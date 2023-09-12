Assassin's Creed Mirage፡ ወደ መርማሪ ጨዋታ መመለስ

Assassin's Creed Mirage በማህበራዊ ድብቅነት እና በምርመራ ላይ በማተኮር ወደ ተከታታዩ መነሻዎች መመለስን ያቀርባል። ጨዋታው እንደ ዳግም ማስጀመር እና ለፍራንቻይዜው ኮርስ እርማት ሆኖ ያገለግላል። የመጀመርያው የጨዋታ ልምድ የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ተወዳጅ ያደረጓቸውን የተለመዱ ንጥረ ነገሮች ያሳያል፣ በተጨማሪም ተከታታዩ በጊዜ ሂደት ለምን እንደተሻሻለ ያሳያል።
የጨዋታው ቅድመ-እይታ ሶስት ተከታታይ ያልሆኑ ምዕራፎችን ያካትታል። በመጀመሪያው ምእራፍ ተጫዋቾች የባግዳድ ጎዳናዎችን እንደ ባሲም ኢብኑ ኢሻክ፣ ጎበዝ የጎዳና ሌባ እና በኋላ በቫልሃላ ውስጥ መካሪ ሆነ። የጨዋታ አጨዋወቱ ስራን መሮጥ፣ ኪስ መሰብሰብ እና ውብ የሆነ ዝርዝር ከተማን ጣራ ማዞርን ያካትታል።
ማሳያው የጎን ተልእኮዎችን ተስፋ ያስቆርጣል ነገር ግን ተጫዋቾች ከባሲም ጎረቤቶች እና ከሌሎች ሌቦች ጋር ከከተማዋ ድመቶች ጋር እንዲገናኙ ያስችላቸዋል። የእነዚህ የመክፈቻ ምዕራፎች ውስጣዊ ስሜት የተከታታይ ምርጥ መግቢያ የሆነውን መነሻዎችን ይዘት ይይዛል። የጨዋታው ካርታ ባግዳድን፣ እንዲሁም ወጣ ያሉ አውራጃዎችን እና ያልተረጋጉ አካባቢዎችን ያካትታል፣ ይህም ተጫዋቾች ሰፊውን አለም እንዲያስሱ እድል ይሰጣል።
ሁለተኛው ምእራፍ የባሲም አጀማመርን ወደ ድብቅ ሰዎች፣የመጀመሪያው ሰይፍ አፈጣጠራ እና የሚራጅ የውጊያ ስርዓትን ያስተዋውቃል። ትግሉ ምንም እንኳን ለእይታ ማራኪ ቢሆንም የታወቀውን የጥቃት፣ የዶጅ፣ የፓሪ እና የመልሶ ማጥቃት ዘዴን ይከተላል። ኮሪዮግራፊው ልዩ ቢሆንም፣ መካኒኮች በተከታታይ ውስጥ ከነበሩት ቀዳሚ ግቤቶች ጋር ተመሳሳይነት አላቸው።
የመጨረሻው እና ረጅሙ ምዕራፍ ተጫዋቾችን ባለብዙ ደረጃ ተልዕኮ ውስጥ ያጠምቃል። እንደ ባሲም ዓላማው ባግዳድ አጠራጣሪ በሆኑ ሁኔታዎች የመጣውን ኃይለኛ ነጋዴ መግደል ነው። ይህ ተልዕኮ ቀደም ሲል የነበሩትን የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ጨዋታዎችን የሚያስታውስ ኢንቴል በአካባቢ ደረጃ መሰብሰብን ይጠይቃል።
ሚራጅ ባሲም እንደ መርማሪ እና የሮቢን ሁድ ኢስክ ሰው ሚና አፅንዖት ሰጥቷል፣ አላማውን ለማሳካት ከባግዳድ ህዝብ ጋር ያለውን ግንኙነት ተጠቅሟል። ሆኖም ግን፣ የጨዋታ አጨዋወቱ መካኒኮች ጨካኝ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግድግዳዎችን በመውጣት እና ባልታሰበ መዝለል ላይ ያሉ ችግሮች። የማቋረጫ ሜካኒኮች አንዳንድ ጊዜ በስውር ቅደም ተከተሎች ውስጥ ጣልቃ ይገባሉ, ይህም የተጫዋቹን ቦታ ሳያውቅ ያሳያል.
ምንም እንኳን እነዚህ ጉድለቶች ቢኖሩም፣ Assassin's Creed Mirage በግዙፉ ዓለማት እና የእድገት ስርዓቶች ላይ ካተኮሩ የቅርብ ጊዜ ጭነቶች ፈጣን ለውጥን በመስጠት ለተከታታይ መርማሪ ጨዋታ አስደሳች ምላሽ ይሰጣል።
ምንጮች:
- Ubisoft ቦርዶ
- ዋና አዘጋጅ ፋቢያን ሰሎሞን
ማስታወሻ፡ ይህ ጽሁፍ የምንጭ መጣጥፍ ማጠቃለያ ነው እና ምንም ዩአርኤል አልያዘም።