በጉጉት የሚጠበቀው አይፎን 15 ተከታታይ ዛሬ ተጀመረ

በጉጉት የሚጠበቀው የአይፎን 15 ተከታታዮች ዛሬ ሊለቀቅ ነው፣ እና በመላው አለም የሚገኙ አድናቂዎች ምርጡን በጉጉት እየጠበቁት ነው። ይህ 16ኛው ትውልድ ታዋቂው ስማርትፎን የስማርትፎን ትእይንት እንደገና የሚቀይሩ የተለያዩ አዳዲስ ባህሪያትን ያስተዋውቃል ተብሎ ይጠበቃል።
አፕል ሁለት ሞዴሎችን ከአይፎን 15 ተከታታይ ማለትም አይፎን 15 ፕሮ እና ትልቁን አይፎን 15 ፕሮ ማክስን ይፋ እንደሚያደርግ ተነግሯል። IPhone 15 Pro ከ6.1 ኢንች ማሳያ ጋር አብሮ ይመጣል፣ የፕሮ ማክስ ሞዴል ደግሞ ባለ 6.7 ኢንች ስክሪን ይኖረዋል። በተጨማሪም፣ እንዲሁም መደበኛ iPhone 15 እና iPhone 15 Plus፣ ከ Apple Watch Series 9፣ Apple Watch Ultra ሁለተኛ-ትውልድ እና አፕል ኤርፖድስ ፕሮ ሁለተኛ-ትውልድ ጋር ይኖራሉ።
ምንም እንኳን አፕል ስለ አዲሶቹ አይፎኖች ምንም አይነት ይፋዊ መረጃ ባይሰጥም የወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከቀደምት ሞዴሎች ቀለል ያሉ ፣የተሻሻለ የባትሪ ህይወት እና የተሻሻለ ካሜራ ይቀርባሉ ። አንድ የተረጋገጠ ለውጥ አዲሱ አይፎኖች ቀደም ባሉት ሞዴሎች ጥቅም ላይ ከዋለው የባለቤትነት መብረቅ ገመድ ይልቅ የዩኤስቢ-ሲ ኃይል መሙያ ገመድን ያካትታሉ። ይህ ውሳኔ ሁሉም ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች በዲሴምበር 2024 ከሁለንተናዊ ቻርጀር ጋር ተኳሃኝ እንዲሆኑ የሚደነግገውን የአውሮፓ ህብረት ህግን ያከብራል።
የዋጋ አወሳሰንን በተመለከተ ትክክለኛ አሃዞች አልተወጡም ነገር ግን አዲሶቹ አይፎኖች ከቀደምቶቹ በትንሹ የበለጠ ውድ ሊሆኑ እንደሚችሉ አመላካች ነው። የአፕል የ2023 አይፎኖች እና ሰዓቶች እስከ ሴፕቴምበር 22 ድረስ ለግዢ አይገኙም።
በጉጉት የሚጠበቀው የማስጀመሪያ ዝግጅት 'Wonderlust' በመባል የሚታወቀው፣ በአፕል ፓርክ፣ ካሊፎርኒያ በሚገኘው ስቲቭ ስራዎች ቲያትር ይካሄዳል። ደጋፊዎቹ ስለአዲሶቹ አይፎኖች እና ሌሎች አጓጊ ምርቶች ዝርዝሮችን ለማግኘት ከምሽቱ 6 ሰአት ላይ የዝግጅቱን የቀጥታ ስርጭት መከታተል ይችላሉ።
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- የአይፎን 15 ተከታታይ ዛሬ (መስከረም 12) ይጀምራል። ክሬዲት፡ LAW ሆ ሚንግ / Getty Images
– Wonderlust ክስተት አዳዲስ ምርቶችን ለተጠቃሚዎች ያስተዋውቃል። ክሬዲት: አፕል