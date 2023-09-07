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ቴክኖሎጂ

አፕል የራሱን 5ጂ ሞደም ቺፕስ ለማዘጋጀት አቅዷል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 7, 2023
አፕል የራሱን 5ጂ ሞደም ቺፕስ ለማዘጋጀት አቅዷል

እንደ ተንታኝ ሚንግ-ቺ ኩዎ ገለፃ አፕል የራሱን የ5ጂ ሞደም ቺፖችን በማዘጋጀት እየሰራ ነው ተብሏል። የምርት እና የዕድገት ሂደት, አፕል የተወሰኑ መስፈርቶችን ለማሟላት ቺፖችን በመንደፍ የበለጠ ተለዋዋጭነት እና ማበጀት ይችላል።

የራሱ 5ጂ ቺፖችን ማግኘቱ አፕል የአይፎን እና አይፓዶችን አፈጻጸም እንዲያሳድግ ያስችለዋል። ፈጣን የ5ጂ ግንኙነቶችን ለማንቃት ወይም ለተሻሻለ የባትሪ ህይወት ለማሳለጥ ቺፖችን የበለጠ ሃይል ሊያደርጋቸው ይችላል። ወደ አፕል ሲሊከን ከተሸጋገረው ሽግግር ጋር በሚመሳሰል መልኩ አፕል የራሱን ቺፖችን በማዘጋጀት የበለጠ ነፃነት ይኖረዋል እና በውጭ አቅራቢዎች ላይ በተለይም በየጊዜው በሚለዋወጥ ገበያ ላይ ያለውን ጥገኝነት ይቀንሳል።

የራሱን የ5ጂ ቺፖችን የማዘጋጀት እርምጃ አፕል በምርቶቹ ላይ የበለጠ ቁጥጥር እንዲደረግ ብቻ ሳይሆን ወጪ ቆጣቢ ጥቅማ ጥቅሞችን ይሰጣል፣ ይህም በሌሎች የመሣሪያ ልማት እና ፈጠራ ዘርፎች ላይ የበለጠ ኢንቬስት ለማድረግ ያስችላል።

ከተጠቃሚ ልምድ አንፃር፣ አፕል ወደ ራሱ 5ጂ ቺፖች መቀየር የሚያሳድረው ተጽዕኖ ወዲያውኑ ላይታይ ይችላል። ተጠቃሚዎች የአፈጻጸም ማሻሻያዎችን ሊገነዘቡ ይችላሉ፣ ነገር ግን ትርጉሙ በይበልጥ የአፕል መሳሪያዎችን እና አቅማቸውን እንዴት እንደሚቀርጽ ላይ ነው።

በሌላ በኩል አፕል የራሱን የ5ጂ ቺፖችን ለማዘጋጀት መወሰኑ በ Qualcomm ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል። ከ Qualcomm ትልቁ ደንበኞች አንዱ እንደመሆኖ፣ አፕል ከቺፕቻቸው መውጣቱ፣ እንደ ሁዋዌ ካሉ ሌሎች ስልክ ሰሪዎች ጋር ተዳምሮ ተመሳሳይ ፈረቃዎችን በማድረግ የ Qualcommን በሞደም ሰሪ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን የበላይነት ሊያስተጓጉል ይችላል።

ሆኖም የአፕል የራሱ ሞደም ቺፖችን ማስተዋወቅ ጥቂት ጊዜ እንደቀረው ልብ ሊባል ይገባል። በመጪው የአይፎን 15 ቤተሰብ ውስጥ የመታየት እድሉ አነስተኛ ነው። ቢሆንም፣ ይህ ልማት አፕል የምርት ንድፉን ተጨማሪ ገጽታዎች ለመቆጣጠር እና አጠቃላይ የተጠቃሚ ልምዱን የበለጠ ለማሳደግ የሚያደርገውን ቀጣይ ጥረት ያመለክታል።

ምንጮች፡ ተንታኝ ሚንግ-ቺ ኩኦ

ትርጓሜዎች

  • 5ጂ ሞደም ቺፕስ፡- የ5ጂ ኔትወርክ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ግንኙነትን እና ግንኙነትን ለማስቻል በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች እንደ ስማርትፎኖች እና ታብሌቶች ያሉ ቺፕስ።
  • Qualcomm፡ ሞደም ቺፖችን እና ሌሎች ክፍሎችን ለተለያዩ መሳሪያዎች ቀርጾ የሚያቀርብ መሪ ሴሚኮንዳክተር እና የቴሌኮሙኒኬሽን እቃዎች ኩባንያ።
  • ሞደም የመሥራት ሙያ፡ ለኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች ሞደም ቺፖችን በማምረት እና በማደግ ላይ ያለው ኢንዱስትሪ።

By Mampho Brescia

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