የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

አዲሱን Apple Watch Series 9 በማስተዋወቅ ላይ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
አዲሱን Apple Watch Series 9 በማስተዋወቅ ላይ

አፕል በይፋ አስተዋውቋል አፕል ዎች ተከታታይ 9፣ ከስማርት ሰዓት አሰላለፍ ጋር የቅርብ ጊዜ ተጨማሪ። ከተከታታይ 9 ቁልፍ ባህሪያት አንዱ አዲሱ አፕል ኤስ 9 ሲፒ ሲሆን ይህም በአፈጻጸም እና በተግባራዊነት ላይ ከፍተኛ መሻሻሎችን ይሰጣል።

S9 SiP የተሻሻለ ሲፒዩ፣ 30% ፈጣን ጂፒዩ እና ባለ 4-ኮር የነርቭ ሞተር ይመካል። እነዚህ ማሻሻያዎች የማሽን መማሪያ ተግባራትን በእጥፍ ያሳድጋሉ፣ ይህም ስማርት ሰዓቱን ከቀደምቶቹ የበለጠ ብቃት ያለው ያደርገዋል። የተሻሻለው የነርቭ ሞተር እንዲሁም የSiri ጥያቄዎች በመሣሪያው ላይ እንዲሰሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም ፈጣን እና ደህንነቱ የተጠበቀ ስራዎችን ያረጋግጣል።

ሌላው በሴሪ 9 ላይ ጉልህ የሆነ ተጨማሪ አዲሱ እጅግ በጣም ሰፊ ባንድ ቺፕ ነው። ይህ ቺፕ ተጠቃሚዎች የተገናኘውን አይፎን ፒንግ እንዲያደርጉ እና እንዲያገኙት ያስችላቸዋል፣ ልክ እንደ ኤር ታግ እንደሚሰራ። በተጨማሪም፣ ተከታታይ 9 የብሩህነት ደረጃዎችን ማስተካከል የሚችል ማሳያ፣ ቢበዛ 2,000 ኒት እና ቢያንስ 1 ኒት ያሳያል።

የ9ኛው ተከታታይ ጎልቶ ከሚታይ ባህሪ አንዱ የ"ድርብ መታ" ምልክት ነው። ይህ የእጅ ምልክት ተጠቃሚዎች አውራ ጣታቸውን እና አመልካች ጣታቸውን ሁለቴ መታ በማድረግ በመተግበሪያው ውስጥ ያለውን ዋና ቁልፍ እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም እንደ ስማርት ቁልል ማስጀመር ወይም ጥሪዎችን መመለስ ያሉ የተለመዱ ተግባራትን ለማከናወን ቀላል ያደርገዋል።

አፕል ከሴሪ 2 ጋር ተመሳሳይ ባህሪያትን የሚጋራውን ግን እስከ 9 ኒት የሚደርሱ የማሳያ አቅሞችን የሚያቀርበውን አፕል Watch Ultra 3,000ን ይፋ አድርጓል። አልትራ 2 ሞዱላር አልትራ የተባለ አዲስ የሰዓት ፊትን ያካትታል፣ በተለይ ለአትሌቶች እና ለቤት ውጭ ወዳጆች የጂፒኤስ መጋጠሚያዎች፣ የከፍታ መረጃ ወይም የውሃ ጥልቀት መለኪያዎችን ለሚፈልጉ።

ሁለቱም የ Apple Watch Series 9 እና Ultra 2 ከዛሬ ጀምሮ ለቅድመ-ትዕዛዝ ዝግጁ ናቸው እና በሴፕቴምበር 22 በይፋ ይጀመራሉ። ተከታታይ 9 ዋጋው 399 ዶላር ሲሆን Ultra 2 ዋጋው 799 ዶላር ነው። አፕል ለApple Watch ተከታታይ እንደ አማራጭ ኢኮ-ተስማሚ "FineWoven" የእጅ አንጓዎችን አስተዋውቋል።

በApple Wonderlust Event ወቅት ስለተደረጉት ማስታወቂያዎች ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማግኘት የእኛን አጠቃላይ ማጠቃለያ ይመልከቱ።

ምንጮች:
- Apple S9 SIP: የአፕል ማስታወቂያ
– Ultrawide-band ቺፕ: አፕል ማስታወቂያ

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

Thunderbolt 5 በ2024 የሚመጣ፡ ለአፕል ሊሆን የሚችል የጨዋታ ለውጥ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች