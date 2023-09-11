ቺፕ ሰሪ አርም ከአይፒኦ በፊት ከፍ ያለ የዝርዝር ዋጋ ይፈልጋል፣ ኢንስታካርት ደግሞ 660 ሚሊዮን ዶላር ካፒታል ለማሳደግ አቅዷል።

Chipmaker Arm በከፍተኛ ደረጃ ለሚጠበቀው የመጀመሪያ ህዝባዊ አቅርቦት (አይፒኦ) ሲዘጋጅ የዝርዝሩን የዋጋ ወሰን ለመጨመር እየፈለገ ነው። ሴሚኮንዳክተር ቺፖችን የነደፈው ኩባንያው ግምገማውን በማሳደግ እምቅ ባለሀብቶችን ለመሳብ ያለመ ነው። የ Arm's IPO በታሪክ ውስጥ ትልቅ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ እንደሚሆን ይጠበቃል, ኩባንያው ከ 40 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ ያለው ነው.
ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢንስታካርት የግሮሰሪ አቅርቦት አገልግሎት 660 ሚሊዮን ዶላር ካፒታል ለመሰብሰብ አቅዷል። ሸማቾች ወደ የመስመር ላይ የሸቀጣሸቀጥ ግብይት ሲቀየሩ ኩባንያው ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት ከፍተኛ እድገት እያሳየ ነው። ይህ የካፒታል ኢንፌክሽን ኢንስታካርት ስራውን እንዲያሰፋ እና እየጨመረ ያለውን የአገልግሎቶቹን ፍላጎት ለማሟላት ይረዳል።
በሌላ ዜና አፕል አዲሱን የአይፎን 15 ሞዴሎቹን በከፍተኛ ጉጉት በሚጠበቀው የምስረታ ዝግጅት ይፋ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ባለበት ወቅት የሁሉም አይኖች ናቸው። የአፕል አድናቂዎች እና የቴክኖሎጂ አድናቂዎች የአዳዲስ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን ማስታወቂያ በጉጉት እየጠበቁ ናቸው። የአይፎን 15 ስኬት ለአፕል ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም ኩባንያው ከፍተኛ ፉክክር ባለው የስማርትፎን ገበያ ላይ የበላይነቱን ለማስጠበቅ ያለመ ነው።
በመጨረሻም የጄኤም ስሙከር ኩባንያ አስተናጋጅ ብራንዶችን በ5.6 ቢሊዮን ዶላር ለመግዛት ማቀዱን አስታውቋል። ይህ ስልታዊ እርምጃ የስሙከርን መክሰስ እና ጣፋጮች ኢንዱስትሪ ውስጥ መገኘቱን ያጠናክራል። በታዋቂው Twinkies እና ሌሎች ጣፋጭ ምግቦች የሚታወቀው የሆስተስ ብራንዶች በSmucker የታወቁ የምግብ ብራንዶች ፖርትፎሊዮ ውስጥ ይዋሃዳሉ።
በአጠቃላይ እነዚህ እድገቶች የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ቀጣይነት ያለው ዝግመተ ለውጥ እና መስፋፋትን ያንፀባርቃሉ። የቺፕመር አርም እና የኢንስታካርት የካፒታል ማሰባሰብ ስራ ለዕድገትና ለፈጠራ ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚያሳዩ ሲሆን የአፕል አይፎን 15 ማስጀመሪያ ክስተት የኩባንያውን ቀጣይነት ያለው የፈጠራ ፍለጋ ያሳያል። የሆስተስ ብራንዶችን በJM Smucker መግዛቱ የምርት አቅርቦቱን ለማስፋት እና የገበያ ቦታውን ለማጠናከር ስልታዊ እርምጃን ያመለክታል።
ትርጓሜዎች
– አይፒኦ፡ የመጀመሪያ ህዝባዊ አቅርቦት አንድ የግል ኩባንያ የአክሲዮን ድርሻውን ለመጀመሪያ ጊዜ ለህዝብ የሚያቀርብበት ሂደት ነው።
- ሴሚኮንዳክተር ቺፕስ፡- እንደ ኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች አንጎል ሆነው የሚያገለግሉ፣ ስሌቶችን እና መረጃዎችን በማካሄድ ላይ ያሉ የተቀናጁ ወረዳዎች።
- የካፒታል ማሰባሰብ፡- ለኩባንያው እንቅስቃሴ ወይም ማስፋፊያ ተጨማሪ ገንዘብ ወይም የኢንቨስትመንት ካፒታል የማግኘት ሂደት።
ምንጮች:
- ምንም ልዩ ምንጮች አልተጠቀሱም.