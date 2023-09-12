Assassin's Creed Mirage፡ ወደ ተከታታዩ መነሻዎች መመለስ

ለ Assassin's Creed Mirage ቀደምት ቅድመ እይታዎች መውጣቱ ጨዋታው ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው ወደ ታሪካዊ ልብ ወለድ ተከታታይ ስርወ መመለሱን እንደሚያሳይ ይጠቁማል። በአመታት ውስጥ፣ የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ፍራንቺዝ ከዋናው መነሻው አልፏል፣ በውስብስብ ሴራዎች፣ ግራ በሚያጋቡ ካርታዎች፣ ረጅም የጨዋታ ጨዋታዎች እና በርካታ የጎን ተልእኮዎች ተጨናንቋል። ሆኖም፣ ሚራጅ የተሳለጠ እና በስውር ያተኮረ ልምድ በማቅረብ ያንን የሚቀይር ይመስላል።
ሚራጅ ለቀድሞው ቫልሃላ እንደ መቅድም ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን በ9ኛው ክፍለ ዘመን ሌባ እና አፈ-ታሪካዊ ከሰው በላይ የሆነ ሪኢንካርኔት ባሲም ኢብኑ ኢሻቅ በሚበዛባት በባግዳድ ከተማ ውስጥ ሲዘዋወር ያቀፈ ነው። Ubisoft Mirage የበለጠ “የቅርብ” እንደሚሆን ቃል ገብቷል፣ አጭር የጨዋታ ጊዜ ወደ 20 ሰአታት እና ከቫልሃላ ጋር ሲነፃፀር የበለጠ መስመራዊ የታሪክ መስመር።
የተጫዋቾች ቀደምት ምላሾች በአብዛኛው አዎንታዊ ናቸው። ቅድመ እይታዎቹ ብዙ አዶዎች ያሏቸው ተጫዋቾችን በማይጨናነቅ ይበልጥ ተኮር በሆነ ካርታ የጥንታዊውን የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫ ስውር ጨዋታ መመለስን ያጎላሉ። IGN ጨዋታውን ተከታታዩን በተሻለ መንገድ ወደ ሥሩ እንደሚመልስ ይገልፃል፡ GameRant ደግሞ ሚራጅ ሁለቱንም ንፁህ ስርቆትን እና "ማንም በህይወት ከሌለ ስለእሱ የማይናገር ስውር ነገር ነው" የሚለውን ዘዴ እንደሚሸልም ይጠቅሳል።
ሆኖም፣ አንዳንድ ተቺዎች የሚራጅ የውጊያ ስርዓት ቀላል እና አዲስ ነገር እንደሌለው ይገነዘባሉ። ትግሉ በብዙ የሶስተኛ ሰው ጨዋታዎች ውስጥ የታዩትን ተመሳሳይ የታወቁ ጥቃቶችን፣ ዶጅን፣ ፓሪ እና መልሶ ማጥቃትን ያካትታል። የክህሎት ዛፉ አስደናቂ አዳዲስ ችሎታዎችን ከማስተዋወቅ ይልቅ ለዋና ገፀ ባህሪው ንስር ጓደኛ እና የእቃ ዝርዝር አስተዳደር ማሻሻያ ላይ በማተኮር አበረታች አይመስልም።
እነዚህ ጥቃቅን ድክመቶች ቢኖሩም፣ አጠቃላይ ግንዛቤዎች እንደሚጠቁሙት ሚራጅ የአሳሲን የሃይማኖት መግለጫን በመጀመሪያ ደረጃ ተወዳጅ ያደረገውን ምንነት እንደያዘ ነው። አዲሱ ቅንብር እና በማህበራዊ ስውር መካኒኮች ላይ ያለው ትኩረት ወደ ፍራንቻይስ ስር መመለስ ለሚፈልጉ አድናቂዎች አስደሳች ተሞክሮ ይሰጣል።
Assassin's Creed Mirage በኦክቶበር 5 ለ PlayStation 4፣ PlayStation 5፣ Xbox One፣ Xbox Series X/S እና Windows ሊለቀቅ ነው።
ምንጮች:
– ተሳትፎ፡ Kris Holt – [ምንጭ ርዕስ]
– IGN፡ Nick Mallet – [ምንጭ ርዕስ]
– GameRant: Joshua Duckworth – [ምንጭ ርዕስ]
- ፖሊጎን: ማይክ ማሃርዲ - [የምንጭ ርዕስ]
- የሮክ ወረቀት ሽጉጥ: ካትሪን ቤተመንግስት - [የምንጭ ርዕስ]