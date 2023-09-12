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አፕል አዲስ FineWoven ባንድ ለአፕል Watch ሊለቅ ነው ተብሎ ተወራ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
አፕል አዲስ FineWoven ባንድ ለአፕል Watch ሊለቅ ነው ተብሎ ተወራ

ወሬዎች እንደሚጠቁሙት አፕል በዛሬው የአይፎን 15 ዝግጅት ላይ ለ Apple Watch አዲስ FineWoven ባንድ ሊከፍት ይችላል። የትዊተር ሌኬር ኮሱታሚ የባንዱ ምስሎችን አውጥቷል ፣ ዲዛይኑን አሳይቷል እና አፕል ለተጨማሪ ኢኮ-ተስማሚ ቁሶች ሊሄድ እንደሚችል ጠቁሟል።

ግምቶች እንደሚያሳዩት አፕል ያለውን የሲሊኮን ጎማ፣ ፍሎራይላስቶመር እና የቆዳ ባንዶች በዘላቂ አማራጮች ሊተካ ይችላል። ይህ ኩባንያው ለአካባቢ ጥበቃ ካለው ቀጣይነት ያለው ቁርጠኝነት ጋር ይጣጣማል።

የFineWoven ባንድ ምስሎች ምን እንደሚጠብቁ ፍንጭ ቢሰጡም፣ የመጀመሪያ ምላሾች ተደባልቀዋል። አንዳንድ ተመልካቾች ከቀደምት የቆዳ መባ ጋር ሲነፃፀሩ ቀጭን እና ስስ መሆኑን በመረዳት የባንዱ ገጽታ ስጋታቸውን ገልጸዋል። የ FineWoven ባንድ በአፕል የቀድሞ መለዋወጫዎች የተቀመጡትን የጥራት ደረጃዎች ያሟላ እንደሆነ መታየት አለበት።

የእነዚህን ፍሳሾች ትክክለኛነት እና ስለ አዲሱ የ Apple Watch ባንዶች ተጨማሪ ዝርዝሮች በ iPhone 15 ክስተት ላይ ግልጽነት ይኖረናል። ከአዳዲስ ባንዶች ጎን ለጎን፣ አፕል የApple Watch Series 9ን፣ Apple Watch Ultra 2ን እና የአይፎን 15 ሰልፍን ያስተዋውቃል ተብሎ ይጠበቃል።

ሁሉንም ማስታወቂያዎች ከአፕል አይፎን 15 በቀጥታ ስርጭት ስንሸፍን ይጠብቁን። የ iPhone 15፣ iPhone 15 Pro፣ iPhone 15 Pro Max፣ Apple Watch Series 9፣ Apple Watch Ultra 2፣ iOS 17 እና watchOS 10 አጠቃላይ ሽፋን እንሰጣለን።

ምንጮች: የትዊተር ሌኬከር ኮሱታሚ

By ገብርኤል Botha

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