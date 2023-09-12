የአይፎን 15 መምጣት፡ ምን ይጠበቃል

አፕል የቅርብ ትውልዳቸውን አይፎን 15 በ "Wonderlust" በ Cupertino ዝግጅታቸው ላይ ይፋ አድርገዋል። መሣሪያው እንደ ዳይናሚክ ደሴት መቆራረጥ ያሉ ብዙ የሚታወቁ ባህሪያትን ይይዛል፣ አሁን በመላው መስመር ይገኛል። ሆኖም፣ በጣም ከሚታወቁት ተጨማሪዎች አንዱ የዘመነው ወደብ፡ ዩኤስቢ-ሲ ነው።
ይህ የአፕል እርምጃ በከፊል በአውሮፓ ህብረት ህግ ተደግፎ ወደ ማገናኛ ስታንዳላይዜሽን የሚደረግ ሽግግርን ያሳያል። አፕል ስለ ለውጡ መጀመሪያ ላይ ቀናተኛ ባይሆንም, በመጨረሻም ለተጠቃሚዎች አዎንታዊ እድገት ነው. ከአንድ አመት በፊት የተዋወቀው የመብረቅ ወደብ አሁን እየተጠናቀቀ ነው, የ iPad መስመር ቀድሞውኑ ወደ ደረጃውን የጠበቀ ማገናኛ ይሸጋገራል.
የዳይናሚክ ደሴት ባህሪ አሁን የአየር መንገድ መረጃን ጨምሮ ተሻሽሏል። አይፎን 15 ሱፐር ሬቲና XDR ማሳያ አለው፣ ለፕላስ ሞዴል በ6.1 ኢንች እና 6.7 ኢንች ይገኛል። ዋናው ካሜራ አስደናቂ 48 ሜጋፒክስል አለው እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን 24 ሜጋፒክስል ምስሎችን ለመስራት ፒክስል ቢኒንግ ይጠቀማል። በተጨማሪም፣ ቀፎው የተሻሻለ ማጉላትን በ2x ቴሌፎቶ “የጨረር ጥራት” ለተሳለ ቀረጻዎች ያቀርባል።
የማሽን የመማር ችሎታዎች በ iPhone 15 ውስጥ ተካተዋል. አንድ ሰው ወይም የቤት እንስሳ (በተለይ ድመቶች እና ውሾች) በፍሬም ውስጥ መኖሩን በራስ-ሰር ፈልጎ ማግኘት እና የቦኬህ ተፅእኖን ተግባራዊ ማድረግ ይችላል። ነገሮችን በተሻለ ሁኔታ ለመለየት እና የበለጠ ደማቅ የቀለም ስፔክትረም ለማቅረብ የፊት ለፊት ካሜራ ያለውን የጠለቀ ዳሰሳ በመጠቀም የስማርት ኤችዲአር ሁነታ ተሻሽሏል።
በመከለያው ስር መሳሪያው ባለ ስድስት ኮር ጂፒዩ ያለው በአዲሱ A16 ባዮኒክ ቺፕ ነው የሚሰራው። ከApple Watch Series 9 ጋር የሚመሳሰል የFindMy ተግባርን የሚያጎለብት Ultra Wideband ቴክኖሎጂንም ይመካል።
ሌሎች የሚታወቁ ማሻሻያዎች የድባብ ድምጽን ለመቀነስ የተሻሻለ የድምፅ ማግለል እና አዲስ የመንገድ ዳር አገልግሎት ለሳተላይት ግንኙነት ባህሪ፣ ከኤኤኤ ጋር በመተባበር የተሰራ ነው። አይፎን 15 በቢጫ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ፣ ጥቁር እና ሮዝ ይገኛል።
ምንጮች: አፕል