ሃይፐር ግሪፍ አዲስ ባለብዙ-ተጫዋች የጋራ እንቆቅልሽ ጀብዱ መድረክ አዘጋጅ፡ POPUCOM አስታወቀ።

ከታዋቂው RPG እና ታወር ተከላካይ ዲቃላ ጨዋታ በስተጀርባ ያለው ገንቢ እና አሳታሚ ሃይፐር ግሪፍ፣ አርክናይይትስ፣ በቅርቡ “POPUCOM” የተሰኘውን አርዕያቸውን ይፋ አድርገዋል። በ PlayStation 4፣ PlayStation 5 እና Windows PC ላይ ለመለቀቅ የተቀናበረው ይህ በቀለማት ያሸበረቀ ባለብዙ-ተጫዋች የእንቆቅልሽ ጀብዱ መድረክ ለተጫዋቾች ልዩ እና አስደሳች የጨዋታ ተሞክሮ ይሰጣል።
ባለ ደማቅ ትይዩ ዩኒቨርስ ውስጥ አዘጋጅ POPUCOM ተጫዋቾቹን በቀለማት ያሸበረቁ ጥይቶችን በመተኮስ ተንኮለኛ የፖሙስ ፍጥረታትን ለመዋጋት የሚያገለግለውን ቀስተ ደመና ፖፐርን እንዲቆጣጠሩ ያደርጋል። አንድ አይነት ቀለም ያላቸውን ሶስት ፖምስ በማዛመድ ተጫዋቾች እነዚህን ስጋቶች ማስወገድ እና በአዲስ ደረጃዎች መሻሻል ይችላሉ። በተጨማሪም ተጫዋቾቹ በተለያዩ ደረጃዎች ውስጥ ለመዝለል ጊዜያቸውን በትክክል መግጠም፣ በዚያው መሰረት ቀለማቸውን መቀየር እና ልዩ ስልቶችን ማግበር አለባቸው።
የPOPUCOM አለም ተጫዋቾችን እንቆቅልሽ ለመፍታት የሚረዱትን ሮሎ ቦምብ፣ ካፒቴን ኪቲ፣ ባሪየር ቦት እና ፓወር ኪድ ጨምሮ ተቀጣሪ አጋሮችን ያስተዋውቃል። ጨዋታው የ3-ል ፕላትፎርም የእንቆቅልሽ ደረጃዎችን ለማሸነፍ እና በሚያስደንቅ አነስተኛ ጨዋታዎች ላይ ለመሳተፍ እስከ አራት ተጫዋቾች በአንድ ላይ እንዲሰሩ በመፍቀድ ሁለቱንም የአካባቢያዊ ስክሪን እና የመስመር ላይ የትብብር ሁነታዎችን ከጨዋታ አቋራጭ ድጋፍ ጋር ያቀርባል።
በአስደሳች ሁኔታ፣ ሃይፐርግሪፍ POPUCOM በቶኪዮ ጨዋታ ሾው 2023 (TGS 2023) ላይ እንደሚታይ አስታውቋል። የዝግጅቱ ተሳታፊዎች ጨዋታውን ለመጀመሪያ ጊዜ ለማየት እና እንዲያውም በኤግዚቢሽኑ ላይ ማሳያዎችን ለመሞከር እድሉ ይኖራቸዋል። POPUCOM ለሁለቱም PS4 እና PS5 እንዲሁም በዊንዶውስ ፒሲ በእንፋሎት እና በEpic Game መደብር በ PlayStation መደብር ላይ ሊጀምር ነው። ይፋዊ የተለቀቀበት ቀን ገና ይፋ ባይሆንም፣ ፍላጎት ያላቸው ተጫዋቾች ለበለጠ መረጃ የጨዋታውን ኦፊሴላዊ ድረ-ገጽ መጎብኘት ይችላሉ።
ምንጮች:
- Hypergryph አዲስ ጨዋታ 'POPUCOM' ያስታውቃል፡ https://example.com/source1
- POPUCOM ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ: https://example.com/source2