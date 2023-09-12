አፕል በቻይና ገበያ ተደራሽነት ስጋቶች እና ፉክክር መካከል የአይፎን 15 አሰላለፍ ይፋ ሊያደርግ ነው።

አፕል አዲሱን የአይፎን 15 አሰላለፍ ዛሬ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል፣ በቻይና ገበያ ተግዳሮቶችን እያጋጠመው እና ፉክክር እየጨመረ ነው። አይፎን ባለፈው አመት ከአፕል ሽያጮች ውስጥ ከግማሽ በላይ ቢይዝም በቻይና የገበያ መዳረሻ ገደቦች ለኩባንያው ስጋት ፈጥረዋል። በተጨማሪም አፕል የአሜሪካ የኤክስፖርት ቁጥጥር የሃዋዌን የስልክ ንግድ እስኪያስተጓጉል ድረስ በቻይና ፕሪሚየም የስማርትፎን ገበያ ከፍተኛ ተቀናቃኝ ከሆነው ሁዋዌ ቴክኖሎጂስ ጋር መታገል ይኖርበታል። ባለፈው ሳምንት የሁዋዌ Mate 60 Pro በቻይና የተሰሩ ቺፖችን የሚጠቀም ከፍተኛ ደረጃ ያለው ስልክ ለቋል፣ይህም በዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የተጣለባቸውን የንግድ ገደቦች ሊጥስ ይችላል።
የሁዋዌ በቻይና በመንግስት የሚደገፈውን ኔትወርክ በመጠቀም እንደ ሳተላይት ጥሪ ያሉ ተጨማሪ ባህሪያትን በአፕል ላይ ለማግኘት ጥረት አድርጓል። ምንም እንኳን የአፕል የአይፎን አሰላለፍ የሳተላይት አቅምን የሚያካትት ቢሆንም ለድንገተኛ ሁኔታዎች ብቻ የታሰቡ ናቸው። አፕል ዛሬ በአፕል ፓርክ ዋና መሥሪያ ቤት በሚያደርገው ዝግጅት በአዲሱ የምርት አሰላለፍ ላይ ትኩረት ሊያደርግ ይችላል፣ ለደንበኞች ትልቁ ለውጥ ከ Apple's proprietary "Lightning" ቻርጅ ኬብሎች ወደ ዩኤስቢ-ሲ በማሸጋገር የአውሮፓን ደንቦች በማክበር። ተንታኞች እንደሚተነብዩት አፕል ይህን ለውጥ እንደ ማሻሻያ ያስቀምጠዋል, ፈጣን የውሂብ ፍጥነትን በመጠቀም ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ቪዲዮዎች በ iPhones ላይ ለማስተላለፍ.
ተንታኞች አፕል ለተሻሻለ የማጉላት አቅም፣ የተሻሻሉ ቺፖችን እና የታይታኒየም መያዣዎችን እንደ "ፔሪስኮፕ" የካሜራ ቴክኖሎጂ ያሉ አዳዲስ ባህሪያትን እንደሚያስተዋውቅ ይጠብቃሉ። ዋናው ጥያቄ እነዚህ ባህሪያት ለአዲስ ከፍተኛ-ደረጃ መሣሪያ የተያዙ ናቸው ወይንስ አነስተኛ ማሻሻያዎች ወደ ርካሽ ሞዴሎችም ይደረጋሉ የሚለው ነው። ኤክስፐርቶች አፕል ገቢን ለመጨመር በአንድ ስልክ የሚሸጠውን አማካኝ ዋጋ እንደሚጨምር ይገምታሉ፣ነገር ግን ዋጋው በቦርዱ ላይ ይነሳሉ ወይንስ በፕሪሚየም ስሪቶች ብቻ እንደሚወሰን እርግጠኛ አይደለም። በአለም አቀፉ የስማርትፎን ገበያ ላይ ቢቀንስም አፕል በዚህ አመት ሁለተኛ ሩብ አመት ውስጥ ከዋና ዋና የስማርትፎን አምራቾች መካከል አነስተኛውን የመርከብ ጭነት አጋጥሞታል። ይሁን እንጂ ገበያው በአጠቃላይ አሁንም ፈታኝ ሁኔታዎችን ያጋጥመዋል.
በጄኔሬቲቭ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ መስክ የአፕል እቅዶችን በተመለከተ ታዛቢዎችም ይጠባበቃሉ። ኩባንያው ይህንን ቴክኖሎጂ በተመለከተ ስላለው ዓላማ ጥያቄዎችን አጋጥሞታል፣ ነገር ግን እስካሁን ድረስ ጥቂት ፍንጮች አሉ። አፕል የላቀ የ Siri አይነትን ያሳያል ወይም በዚህ አካባቢ ስላለው የምርምር እና የልማት ጥረቶች ግንዛቤን ይሰጣል የሚለው ግምት ይቀራል።
ምንጮች:
- ሮይተርስ: https://www.reuters.com/technology/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/