የ2023 የቫለንሲያ ዲጂታል ሰሚት፡ የወደፊቱን ሰው ሰራሽ እውቀት በመቅረጽ

የቫሌንሲያ ዲጂታል ሰሚት (VDS2023) ስለ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ወቅታዊ እና የወደፊት የመሬት ገጽታ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ አዲስ ክስተት እንዲሆን ተዘጋጅቷል። እንደ ትራንስፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ AI በፍጥነት ፈጠራን ለመንዳት እና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመቅረጽ ኃይለኛ ኃይል ሆኖ ብቅ አለ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ተቋማዊ ደህንነትን ጨምሮ።
በ Startup ቫለንሲያ የተዘጋጀው አለም አቀፍ የቴክኖሎጂ ዝግጅት እ.ኤ.አ ኦክቶበር 26 እና 27 በቫሌንሲያ፣ ስፔን በሚገኘው የኪነጥበብ እና ሳይንሶች ከተማ ይካሄዳል። ከዓለም ዙሪያ የተውጣጡ የኢንዱስትሪ ባለሙያዎችን፣ ተመራማሪዎችን፣ ፈጠራዎችን፣ ምሁራንን፣ ባለሀብቶችን እና የተቋማት መሪዎችን ያሰባስባል። በተከታታይ ንግግሮች እና ክርክሮች፣ ጉባኤው AI እንዴት የህይወታችን ዋና አካል እየሆነ እንዳለ ለማሳየት እና ተሰብሳቢዎችን ስለወደፊት ስራ፣ ትምህርት፣ ድርጅታዊ ዝግመተ ለውጥ እና የጤና አጠባበቅ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ያለመ ነው።
ክስተቱ ከ AI ጋር በተያያዙ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ፓነሎችን እና ውይይቶችን ያቀርባል። “ፈጠራ AI አፕሊኬሽኖች፡ ለንግድ ስራ ስኬት ፈር ቀዳጅ መፍትሄዎች” በሚል ርዕስ አንድ ፓነል ኤአይአይን በየዘርፉ ተወዳዳሪነትን ለማጎልበት ልምዶቻቸውን ያካፍላሉ። ሌላ ፓነል "AI Venture Capital: በ AI ገበያ ውስጥ ያሉ አዝማሚያዎች እና እድሎች ትንተና" በተለዋዋጭ AI ገበያ ውስጥ የኢንቨስትመንት እድሎችን ይመረምራል.
የቫሌንሲያ ዲጂታል ሰሚት የቴክኖሎጂ እና የፈጠራ ውህደት፣የፈጠራ ተፅእኖ እና የወደፊት የጉዞ አዝማሚያዎችን ያጎላል። በቴክኒካዊ ድጋፍ ወደ AI ያለውን አብዮታዊ አቅም በጥልቀት ያጠናል እና የ AI ኃይልን ከመጠቀም ጋር ተያያዥነት ያላቸውን አስፈላጊ የስነምግባር ጉዳዮችን እና የሰውን እሴት እና ማህበራዊ ደህንነትን ያስከብራል።
ጉባኤው ከ10,000 ቢሊዮን ዩሮ በላይ የሆነ ፖርትፎሊዮ ያላቸውን 80 አለማቀፍ ባለሃብቶችን ጨምሮ ከ400 በላይ ከ8 ሀገራት የተውጣጡ ተሳታፊዎች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንደ HP፣ ቴሌፎኒካ፣ ባንኮ ሳባዴል እና የስፔን መንግስት ባሉ ድርጅቶች የተደገፈ ጉባኤው ከባለሀብቶች እና ተባባሪዎች ጋር ለመገናኘት ጅማሪዎች መድረክ ሆኖ ያገለግላል።
እ.ኤ.አ. በ 1,500 ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የተሳታፊዎች ቁጥር 2018 ጨምሯል ፣ የቫሌንሲያ ዲጂታል ስብሰባ እድገት አስደናቂ ነው። በቅርብ ዓመታት ውስጥ 1,200 ሚሊዮን ዩሮ ኢንቨስት አድርጓል.
የዝግጅቱ አዘጋጅ ጀማሪ ቫለንሲያ የቫሌንሲያን ቴክኖሎጂ እና ፈጠራ ስነ-ምህዳርን ለማስተዋወቅ እና ለመወከል የተቋቋመ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው። ከ350 በላይ አጋሮችን ሰብስቧል እና እንደ ጎግል፣ ኤችፒ፣ ባንኮ ሳባዴል እና ቴሌፎኒካ ካሉ ታዋቂ አጋሮች ድጋፍ ያገኛል።
የቫለንሲያ ዲጂታል ሰሚት 2023 ጨዋታን የሚቀይር ክስተት እንደሚሆን ቃል ገብቷል፣የኢንዱስትሪ መሪዎችን እና ባለራዕዮችን በማሰባሰብ ሰፊውን የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ አቅም እና በህብረተሰቡ ላይ የሚያሳድረውን ተፅእኖ ለመመርመር። የ AI የወደፊት እጣ ፈንታ እና ወደ ተለያዩ ሴክተሮች እንዲዋሃድ ለዓመታት ተዘጋጅቷል።
ምንጮች:
- ቫለንሲያ ዲጂታል ሰሚት (VDS2023)
- ጅማሬ ቫለንሲያ