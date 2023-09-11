አፕል አዳዲስ መሳሪያዎችን እና ዝመናዎችን በ"Wonderlust" ዝግጅት ላይ ይፋ ያደርጋል

አፕል አዳዲስ መሳሪያዎችን ይፋ እንደሚያደርግ እና በሶፍትዌር ለውጦች ላይ ማሻሻያዎችን ያቀርባል ተብሎ የሚጠበቀው “Wonderlust” በሚል ርዕስ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ዝግጅት ሊያካሂድ ነው። በዝግጅቱ ወቅት አዳዲስ የአይፎን እና የአፕል ዎች ሞዴሎች ሊቀርቡ እንደሚችሉ ዘገባዎች ይጠቁማሉ።
አይፎን 15 ከዲዛይን እይታ አንፃር የሚታወቁ የቴክኖሎጂ ማሻሻያዎችን ያሳያል ተብሏል። የዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ ወደቦች እና የዳይናሚክ ደሴት ባህሪ ለሁሉም የአይፎን 15 ሞዴሎች ሊተዋወቁ ይችላሉ። ዳይናሚክ ደሴት ተጠቃሚዎች በማያ ገጹ ላይኛው ክፍል ላይ በሂደት ላይ ያሉ ማንቂያዎችን እና እንቅስቃሴዎችን እንዲመለከቱ የሚያስችል ባህሪ ነው።
የአይፎን 15 የመሠረት እና የፕላስ ስሪቶች በA16 ቺፕስ የሚሠሩ ሲሆኑ የተቀሩት ሁለቱ ድግግሞሾች A17 ቺፕስ ይኖራቸዋል። የፕሮ እና የፕሮ ማክስ ሞዴሎች አነስ ያለ ባዝል እንዲኖራቸው እና የማሳያ መጠን እንዲጨምሩ ታቅዷል። የታይታኒየም ጠርዞችም ይጠበቃሉ. የቀለበት/የፀጥታ መቀየሪያ በፕሮ እና ፕሮ ማክስ ሞዴሎች ላይ በ “Action Button” ሊተካ እንደሚችል ሪፖርቶች አሉ።
የ Apple Watch Series 9 ከአዲሱ የ Apple Watch Ultra ስሪት ጋር በዝግጅቱ ላይ ይቀርባል ተብሎ ይጠበቃል. ሁለቱም ምርቶች በሂደት ፍጥነት ላይ ማሻሻያዎችን ሊመለከቱ እና ተጨማሪ የቀለም አማራጮችን ሊያቀርቡ ይችላሉ።
ተንታኞች እንደሚተነብዩት የአይፎን 15 የፕሮ እና ፕሮ ማክስ ድግግሞሾች ከቀደሙት ሞዴሎች ጋር ሲነፃፀሩ የ100 ዶላር የዋጋ ጭማሪ በቴክኖሎጂ ፣ ቺፕስ እና የባትሪ ቴክኖሎጂ እድገት የተረጋገጠ ነው። ይሁን እንጂ የአሜሪካ አገልግሎት አቅራቢዎች የአይፎን 15 ሽያጭን ለማሳደግ ቅናሾችን እና ማስተዋወቂያዎችን ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የአፕል አመታዊ የሴፕቴምበር ዝግጅት ማክሰኞ በ10 ሰአት በሃገር ውስጥ ሰአት አቆጣጠር በ Cupertino, California ይካሄዳል። ኩባንያው ባለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ከነበረው 2023 ቢሊዮን ዶላር ጋር ሲነጻጸር 293.79 ቢሊዮን ዶላር በማግኘቱ በሶስት ሩብ ሩብ ዓመታት የተጣራ ሽያጭ ቀንሷል። ይህም ሆኖ ግን በዚህ አመት የ Apple አክሲዮኖች ዋጋ ከ 304.18% በላይ ጨምሯል.
ምንጮች፡- ቨርጅ፣ ብሉምበርግ