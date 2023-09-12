የApple watchOS 10 ዝመና ለApple Watch Series 9 አስደሳች ባህሪያትን አስተዋውቋል

አፕል በሴፕቴምበር 10 የተሻሻለው watchOS 18፣ ለስማርት ሰዓቱ ማሻሻያ እንደሚገኝ አስታውቋል። ይህ ዝማኔ በሰዓቱ በይነገጽ ላይ ጉልህ ለውጦችን ያመጣል እና የተጠቃሚን ልምድ የሚያሻሽሉ አዳዲስ ባህሪያትን ያስተዋውቃል።
በ watchOS 10 ውስጥ ካሉት ቁልፍ ጭማሪዎች አንዱ አፕል እይታዎችን የሚጠራውን መግብሮችን ማስተዋወቅ ነው። ተጠቃሚዎች አሁን እነዚህን መግብሮች ማንሸራተት እና ማበጀት ይችላሉ፣ ይህም መረጃን በፍጥነት ማግኘት ቀላል ያደርገዋል። ሰዓቱ በማሽን መማሪያ የተጎላበተውን ስማርት ቁልል መግብርን ያገኛል፣ይህም ቀኑን ሙሉ ለተጠቃሚዎች በጣም አስፈላጊ የሆኑትን መግብሮችን ይተነብያል እና ያሳያል።
በተጨማሪም watchOS 10 በ Apple Watch Series 9 ላይ በSiri ተግባር ላይ ማሻሻያዎችን ያመጣል። የSiri ትዕዛዞች አሁን በመሣሪያው ላይ ይሰራሉ፣የተሻለ ግላዊነትን የሚያረጋግጥ እና ተጠቃሚዎች ከጤና መተግበሪያ ከግል ጤና እና የአካል ብቃት መረጃ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ ያስችላቸዋል።
ዝማኔው አዲስ የሁለተኛ-ትውልድ ultra wideband (UWB) ቺፕንም ያካትታል፣ ይህም HomePod በአቅራቢያ ሲሆን ማወቅ ይችላል። ተጠቃሚው ከ HomePod በአራት ሜትሮች ርቀት ላይ ከ UWB ጋር ሲመጣ ሰዓቱ የ Now Playing ባህሪን በራስ-ሰር ይጀምራል፣ ይህም ተጠቃሚዎች HomePodን እንዲቆጣጠሩ ወይም ከSmart Stack ጥቆማዎችን እንዲቀበሉ ያስችላቸዋል።
አፕል በ watchOS 10 ውስጥ የተደራሽነት ባህሪያትን አሳድጓል። ተጠቃሚዎች አሁን ከሰዓቱ ጋር በተመሳሳይ እጅ ጣቶቻቸውን በእጥፍ መታ በማድረግ የተለያዩ ተግባራትን ለምሳሌ ጥሪዎችን መመለስ ወይም ስማርት ስታክ መግብርን ማግኘት ይችላሉ።
ከተጠቃሚ በይነገጽ አንፃር የመተግበሪያው ፍርግርግ እንደገና ተዘጋጅቷል። ከቀድሞው የማር ወለላ ፍርግርግ ይልቅ፣ መተግበሪያዎች አሁን እንደ ትንሽ ክብ አዶዎች በመታየት በአቀባዊ ይሸብልሉ፣ ይህም የሚፈለጉትን መተግበሪያዎች ለማግኘት እና ለመድረስ ቀላል ያደርገዋል። በተጨማሪም, የጎን አዝራር ተግባር ተለውጧል; አንድ ነጠላ ፕሬስ አሁን ተጠቃሚዎችን ወደ መቆጣጠሪያ ማእከል ይወስዳቸዋል፣ ድርብ ፕሬስ ደግሞ Apple Walletን ለNFC ክፍያዎች ያመጣል።
WatchOS 10 የበለጠ ሊታወቅ የሚችል እና በይነተገናኝ የተጠቃሚ ተሞክሮ ያቀርባል፣ ይህም Apple Watch እንደ ትንሽ አይፎን እንዲሰማው ያደርገዋል። ሊበጁ በሚችሉ መግብሮች፣ በተሻሻሉ የSiri ችሎታዎች እና በተሻሻሉ የተደራሽነት ባህሪያት፣ አፕል ስማርት ሰዓቱ በዕለት ተዕለት ሕይወታቸው ለተጠቃሚዎች ጠቃሚ መሣሪያ ሆኖ መቆየቱን ያረጋግጣል።
ምንጮች:
- Verge: [WatchOS 10 በ Apple Watch Series 9] (ዩአርኤል አስገባ)
- The Verge - የቪክቶሪያ ዘፈን፡ [watchOS 10 ቅድመ እይታ](ዩአርኤል አስገባ)