Apple Apple Watch Ultra 2ን ከውስጥ ማሻሻያዎች ጋር ይፋ አደረገ

አፕል በቅርብ ጊዜ ባንዲራውን ስማርት ሰዓት አሳውቋል አፕል Watch Ultra 2. የ Ultra 2 ንድፍ ከቀድሞው ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ቢቆይም, ዋናዎቹ ማሻሻያዎች በመሳሪያው ውስጥ ተደርገዋል. በApple S9 SiP የተጎላበተ፣ ባለአራት ኮር ነርቭ ሞተር እና የU2 እጅግ ሰፊ ባንድ መገኛ ቦታ ቺፕ ያለው፣ Ultra 2 እንደ በመሣሪያ ላይ Siri ሂደት እና የበለጠ ትክክለኛ የመገኛ ቦታን መከታተል ያሉ የላቀ ባህሪያትን ይሰጣል።
Ultra 2 ለ 3,000 ኒት ደረጃ የተሰጠው የተሻሻለ ማሳያን ይመካል፣ ይህም በ Apple Watch ላይ ከታየው ብሩህ ማሳያ ያደርገዋል። አፕል ተጠቃሚዎች ዝቅተኛ ኃይል ባለው ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ እስከ 72 ሰዓታት የባትሪ ዕድሜ እንደሚጠብቁ ተናግሯል። በተጨማሪም፣ የ Ultra 2 ጉዳይ የተሰራው አፕል ለዘላቂነት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያንፀባርቅ ከ95 በመቶ እንደገና ጥቅም ላይ ከዋለ ቲታኒየም ነው።
የሃርድዌር ማሻሻያዎች ትኩረት የሚስቡ ሲሆኑ፣ የአፕል ዎች ተጠቃሚዎች watchOS 10 ሲገቡ ጉልህ ለውጦችን መገመት ይችላሉ። ይህ ማሻሻያ መግብሮችን፣ በድጋሚ የተነደፉ የመተግበሪያ አዶዎችን እና አዲስ የካርታ እና የብስክሌት ባህሪያትን ወደ የሰዓት በይነገጽ ያመጣል። Ultra 2 በተጨማሪም የማሳያውን ውጫዊ ጠርዝ የሚጠቀም ሞዱላር አልትራ የተባለ አዲስ የእጅ ሰዓት ፊት ያስተዋውቃል። በተጨማሪም፣ አዲስ ሁለቴ መታ ማድረግ የስልክ ጥሪዎችን መጀመር እና ማቋረጥን ቀላል ያደርገዋል።
Apple Watch Ultra 2 በ $799 መነሻ ዋጋ ለቅድመ-ትዕዛዝ ይገኛል እና በሴፕቴምበር 22 መላክ ይጀምራል። በCupertino ውስጥ በአፕል ፓርክ የተካሄደው የማስጀመሪያ ዝግጅት የApple Watch Series 9 እና የበለጠ ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው የ SE ሞዴል ማሻሻያዎችንም አካቷል።
ምንጮች:
– ቨርጅ፡ ሞኒካ ቺን “የአፕል የቅርብ ጊዜ ከፍተኛ-መጨረሻ ተለባሽ የውስጥ ማሻሻያዎችን ቢያገኝም ትልቅ እና ወጣ ገባ ንድፉን ይጠብቃል”
- አፕል.com