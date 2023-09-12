የአፕል ቪዥን ፕሮ የጆሮ ማዳመጫ ዝማኔ፡ በትራክ ላይ ለ2024 ማስጀመሪያ

አፕል በጣም በሚጠበቀው ቪዥን ፕሮ ድብልቅ እውነታ የጆሮ ማዳመጫ እድገት እያሳየ ነው ፣ ዋና ሥራ አስፈፃሚው ቲም ኩክ በቅርቡ በተካሄደው “Wonderlust” የማስጀመሪያ ዝግጅት ላይ የጆሮ ማዳመጫው በሚቀጥለው ዓመት መጀመሪያ ላይ ለመላክ መንገድ ላይ መሆኑን አረጋግጧል። ማስታወቂያው አፕል ገንቢዎችን ለቪዥን ፕሮ ገንቢ ኪትስ እንዲያመለክቱ በጁላይ የወሰደውን እርምጃ ተከትሎ ነው።
የ Vision Pro ቀደምት ሞካሪዎች በማሳያ ጥራት፣ በቪዲዮ ማለፊያ ችሎታዎች እና በምልክት ማወቂያው ተደንቀዋል። እነዚህ ባህሪያት የጆሮ ማዳመጫውን አቅም ያሳያሉ እና አቅሙን ያጎላሉ። ሆኖም፣ የቪዥን ፕሮ ስኬት በመጨረሻው በመተግበሪያው ስነ-ምህዳር ጥንካሬ ላይ ይመሰረታል። በሚጀመርበት ጊዜ ጠንካራ የመተግበሪያዎች ስብስብ ሸማቾች መሣሪያውን እንዲቀበሉ በሚያደርጉት ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።
ምንም እንኳን የመጀመሪያ ሪፖርቶች ሊዘገዩ እንደሚችሉ የሚጠቁሙ ቢሆንም፣ የዛሬው ማሻሻያ አፕል ለፍኖተ ካርታው ቁርጠኛ መሆኑን ለተጠቃሚዎች ያረጋግጥላቸዋል። ኩባንያው ከዚህ ቀደም ቪዥን ፕሮን በሰኔ ወር አሳውቆ ነበር፣ በሚቀጥለው አመት መጀመሪያ ላይ ከአሜሪካ ጀምሮ ለመልቀቅ አቅዷል። አፕል ይህንን የጊዜ መስመር ለማሟላት የሰጠው ቁርጠኝነት የሚያመለክተው ማናቸውንም ቁልፍ አካላትን ለምሳሌ ወደ ውጪ የሚመለከት ማሳያን የመሳሰሉ ጉዳዮች እየተስተናገዱ ሲሆን ይህም የጆሮ ማዳመጫው በታቀደው መሰረት መጀመሩን ያረጋግጣል።
ገንቢዎች ለ Vision Pro ይዘትን በመቅረጽ ላይ መስራታቸውን ሲቀጥሉ፣ ለመሳሪያው ያለው ጉጉት እያደገ ነው። የአፕል የፈጠራ እና የጥራት ሪከርድ በኢንዱስትሪው ውስጥ ደስታን ፈጥሯል፣ እና ተጠቃሚዎች ቪዥን ፕሮ ሊያቀርባቸው የገባውን ድብልቅ እውነታ ተሞክሮ በጉጉት እየጠበቁ ናቸው። በላቁ ባህሪያቱ እና በጠንካራ ስነ-ምህዳር፣ Vision Pro ከዲጂታል ይዘት ጋር የምንገናኝበትን መንገድ የመቀየር አቅም አለው።
ምንጮች:
- ሞኒካ ቺን ፣ ቨርጅ። /