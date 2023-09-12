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የ Apple Wonderlust ማስጀመሪያ ክስተት፡ አይፎን 15፣ ኤርፖድስ ከዩኤስቢ ሲ እና አዲስ አፕል ሰዓቶች

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
የ Apple Wonderlust ማስጀመሪያ ክስተት፡ አይፎን 15፣ ኤርፖድስ ከዩኤስቢ ሲ እና አዲስ አፕል ሰዓቶች

አፕል በጉጉት የሚጠበቀውን የ Wonderlust ማስጀመሪያ ዝግጅቱን የተለያዩ አዳዲስ ምርቶችን ሊያሳይ ነው። ዝግጅቱ በህንድ ሰአት አቆጣጠር ከቀኑ 10፡30 ላይ በአፕል ዋና መስሪያ ቤት ኩፐርቲኖ ይካሄዳል። Wonderlust፣ በ Urban Dictionary እንደተገለጸው፣ “በማያቋርጥ የመደነቅ ሁኔታ ውስጥ የመሆን ፍላጎት” ማለት ነው፣ ይህም አፕል ተጠቃሚዎቹን ለማስደነቅ እና ለመደነቅ ካለው ግብ ጋር የሚስማማ ነው።

ከዝግጅቱ ዋና ዋና ነገሮች አንዱ አዲሱ የአይፎን አሰላለፍ ይፋ መሆን ሲሆን አራት ሞዴሎችን ማለትም አይፎን 15፣ አይፎን 15 ፕላስ፣ አይፎን 15 ፕሮ እና አይፎን 15 ፕሮ ማክስን ያካትታል። እነዚህ አዳዲስ አይፎኖች የአፕል አድናቂዎችን ፍላጎት በማሟላት የላቀ ቴክኖሎጂ እና የተሻሻለ አፈጻጸም ያሳያሉ ተብሎ ይጠበቃል።

ከአይፎኖች በተጨማሪ አፕል ቀጣዩን ትውልድ አፕል ዎች ተከታታይ 9ን ይፋ እንደሚያደርግ ይጠበቃል።ነገር ግን በዚህ አመት ስለ አፕል Watch Ultra ወይም Apple Watch SE ምንም አልተጠቀሰም ይህም ትኩረቱ በዋና ተከታታይ 9 ላይ እንደሚሆን ይጠቁማል። ሞዴል.

የ Wonderlust ክስተትን ለማየት ለሚጓጉ፣ ብዙ አማራጮች አሉ። የቀጥታ ስርጭቱን በቀጥታ ለመመልከት ተጠቃሚዎች የአፕል ድህረ ገጽን መጎብኘት እና ወደ አፕል ዝግጅቶች ገጽ መሄድ ይችላሉ። በአማራጭ፣ ዝግጅቱ በአፕል ይፋዊ የዩቲዩብ ገጽ ላይም ይለቀቃል፣ይህም ኩባንያው ለብዙ አመታት ለቀጥታ ስርጭት ሲጠቀምበት በነበረው መድረክ ነው።

ሌላው አማራጭ ዝግጅቱን በአፕል ቲቪ መተግበሪያ በኩል መመልከት ሲሆን ለአይፎን 15 ማስጀመሪያ ዝግጅት ዝርዝሩን ያሳያል ተብሎ የሚጠበቀው ለተጠቃሚዎች እንከን የለሽ ተሞክሮ ይሰጣል።

የ Apple Wonderlust ማስጀመሪያ ክስተት አስደሳች አዳዲስ ምርቶችን እና ባህሪያትን ወደ ገበያ እንደሚያመጣ ቃል ገብቷል። በጉጉት የሚጠበቀው አይፎን 15 ይሁን የተሻሻለው አፕል Watch Series 9፣ የአፕል አድናቂዎች ለህክምና ዝግጁ ናቸው።

ምንጮች:
- የከተማ መዝገበ ቃላት (www.urbandictionary.com)
- የአፕል ድር ጣቢያ (www.apple.com/apple-events/)
- አፕል ዩቲዩብ ገጽ

By Mampho Brescia

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