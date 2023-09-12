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ቴክኖሎጂ

አፕል FineWoven Material ለ iPhone 15 እና Apple Watch Bands አስተዋወቀ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
አፕል FineWoven Material ለ iPhone 15 እና Apple Watch Bands አስተዋወቀ

አፕል ለአፕል ዎች ባንዶች እና ለአይፎን 15 ጉዳዮች FineWoven የተሰኘ አዲስ ፕሪሚየም ቁሳቁስ ማስተዋወቅን አስታውቋል። ይህ ቁሳቁስ በጥራት እየቀነሰ የመጣውን የቀድሞ የቆዳ አቅርቦቶችን ይተካዋል. ቁሳቁሶችን ለመቀየር የተደረገው ውሳኔም በአፕል ሚዛን ከቆዳ ምርት ጋር ተያይዞ ባለው ከፍተኛ የካርበን አሻራ ተንቀሳቅሷል።

FineWoven ከ68 በመቶ ከሸማቾች በኋላ እንደገና ጥቅም ላይ ከዋለው ቁሳቁስ የተሰራ የማይክሮ ትዊል ቁስ ነው። ለ Apple Watch ባንዶች ምቹ ስሜትን በመስጠት ለስላሳ እና እንደ ሱዳን አይነት ሸካራነት አለው። ባንዶቹ ለተጨማሪ ምቾት እና ደህንነት መግነጢሳዊ ሊንክ እና ዘመናዊ መቆለፊያ መዝጊያዎች ይታጠቁ።

ከአይፎን 15 ጉዳዮች አንፃር፣ FineWoven ተጠቃሚዎች መግነጢሳዊ ቻርጀሮችን፣ የኪስ ቦርሳዎችን እና ሌሎች መለዋወጫዎችን በቀላሉ እንዲያያይዙ በማድረግ የ Apple's MagSafe ምህዳርን ይደግፋል። ይህ ከቆዳ የበለጠ ዘላቂ አማራጭ ሲያቀርብ ከ Apple's ምህዳር ጋር ተኳሃኝነትን ያረጋግጣል።

ብዙ ደንበኞች የ Apple ላም ዊድ ኬዝ ጥራት እያሽቆለቆለ በመሄዱ ቅሬታቸውን ገልጸዋል ። ይሁን እንጂ የሶስተኛ ወገን አምራቾች ይህንን ክፍተት እንዲሞሉ የሚጠበቅባቸው ርካሽ የቆዳ መያዣዎችን ወይም ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን አማራጮች በማቅረብ ፕሪሚየም ዋጋን የሚያረጋግጡ ናቸው.

Google የጨርቅ መያዣ ምርጫዎቹን አቋርጦ በሲሊኮን አማራጮች ስለተካቸው የ FineWoven ቁሳቁስ አዲስ አቀራረብን ለጨርቅ ጉዳዮች ያመጣል። አፕል የጨርቃጨርቅ ጉዳዮችን መፈተሽ ለተጠቃሚዎች አዲስ መልክ እና ስሜት እንዲለማመዱ አስደሳች እድል ይሰጣል።

ምንጮች:

– አንቶኒዮ ጂ ዲ ቤኔዴቶ፣ የቴክኖሎጂ ስምምነቶችን የሚሸፍን ጸሐፊ እና የቨርጅ ቅናሾች ጋዜጣ
- ሊዛ ጃክሰን, የአፕል የአካባቢ ፖሊሲ VP

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