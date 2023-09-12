አፕል iPhone 15 Series እና Apple Watch Series 9 በ Wonderlust Event ላይ ይጀምራል

አፕል በመጨረሻ በ15 በ Wonderlust ዝግጅት ላይ በጉጉት የሚጠበቀውን የአይፎን 9 ተከታታዮችን እና የቅርብ ጊዜውን የስማርትሰች አሰላለፍ አፕል Watch Series 2023ን ይፋ አድርጓል።አይፎን 15 በአስደናቂ ንድፉ፣ ባህሪያቱ እና ማሻሻያዎቹ ሰርቋል። Apple Watch Series 9 ልክ እንደ ቀዳሚው አፕል Watch Series 8 ብዙ አድናቆትን እንደሚያገኝ ይጠበቃል።
የ Apple Watch Series 9 አጠቃላይ አፈፃፀሙን ያሻሽላል ተብሎ ከሚጠበቀው ኃይለኛ አዲስ ቺፕ ጋር ማሻሻያ አግኝቷል። የቀደመው ሞዴል ለሴቶች ጤና የሳይክል መከታተያ ባህሪያትን አስተዋውቋል፣ እና ይህ ባህሪ በአዲሱ ተከታታይ ውስጥ ይቀጥላል። በተጨማሪም አፕል ፕሪሚየም አፕል Watch Ultra 2ን ከአዳዲስ ተጨማሪዎች እና ባህሪያት ጋር አስተዋውቋል።
አዲሱ አፕል Watch Series 9 የተጎላበተውን በቅርብ ጊዜ በS9 ቺፕሴት ነው፣ ይህም የተሻሻለ አፈጻጸምን ያቀርባል። አንድ የሚታወቅ ባህሪ የSiri+ ጤና ውህደት ነው፣ ይህም ተጠቃሚዎች ከድምጽ ረዳቱ ጋር ለአስታዋሾች እና ከጤና ጋር የተገናኙ መጠይቆችን እንዲገናኙ ያስችላቸዋል፣ ለምሳሌ የልብ ምትን መፈተሽ። አፕል ተጠቃሚዎች ጥሪዎችን እንዲመልሱ ፣ጥሪዎችን እንዲያቆሙ ፣ሙዚቃን እንዲያጫውቱ/አፍታ እንዲያቆሙ እና አውራ ጣት እና አመልካች ጣታቸውን በመጠቀም ቀላል ድርብ መታ በማድረግ መግብሮችን እንዲያንሸራትቱ የሚያስችል ምቹ ድርብ መታ ማድረግ የእጅ እንቅስቃሴን አስተዋውቋል።
የ Apple Watch Series 9 በአዲሱ WatchOS 10 ላይ ይሰራል, ይህም ተጨማሪ ባህሪያትን እና አፕል ሰዓትን ያስተዋውቃል. እንደ አፕል ገለፃ Watch Series 9 በሚቀጥለው ወር የሚገኝ ሲሆን ከቀድሞው ጋር ሲነጻጸር የተሻሻለ ፍጥነት እና አፈፃፀም ያቀርባል. የጂፒኤስ ስሪት ዋጋው 399 ዶላር ሲሆን የጂፒኤስ+ ሴሉላር ስሪት ደግሞ 499 ዶላር ነው።
በአጠቃላይ የ Wonderlust ክስተት የአይፎን 15 ተከታታይ እና የ Apple Watch Series 9 ልዩ ባህሪያትን እና ዲዛይን አሳይቷል። አፕል በፈጠራ ቴክኖሎጂ ድንበሮችን መግፋቱን ቀጥሏል፣ ይህም ለሸማቾች ኃይለኛ እና ባህሪ የበለፀጉ መሳሪያዎችን ያቀርባል።
ምንጮች: አፕል
ትርጓሜዎች
ቺፕሴት፡- ቺፕሴት ለአንድ የተወሰነ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ አስፈላጊውን መገናኛ እና ተግባራዊነት የሚያቀርብ የተዋሃዱ ሰርኮች ስብስብ ነው።
WatchOS: WatchOS ለመሳሪያው የሶፍትዌር በይነገጽ እና ተግባራዊነትን የሚያቀርብ በተለይ ለ Apple Watch የተነደፈ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው።
ጂፒዩ፡ ጂፒዩ ማለት የግራፊክስ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ነው፣ በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ላይ ግራፊክስን የመስራት እና የማሳየት ሃላፊነት አለበት።