አፕል አይፎን 15 ን በመልቀቅ የአይፎን ሚኒ ተከታታይን ሊያቋርጥ ነው።

ዛሬ ማምሻውን አፕል በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው አይፎን 15 ተከታታዮችን ይፋ ሊያደርግ ነው ፣ይህም ምናልባት የአይፎን ሚኒ አሰላለፍ ማብቂያ ይሆናል። ከጥቂት አመታት በፊት አስተዋወቀው አይፎን ሚኒ ትንንሽ ስልኮችን በሚመርጡ ተጠቃሚዎች ዘንድ ካለው ተወዳጅነት ጋር ታግሏል።
የ iPhone Mini ማቋረጥን በተመለከተ ግምቶች ከ 2023 መጀመሪያ ጀምሮ እየተሰራጩ ናቸው ፣ እና የአፕል ውሳኔ ከእነዚህ ወሬዎች ጋር የሚስማማ ይመስላል። የገበያ መረጃ እንደሚያሳየው የትናንሽ ስልኮች ፍላጐት በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አነስተኛ ከትልልቅ እና ባህሪይ የበለጸጉ ሞዴሎች ጋር ሲነጻጸር ነው። በዚህ ምክንያት አፕል እያደገ የመጣውን ፍላጎት ለማሟላት በፕሮ ሞዴሎች ላይ ለማተኮር ወስኗል.
ከአይፎን 15 ተከታታዮች ጎን ለጎን አፕል በዝግጅቱ ላይ Apple Watch Series 9፣ Apple Watch Ultra 2 እና AirPods Proን ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። አፕል የቆዳ መያዣዎቹን እያቋረጠ ለአይፎን 15 ተከታታይ አዳዲስ ጉዳዮችን ሊያስተዋውቅ እንደሚችል የሚጠቁሙ ዘገባዎችም አሉ። ከዚህም በተጨማሪ አፕል አሁን ያለውን የሲሊኮን ጎማ እና ፍሎሮኤላስቶመር መለዋወጫዎችን ለማቋረጥ እያሰበበት ነው እንደ ትልቅ ተነሳሽነት ወደ አካባቢያዊ ዘላቂ ቁሶች ለመሸጋገር።
ከ MacRumours የተገኘው ዘገባ እንደሚያመለክተው አፕል አሁን ያሉትን መለዋወጫዎች ከሥነ-ምህዳር ተስማሚ በሆኑ ቁሳቁሶች ሊተካ ይችላል። ይህ እንደ iPhone Silicone Case ከ MagSafe፣ Sport Band፣ Solo Loop እና AirTag Loop ጋር ያሉ መለዋወጫዎችን ያካትታል። ሪፖርቱ በተጨማሪም FineWoven የተባለ አዲስ ፕሪሚየም ቁሳቁስ ለእነዚህ መለዋወጫዎች ሊተዋወቅ እንደሚችል ጠቅሷል።
በዚህ ሽግግር፣ አፕል እንደ “FineWoven” አፕል Watch ባንድ ማግኔቲክ ዘለበት ያለው አዲስ ተጨማሪ ዲዛይኖችን ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ እርምጃ ወደ ዘላቂ እና ለአካባቢ ጥበቃ ተስማሚ የሆኑ ቁሳቁሶች አፕል ኃላፊነት ያለው እና ወደፊት ማሰብ የሚችል ኩባንያ ለመሆን ካለው ቁርጠኝነት ጋር ይጣጣማል።
በአጠቃላይ የዛሬው ምሽት ዝግጅት ከአይፎን ሚኒ ተከታታዮች እየተሰናበቱ አዳዲስ ምርቶችን እና ፈጠራዎችን ከ Apple እንደሚያመጣ ቃል ገብቷል። እንደተለመደው አፕል የደንበኞቹን በየጊዜው የሚሻሻሉ ፍላጎቶችን ለማሟላት የቴክኖሎጂ እና የንድፍ ድንበሮችን መግፋቱን ቀጥሏል።
ምንጮች:
- የአፕል ክስተት 2023 ዛሬ ማታ: መቼ እና የት መታየት አለበት? ምን እየመጣ ነው? በውስጡ ሙሉ ዝርዝሮች
– MacRumours አፕል ወደ ዘላቂ ቁሶች ሊያደርገው የሚችለውን ሽግግር ሪፖርት አድርጓል