባቸው ብለው ያምናሉ።
በተጨማሪም ከእነዚህ ከዋክብት አንዳንዶቹ በኒውትሮን ኮከቦች፣ እጅግ በጣም ጥቅጥቅ ያሉ አንድ ጊዜ ግዙፍ ኮከቦች እንደሚታጀቡ ጥናቱ አረጋግጧል። ይህ የሚያመለክተው የተገኘው ስርዓት ባለ ሁለት የኒውትሮን ኮከብ ስርዓት ለመሆን አንድ እርምጃ ብቻ ነው፣ ይህም በመጨረሻ ይዋሃዳል።
የምርምር ቡድኑ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኮከቦችን ብሩህነት ለመተንተን ከስዊፍት አልትራቫዮሌት ኦፕቲካል ቴሌስኮፕ የተገኘውን መረጃ ተጠቅሞ እጩዎቹን በቺሊ በሚገኘው የካርኔጊ ላስ ካምፓናስ ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ የማጄላን ቴሌስኮፖችን አሳጠረ። እስካሁን የተገኙት 25 ኮከቦች ብቻ ሲሆኑ፣ ተመራማሪዎቹ ለማወቅ የሚጠባበቁ ብዙዎች እንዳሉ ያምናሉ። ፈተናው እነዚህን በሃይድሮጂን የተራቆቱ ኮከቦችን ለመለየት አዳዲስ ዘዴዎችን መፈለግ ላይ ነው።
የዚህ ጥናት ግኝቶች ከሱፐርኖቫስ, የስበት ሞገዶች እና ከሩቅ ጋላክሲዎች የሚወጣውን ብርሃን ለመረዳት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታሉ. ጥናቱ በሳይንስ ጆርናል ላይ ታትሟል፣ እና የተሳተፉት ሳይንቲስቶች ተጨማሪ ምርመራዎች የዚህ የጠፉ የኮከብ ህዝብ አባላት ተጨማሪ አባላት እንደሚገለጡ እርግጠኞች ናቸው።