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IPhone 15 Pro Max አሁን በ1,199GB ማከማቻ በ256 ዶላር ይጀምራል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
IPhone 15 Pro Max አሁን በ1,199GB ማከማቻ በ256 ዶላር ይጀምራል

አይፎን 15 ፕሮ ማክስ አንዳንድ ዋና ለውጦችን አድርጓል፣ እና በእነዚህ ለውጦች ለ1,199GB ሞዴል አዲስ መነሻ ዋጋ 256 ዶላር ይመጣል። ያለፈው ዓመት ፕሮ ማክስ በ1,099 ዶላር ነው የጀመረው፣ ግን 128GB ማከማቻ ብቻ ነበረው። አዲሱ አይፎን ተጨማሪ ማከማቻ ያቀርባል ነገር ግን ከፍ ባለ የዋጋ ነጥብ።

አፕል ሁለቱንም iPhone 15 Pro እና 15 Pro Max በሴፕቴምበር 22 ላይ ይለቃል፣ ከዚህ አርብ ጀምሮ ቅድመ-ትዕዛዞችን ይዘዋል። እንደ ብሩሽ የታይታኒየም ቅይጥ ፍሬም እና ቀጫጭን ጠርሙሶችን በማስተዋወቅ አፕል በሰልፍ ለውጦች ምክንያት ዋጋውን እንደሚጨምር ለወራት ሲናፈሱ ቆይተዋል። አዲሱ አይፎን 15 ፕሮ ማክስ የጨረር ፍለጋን የሚደግፍ የተቀናጀ ጂፒዩ ያለው ፈጣን A17 SoC አለው።

አፕል ባለፈው አመት ለተመሳሳይ የማከማቻ አቅም ተመሳሳይ መጠን ካቀረበ በኋላ ለ1,199ጂቢ ሞዴል የ256 ዶላር ዋጋ የዋጋ ጭማሪ አለመሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ነገር ግን፣ 128GB ማከማቻ ያለው ዝቅተኛ ዋጋ ያለው አማራጭ አሁን አይገኝም።

ከዋጋ እና የማከማቻ ለውጦች በተጨማሪ አፕል በአይፎን ኮምፒውተሮች ላይ አንዳንድ ታዋቂ ዝመናዎችን አድርጓል። ኩባንያው በመጨረሻ ኤርፖድስ ፕሮን ጨምሮ በስልኮቹ ላይ በዩኤስቢ-ሲ ወደቦች ያረጀውን የመብረቅ ወደብ ተክቷል። የዩኤስቢ-ሲ ወደብ እስከ 3Gbps በሚደርስ የማስተላለፊያ ፍጥነት ያለው ፈጣን የዩኤስቢ 10 መስፈርትን ይደግፋል። ሆኖም ተጠቃሚዎች የዩኤስቢ 3 ዓይነት C ገመድ ለብቻው መግዛት አለባቸው።

በተጨማሪም፣ የአይፎን 15 ተከታታይ አሁን የ Qi2 ቻርጅን ይደግፋል፣ ይህም በራሱ MagSafe ቻርጅ ላይ የተመሰረተ የአፕል አዲሱ የኃይል መሙያ ደረጃ ነው። የፕሮ ሞዴሎቹ እንዲሁ በ Apple Watch Ultra ተከታታይ ስልኮች ላይ ካለው ጋር ተመሳሳይ የሆነውን የድሮውን የቀለበት/ንዝረት መቀየሪያን ሊበጅ በሚችል የድርጊት ቁልፍ ተክተዋል።

ከአይፎን 15 ፕሮ እና 15 ፕሮ ማክስ ጎን ለጎን አፕል የአይፎን 15 እና 15 ፕላስ ሞዴሎችንም አሳውቋል። እነዚህ ሞዴሎች ተለዋዋጭ ደሴትን ያሳያሉ እና A16 Bionic ቺፖችን ከባለፈው አመት ፕሮ ሞዴሎች ይወርሳሉ። የአይፎን 15 እና 15 ፕላስ የመነሻ ዋጋ ካለፈው አመት በ799 ዶላር እና 899 ዶላር እንደየቅደም ተከተላቸው ይቀራሉ።

በአጠቃላይ አዲሱ አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ከመነሻ ዋጋ ጋር አብሮ ይመጣል፣ ነገር ግን ከቀዳሚው ጋር ሲነጻጸር ተጨማሪ ማከማቻ እና የተለያዩ አዳዲስ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን ያቀርባል።

ምንጮች:
- Verge

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