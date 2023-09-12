Assassin's Creed Mirage: ወደ ፍራንቼዝ ሥር መመለስ

Assassin's Creed በቅርብ ዓመታት ውስጥ አንዳንድ ለውጦችን አይቷል፣ እንደ ኦዲሴይ እና ቫልሃላ ያሉ ጨዋታዎች ተከታታዩን ልዩ ካደረጉት ዋና አካላት ርቀዋል። ይሁን እንጂ መጪው ክፍል ሚራጅ በተቻለ መጠን ፍራንቻይስን ወደ ሥሩ እየመለሰ ይመስላል።
ከሚራጅ ከሚታዩ ባህሪያት አንዱ ቅንብሩ ነው። ጥቅጥቅ ባለ እና በደመቀ በባግዳድ የተተኩት የቀደሙት ጨዋታዎች ሰፊው ክፍት-አለም አካባቢዎች ጠፍተዋል። ከተማዋ ራሷ በህይወት ያለች እና በባህሪ የተሞላች፣ የተጨናነቀ ጎዳናዎች፣ ህያው ባዛር እና እርስ በርስ የተያያዙ ጣሪያዎች ያሏት። ይህንን ከፍተኛ ዝርዝር የመጫወቻ ሜዳ ማሰስ አስደሳች ነው፣ እና ከተማዋ በእውነት እንደ ራሷ ባህሪ ይሰማታል።
ሚራጅ የታደሰ ታዋቂነት ስርዓትን ያስተዋውቃል፣ ይህም እንዳይታወቅ የበለጠ ፈታኝ ያደርገዋል። ጠባቂዎች ለመገኘትህ ምላሽ ይሰጣሉ፣ እና ካልተዋሃድክ ሲቪሎች ይጠቁማሉ። ብዙ ችግር ባመጣህ ቁጥር፣ ቀስተኞች እና በጣም የታጠቁ ጠባቂዎችን ጨምሮ ብዙ ጠላቶች ይገጥማችኋል። ይህ ስርዓት ለጨዋታው አስደሳች ፈተናን ይጨምራል እና ያንን የሚታወቀው የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ስሜትን ያመጣል።
በሚራጅ ውስጥ ያለው ውጊያ ከቅርብ ጊዜ ግቤቶች የተወሰኑ መካኒኮችን ይይዛል፣ ነገር ግን ማሻሻያዎች አሉት። የጠላት ደረጃዎች እና የተበላሹ ቁጥሮች በጤና አሞሌዎች፣ በመቁጠሪያ እና በዶጅ ጥቅልሎች ተተክተዋል። ትግሉ የበለጠ ፈታኝ እና ምላሽ ሰጪ ነው የሚሰማው፣ ስልት እና ትክክለኛ ጊዜን ይፈልጋል። ድብቅ ውጊያ በተለይም ሚራጅ ውስጥ ያበራል። በጥላ ውስጥ መንቀሳቀስ እና መደበቅ የሚክስ እና የሚስብ ስሜት ይፈጥራል፣ የተከታታዩን የመጀመሪያ ቀናት ያስታውሳል።
Assassin's Creed Mirage ተከታታዩን ወደ ስውር-ተኮር ሥሮቻቸው ያመጣቸዋል እና ፍራንቻይሱን በመጀመሪያ ደረጃ ተወዳጅ ያደረገውን ይቀርጻል። አንዳንዶች የ RPG ኤለመንቶችን ሊያመልጡ ቢችሉም፣ ያተኮረው መቼት፣ ሊታወቅ የሚችል ቁጥጥሮች እና አስደሳች የድብቅ ጨዋታ ለተከታታይ መልክ መመለስን ይሰጣሉ።
ምንጮች:
- የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ሚራጅ፡ ይፋዊ የጨዋታ ማሳያ
– የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ሚራጅ፡ የገንቢ ቃለ መጠይቅ