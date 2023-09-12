“የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ሚራጅ ተከታታዩን ወደ ስውር ሥሩ ይመልሳል”

Assassin's Creed Mirage ተከታታዩ ከተወለደበት ወደ መጀመሪያው የድብቅ ድርጊት ቅርጸት መመለሱን ያመለክታል። ከቅርብ ጊዜ ቀደሞቹ በተለየ፣ ወደ ተግባር RPG ጨዋታ ካዘነበሉት፣ ሚራጅ ተጫዋቾችን ወደ መካከለኛው ምስራቅ በመመለስ በላብራቶሪነት የከተማ መንገዶች እና በድብቅ እና ፓርኩር ላይ አፅንዖት ይሰጣል።
የጦር መሳሪያዎች እና የጦር መሳሪያዎች ጉዳት ደረጃዎች እና ሰፊ ክፍት ቦታዎች ጠፍተዋል. ሚራጅ ተጫዋቾችን ዝቅተኛ መገለጫ እንዲይዙ፣ ጣራዎችን እንዲዘዋወሩ እና ሰርጎ ለመግባት እድሎችን ለመፍጠር በዜጎች መሳሪያዎች እና እርዳታ እንዲታመኑ ያበረታታል። ጨዋታው በስካውት ቦታዎች፣ በእቅድ፣ በምርመራ እና በሚያብረቀርቅ የሰይፍ ጨዋታ ውስጥ በመሳተፍ መካከል ያለውን ሚዛን ይመታል።
ሚራጅ ዋና ገፀ ባህሪ የሆነውን ባሲም የጎዳና ላይ ሌባ ወደ ገዳይነት የተቀየረ ሲሆን መረጃዎችን ለመሰብሰብ እና ኢላማዎችን ለመግደል ከዋና እና ከጎን የተለያዩ ተልእኮዎችን ሲያደርግ ነው። ጨዋታው በእነዚህ ተልእኮዎች እቅድ እና የምርመራ ደረጃዎች ላይ ያተኩራል, በጨዋታው ውስጥ የመርማሪ ስራ ስሜትን ያስገባል.
የ Mirage ዓላማ ንድፍ ተጫዋቾቹ ከተወሰኑ ጠቋሚዎች ይልቅ በአውድ ፍንጮች ላይ እንዲተማመኑ ያስችላቸዋል፣ ይህም ለአካባቢያቸው የበለጠ ትኩረት እንዲሰጡ እና በጨዋታው አካባቢ ውስጥ እንዲጠመቁ ያበረታታል። ሚኒ-ካርታ አለመኖር ይህንን ውጤት የበለጠ ያጠናክራል።
በሚራጅ ውስጥ ያሉ የከተማ ቦታዎች ለተጫዋቾች የድብቅ እና የስትራቴጂክ እቅድ አቀራረቦችን የማግኘት ፈተና ይገጥማቸዋል። ጥቅጥቅ ባለ እና የተዘበራረቁ ጎዳናዎች፣ በጣም ትንሽ የተከለከሉ አካባቢዎች እንኳን የማይገፉ ምሽጎች ይሰማቸዋል። ተጫዋቾቹ የጥበቃ መንገዶችን መከታተል፣ ትኩረት የሚከፋፍሉ ነገሮችን መጠቀም እና በተልዕኮው ውስጥ ለመራመድ ጠላቶችን በስልት ማውረድ አለባቸው።
ኪስ መቀበል በሚራጅ ውስጥ ወሳኝ ክህሎት ይሆናል፣ተጫዋቾቹን በገንዘብ እና ቶከን በመሸለም ውለታዎችን ለመግዛት፣ ጉቦ ጠባቂዎችን እና አዳዲስ አማራጮችን እና መንገዶችን ለመክፈት ሊያገለግሉ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ እንደ የጢስ ቦምቦች እና ቢላዎች ያሉ መሳሪያዎች፣ እንዲሁም ባሲም በቴሌፎን እንዲያሰራጭ እና በርካታ ኢላማዎችን በአንድ ጊዜ እንዲገድል የሚያስችለው አዲሱ የአሳሲን ትኩረት ችሎታ፣ ፈታኝ የጠላት ግጭቶችን ለማሸነፍ ይረዳል።
Assassin's Creed Mirage በተሳካ ሁኔታ ተከታታዩን ወደ ሥሮቻቸው ይመልሳል፣ ወደ መጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች አስደሳች እና ድባብ የሚስብ አሳታፊ እና መሳጭ የድብቅ ተሞክሮን ይሰጣል።
ምንጮች:
- ምንጭ መጣጥፍ፡ GamesHub በUbisoft በኩል