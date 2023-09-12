አፕል የApple Watch Series 9ን ያሳያል፡ ፈጣን፣ ብልህ እና የበለጠ ዘላቂ

አፕል በ Cupertino በተካሄደው የ Wonderlust ዝግጅት ላይ አዲሱን ተለባሹን አፕል Watch Series 9ን በይፋ አስተዋውቋል። አዲሱ ስማርት ሰዓት ከቀድሞው ጋር ሲነጻጸር 9% የፍጥነት ጭማሪ እና 60% ፈጣን ጂፒዩ በኃይለኛው S30 ቺፕ የታጠቀ ነው።
የ Apple Watch Series 9 ከሚታወቁት ባህሪያት አንዱ የ WatchOS 10 መግቢያ እና የስም ጠብታ ባህሪ ነው። ይህ ባህሪ ተጠቃሚዎች ተመሳሳይ መሳሪያ ላለው ሌላ ተጠቃሚ ቅርብ ሲሆኑ የግል መረጃን እንዲያካፍሉ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም የUltrawideband ቴክኖሎጂ ውህደት ከHomePod ጋር መስተጋብርን ያሻሽላል እና የ Find My ተግባርን ያሻሽላል።
የ Apple Watch Series 9 ማሳያ ከ 2,000 ኒት ከፍተኛው እስከ አንድ ኒት ዝቅተኛው ድረስ አስደናቂ የብሩህነት ችሎታዎችን ያቀርባል። የSiri ጤና ባህሪ መግቢያ ተጠቃሚዎች የጤና ዝማኔዎችን በድምጽ ትዕዛዞች እንዲቀበሉ ያስችላቸዋል። ይህ ባህሪ በተዘመነው የነርቭ ሞተር የተደገፈ ነው፣ ይህም የጽሁፍ ግልባጭ ፍጥነትን ከS25 ቺፕ ጋር በ8% ይጨምራል።
በ Apple Watch Series 9 ላይ ልዩ የሆነ ተጨማሪው Double Tap ባህሪ ነው። ይህንን የግቤት ስርዓት በመጠቀም ተጠቃሚዎች እንደ ጥሪዎችን መመለስ ወይም ማንቂያዎችን በማጥፋት የመረጃ ጠቋሚ ጣታቸውን እና አውራ ጣትን አንድ ላይ መታ በማድረግ የተለያዩ እርምጃዎችን ማከናወን ይችላሉ። ይህ ባህሪ በሚቀጥለው ወር እንዲገኝ ተዘጋጅቷል።
አፕል ለዘላቂነት ካለው ቁርጠኝነት ጋር በማጣጣም፣ Apple Watch Series 9 የኩባንያው “የመጀመሪያው የካርበን ገለልተኛ” ምርት ነው። ይህንን ደረጃ ማሳካት የሚገኘው ኮባልት፣ የተሻሻለ ማሸጊያ እና “ከፍተኛ ጥራት ያለው” የካርቦን ክሬዲት ግዥን ጨምሮ እንደገና ጥቅም ላይ የዋሉ ተጨማሪ አካላትን በመጠቀም ነው።
ደንበኞቻቸው ለክፍል 9 የተለያዩ የቀለም አማራጮችን መምረጥ ይችላሉ ፣የከዋክብት ብርሃን ፣ብር ፣እኩለ ሌሊት ፣ምርት ቀይ እና አዲስ ሮዝ ቀለም። የApple Watch Series 9 የመነሻ ዋጋ $399 ነው፣ ቅድመ-ትዕዛዞች ከዛሬ ጀምሮ እና መላኪያ ሴፕቴምበር 22 ይጀምራል።
ትርጓሜዎች
– S9 ቺፕ፡- በ Apple ለተለባሽ መሳሪያዎቹ የተሰራው የቅርብ ጊዜ ቺፕ፣ የተሻሻለ አፈጻጸምን ያቀርባል።
– Ultrawideband: በመሣሪያዎች መካከል አጭር ርቀት እና ከፍተኛ ባንድዊድዝ ውሂብ ማስተላለፍ የሚያስችል ገመድ አልባ የመገናኛ ቴክኖሎጂ።
– የነርቭ ሞተር፡- በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና በማሽን መማሪያ ተግባራት ላይ ያተኮረ የአፕል ቺፕስ አካል ነው።
ምንጮች:
- የ Apple Wonderlust ክስተት በ Cupertino.