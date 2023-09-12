አዲሱን Apple Watch Series 9 በማስተዋወቅ ላይ

አፕል በይፋ አስተዋውቋል አፕል ዎች ተከታታይ 9፣ ከስማርት ሰዓት አሰላለፍ ጋር የቅርብ ጊዜ ተጨማሪ። ከተከታታይ 9 ቁልፍ ባህሪያት አንዱ አዲሱ አፕል ኤስ 9 ሲፒ ሲሆን ይህም በአፈጻጸም እና በተግባራዊነት ላይ ከፍተኛ መሻሻሎችን ይሰጣል።
S9 SiP የተሻሻለ ሲፒዩ፣ 30% ፈጣን ጂፒዩ እና ባለ 4-ኮር የነርቭ ሞተር ይመካል። እነዚህ ማሻሻያዎች የማሽን መማሪያ ተግባራትን በእጥፍ ያሳድጋሉ፣ ይህም ስማርት ሰዓቱን ከቀደምቶቹ የበለጠ ብቃት ያለው ያደርገዋል። የተሻሻለው የነርቭ ሞተር እንዲሁም የSiri ጥያቄዎች በመሣሪያው ላይ እንዲሰሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም ፈጣን እና ደህንነቱ የተጠበቀ ስራዎችን ያረጋግጣል።
ሌላው በሴሪ 9 ላይ ጉልህ የሆነ ተጨማሪ አዲሱ እጅግ በጣም ሰፊ ባንድ ቺፕ ነው። ይህ ቺፕ ተጠቃሚዎች የተገናኘውን አይፎን ፒንግ እንዲያደርጉ እና እንዲያገኙት ያስችላቸዋል፣ ልክ እንደ ኤር ታግ እንደሚሰራ። በተጨማሪም፣ ተከታታይ 9 የብሩህነት ደረጃዎችን ማስተካከል የሚችል ማሳያ፣ ቢበዛ 2,000 ኒት እና ቢያንስ 1 ኒት ያሳያል።
የ9ኛው ተከታታይ ጎልቶ ከሚታይ ባህሪ አንዱ የ"ድርብ መታ" ምልክት ነው። ይህ የእጅ ምልክት ተጠቃሚዎች አውራ ጣታቸውን እና አመልካች ጣታቸውን ሁለቴ መታ በማድረግ በመተግበሪያው ውስጥ ያለውን ዋና ቁልፍ እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም እንደ ስማርት ቁልል ማስጀመር ወይም ጥሪዎችን መመለስ ያሉ የተለመዱ ተግባራትን ለማከናወን ቀላል ያደርገዋል።
አፕል ከሴሪ 2 ጋር ተመሳሳይ ባህሪያትን የሚጋራውን ግን እስከ 9 ኒት የሚደርሱ የማሳያ አቅሞችን የሚያቀርበውን አፕል Watch Ultra 3,000ን ይፋ አድርጓል። አልትራ 2 ሞዱላር አልትራ የተባለ አዲስ የሰዓት ፊትን ያካትታል፣ በተለይ ለአትሌቶች እና ለቤት ውጭ ወዳጆች የጂፒኤስ መጋጠሚያዎች፣ የከፍታ መረጃ ወይም የውሃ ጥልቀት መለኪያዎችን ለሚፈልጉ።
ሁለቱም የ Apple Watch Series 9 እና Ultra 2 ከዛሬ ጀምሮ ለቅድመ-ትዕዛዝ ዝግጁ ናቸው እና በሴፕቴምበር 22 በይፋ ይጀመራሉ። ተከታታይ 9 ዋጋው 399 ዶላር ሲሆን Ultra 2 ዋጋው 799 ዶላር ነው። አፕል ለApple Watch ተከታታይ እንደ አማራጭ ኢኮ-ተስማሚ "FineWoven" የእጅ አንጓዎችን አስተዋውቋል።
በApple Wonderlust Event ወቅት ስለተደረጉት ማስታወቂያዎች ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማግኘት የእኛን አጠቃላይ ማጠቃለያ ይመልከቱ።
ምንጮች:
- Apple S9 SIP: የአፕል ማስታወቂያ
– Ultrawide-band ቺፕ: አፕል ማስታወቂያ