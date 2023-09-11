የአፕል አይኦኤስ 17፡ ከአዲሱ የአይፎን ዝመና ምን ይጠበቃል

በመጪው የአፕል የ iOS 17 ማሻሻያ በእርስዎ አይፎን ላይ ጉልህ ለውጦችን ለማምጣት ተዘጋጅቷል። አዲሱ የአፕል ስማርትፎን ሶፍትዌር እንደ መልእክቶች፣ ስልክ፣ ፌስታይም እና ጤና ያሉ አፕሊኬሽኖች ማሻሻያዎችን እና ስታንድባይ የተባለ አዲስ ባህሪ ማስተዋወቅን ያካትታል። ሆኖም፣ iOS 17 ለ iPhone Xs ወይም ለአዳዲስ ሞዴሎች ብቻ እንደሚቀርብ ልብ ሊባል ይገባል።
በ iOS 17 ውስጥ ከታወቁት ማሻሻያዎች መካከል የስልክ መተግበሪያ ማሻሻያዎች ይገኙበታል። አፕል አንድ ሰው ሲደውሉ፣ መልእክት ሲልኩ ወይም FaceTime ሲያደርጉ የሚታዩ የእውቂያ ፖስተሮችን፣ ሊበጁ የሚችሉ የእውቂያ ካርዶችን እያስተዋወቀ ነው። እነዚህ የእውቂያ ካርዶች በፎቶዎች፣ በሜሞጂዎች ወይም በጽሁፍ ለግል ሊበጁ ይችላሉ፣ ይህም የበለጠ የግል ንክኪ እንዲኖር ያስችላል። በተጨማሪም የቀጥታ ድምጽ መልእክት ደዋዩ መልእክት በሚተውበት ጊዜ የድምፅ መልዕክቶችን በእውነተኛ ጊዜ ይገለበጣል፣ ይህም ጥሪዎችን ለማጣራት እና አስፈላጊ መልዕክቶችን ለማንሳት ቀላል ያደርገዋል።
የመልእክቶች መተግበሪያ የCheck In ተግባርን በመጨመር ማሻሻያ እያገኘ ነው። ወደ አንድ የተወሰነ መድረሻ ሲሄዱ ይህ ባህሪ ለጓደኛዎ ወይም ለቤተሰብዎ አባል ለማሳወቅ ያስችልዎታል። ከተጠበቀው በላይ ከወሰዱ ወይም ከትራክ ውጪ ከሄዱ፣ Check in ሁሉም ነገር ደህና መሆኑን ለማረጋገጥ ማሳወቂያ ይልክልዎታል።
የFaceTime ተጠቃሚዎች iOS 17 ላመለጡ ጥሪዎች የቪዲዮ መልዕክቶችን የመተው ችሎታን እንደሚያስተዋውቅ ሲያውቁ ይደሰታሉ። ይህ ባህሪ ተቀባዩ ጥሪውን ባይመልስም ተጠቃሚዎች በቪዲዮ እንዲግባቡ ያስችላቸዋል።
በ iOS 17 ላይ ከተጨመሩት ልዩ ነገሮች መካከል አንዱ ተጠባባቂ ሞድ ነው። ይህ ባህሪ የእርስዎ አይፎን ኃይል ሲሞላ እና በጎኑ ላይ ሲቀመጥ ወደ ስማርት ማሳያ ይቀይረዋል። ወደ መግብሮች፣ ማሳወቂያዎች እና ጥሪዎች በቀላሉ ለመድረስ ያስችላል።
ከአእምሮ ጤና አንፃር፣ አፕል በጤና መተግበሪያ ውስጥ የአእምሮ ጤና የሚባል አዲስ ባህሪ እያስተዋወቀ ነው። ይህ ባህሪ ተጠቃሚዎች ስሜታቸውን እንዲመዘገቡ እና በእሱ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ነገሮችን እንዲለዩ በመፍቀድ አእምሯዊ ደህንነታቸውን እንዲከታተሉ ያግዛቸዋል። ተጠቃሚዎች የአእምሮ ጤና ምዘናዎችን ማጠናቀቅ እና አስፈላጊ ከሆነ ህክምና ለማግኘት ከሀኪማቸው ጋር መረጃውን ማካፈል ይችላሉ።
በአጠቃላይ፣ iOS 17 የአይፎን ተጠቃሚ ተሞክሮን ለማሻሻል በርካታ አስደሳች ዝመናዎችን እና ባህሪያትን ያመጣል። ሶፍትዌሩ ሴፕቴምበር 12 ላይ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች:
– የምንጭ ርዕስ፡ የአፕል አይኦኤስ 17፡ ከቅርቡ የአይፎን ዝመና ምን ይጠበቃል
ደራሲ: ዳንኤል ሃውሊ
- ህትመት: ያሁ ፋይናንስ