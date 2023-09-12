የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ሚራጅ፡ ወደ የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ተከታታይ ሥር መመለስ

የ Assassin's Creed Mirage ለ Ubisoft Bordeaux ወሳኝ ምዕራፍ ነው፣ ምክንያቱም ስቱዲዮው ሙሉ የጨዋታ ልቀትን ሲመራ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። በValhalla's Wrath of the Druids DLC ላይ በሰሩት ስራ የታወቁት ቦርዶ ቀልጣፋ እና የበለጠ ትኩረት ያለው ሚራጅ እንዲያዳብር ተመርጧል፣ይህም መጀመሪያ ራሱን የቻለ ጀብዱ ከመሆኑ በፊት ለቫልሃላ ዲኤልሲ እንዲሆን ታስቦ ነበር። በታሪካዊዋ በባግዳድ ከተማ ውስጥ የተቀመጠው ሚራጅ አላማው ወደ የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ስርወ ለመመለስ እና ለዋናው ጨዋታ ክብር ለመስጠት ነው።
ከሚራጅ ቁልፍ ገጽታዎች አንዱ በድብቅ እና በስካውት ላይ አፅንዖት መስጠት ነው፣ ይህም የሚታወቀውን የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ጨዋታን መልሶ በማምጣት ላይ ነው። ማህበራዊ ውህደት ተመልሷል፣ ይህም ተጫዋቾች ያለምንም እንከን ከህዝቡ ጋር እንዲዋሃዱ እና በተጨናነቀው የባግዳድ ዙር ከተማ ጎዳናዎች እንዲዘዋወሩ ያስችላቸዋል። ተጫዋቾቹ ጣራዎችን ተጠቅመው ከተማዋን አቋርጠው ፍልሚያን ለማስቀረት የአክሮባቲክ እንቅስቃሴዎችን ስለሚያደርጉ ፓርኩርም ጎልቶ የሚታይ ባህሪ ነው። በተጨማሪም፣ ፈጣን የመጓጓዣ ዘዴን ለሚመርጡ ሰዎች ወደ ተመሳሳዩ እይታዎች ይጓዛሉ።
ራውንድ ከተማ እራሱ አስደናቂ ቦታ ነው፣ ቦዮችን፣ አረንጓዴ ተክሎችን እና ልዩ ልዩ ወረዳዎችን የመጀመሪያውን የአሳሲን የሃይማኖት ጨዋታ የሚያስታውስ ስነ-ህንፃ ያላቸው። እያንዳንዱ አውራጃ እንደ ካርክ፣ ብዙ የገበያ ከተማ እና አባቢያ፣ የጥበብ ቤት ምሑራን የሂሳብ እና ፍልስፍናን የሚያጠኑበት ልዩ ልምድ ያቀርባል። በከተማው ዲዛይን ላይ ያለው ትኩረት ወደ ሚራጅ መሳጭ ልምድ ይጨምራል።
ከከተማው በተጨማሪ ሚሬጅ እንደ ዘመናዊው የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ጨዋታዎች የበለጠ ክፍት እና ሰፊ አካባቢን በመስጠት ዘ ምድረ በዳ በመባል የሚታወቁ አካባቢዎችን ያስተዋውቃል። እነዚህ ቦታዎች መንፈስን የሚያድስ የፍጥነት ለውጥ ያቀርባሉ እና ዋናውን በትረካ የሚመራን ልምድ ለመዳሰስ አስፈላጊ አይደሉም። ተጫዋቾቹ የተከለከሉትን የከተማ ቦታዎችን ወይም ክፍት ምድረበዳዎችን ቢመርጡ ሚራጅ ከሁለቱም ዓለማት ምርጡን ያቀርባል።
ምንም እንኳን ሚራጅ በዋናነት በባሲም ኢብኑ ኢሻቅ በባግዳድ ገጠመኞች ላይ ያተኮረ ቢሆንም፣ በዘመናዊው የታሪክ መስመር ውስጥ የተቀመጡ ጊዜዎችም አሉ። ሆኖም፣ እነዚህ ጊዜያት ውሱን ናቸው፣ ዋናው በባሲም ጉዞ ላይ አጽንዖት በመስጠት ነው። ሌላው በጨዋታው ውስጥ ጉልህ ስፍራ የሚሰጠው የአላሙት ምሽግ ነው፣ እሱም ለተደበቁ ሰዎች የስልጠና ቦታ ሆኖ የሚያገለግለው እና ለቀደመው የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ኖቶችን ያሳያል።
ሚራጅ አዲስ የጨዋታ መካኒኮችን እንደ ታዋቂ ስርዓት ያስተዋውቃል፣ NPCs ለተጫዋቹ ድርጊት ምላሽ የሚሰጥበት። እንደ ኪስ እንደ መውሰድ ያሉ አለመሳካት NPCs ጠባቂዎችን እንዲያስጠነቅቅ እና የተጫዋቹ ታዋቂነት ደረጃ እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል። እንዳይታወቅ ተጫዋቾቹ እንደ ሙዚቀኞች ጉቦ በመስጠት ትኩረት የሚከፋፍሉ ነገሮችን ለመፍጠር ወይም በውጊያ ውስጥ መሳተፍን እንደ የመጨረሻ አማራጭ መጠቀም ይችላሉ።
Assassin's Creed Mirage ለሁለቱም የረጅም ጊዜ አድናቂዎች እና የፍራንቻይዝ አዲስ መጤዎች የሆነ ነገር ያቀርባል። አድናቂዎች የፋሲካን እንቁላሎች እና ሰፋ ያለ የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ማጣቀሻዎችን ያደንቃሉ፣ አዲስ መጤዎች ደግሞ በሚራጅ የመጀመሪያ ልምዳቸው መዝለል ይችላሉ። ሚራጅ በድብቅ፣ ፓርኩር እና ወደ ተከታታዩ ስር በመመለስ ላይ በሚያተኩርበት ጊዜ አስደሳች እና መሳጭ የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ጀብዱ ለማቅረብ ተዘጋጅቷል።
ምንጮች:
- [የምንጭ ጽሑፍ ርዕስ] - ምንጭ ስም
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