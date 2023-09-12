አፕል የ Apple Watch Series 9 ን አስታውቋል፡ ምን አዲስ ነገር አለ?

አፕል የታዋቂውን ስማርት ሰዓት አፕል Watch Series 9 “Wonderlust” በተሰኘ ልዩ ዝግጅቱ ላይ የቅርብ ጊዜውን ድግግሞሹን ይፋ አድርጓል። አዲሱ አፕል Watch ከቀድሞው ጋር ተመሳሳይ ንድፍ ይይዛል ነገር ግን በአቀነባባሪው እና በሴንሰሮች ረገድ ከታወቁ ማሻሻያዎች ጋር ይመጣል።
በ Apple Watch Series 9 ውስጥ ካሉት ጉልህ ማሻሻያዎች አንዱ የ SiP (በጥቅል ውስጥ ያለ ስርዓት) S9 ን ማስተዋወቅ ነው። ይህ አዲሱ ፕሮሰሰር ፈጣን ጂፒዩ እና ሲፒዩ አለው፣ይህም መተግበሪያዎችን ሲከፍቱ ወይም ሲስተሙን ዳግም ሲያስነሱ የመጫኛ ጊዜዎች እንዲቀንሱ ያደርጋል። ተጠቃሚዎች የተሻሻለ አፈጻጸም እና ለስላሳ አሠራር ይለማመዳሉ።
በተጨማሪም፣ S9 SiP አዲሱን የ Apple's ultra-wideband chip ያካትታል። ከ U1 ቺፕ ጋር በሚመሳሰል መልኩ፣ የተሻሻለው እጅግ ሰፊ ባንድ ቴክኖሎጂ “የቦታ ግንዛቤን” ይሰጣል። ይህ አፕል Watch በአቅራቢያ ያሉ ሌሎች ተኳኋኝ መሣሪያዎች ያሉበትን ቦታ በትክክል እንዲያውቅ ያስችለዋል። የተሻሻለው የ ultra-wideband ተግባር የእኔን አግኝ ባህሪን ያሻሽላል እና ለአዳዲስ እድሎች በር ይከፍታል።
የ Apple Watch Series 9 ምንም አዲስ የጤና ባህሪያትን ባያስተዋውቅም፣ ለተሻሻለ ትክክለኛነት የተሻሻለ የልብ ምት ዳሳሽ አለው። አፕል ተጠቃሚዎች ሰዓቱን በእጥፍ መታ በማድረግ ስክሪኑን የመንካት አስፈላጊነትን በማስቀረት ሰዓቱን እንዲቆጣጠሩ የሚያስችል አዲስ ጋይሮስኮፕ ጨምሯል።
ሌላው ትኩረት የሚስብ ማሻሻያ የ Apple Watch Series 9 ብሩህ ማሳያ ነው። እስከ 2000 ኒት ባለው ብሩህነት፣ ስክሪኑ በጠራራ ፀሀይ ውስጥ እንኳን ድንቅ እይታዎችን ያቀርባል። ጥቅም ላይ በማይውልበት ጊዜ ማሳያው የባትሪውን ዕድሜ በመቆጠብ ወደ 1 ኒት ብቻ ይቀንሳል።
አዲሱ አፕል Watch Series 9 በ41ሚሜ እና በ45ሚሜ ስሪቶች በአሉሚኒየም እና በአይዝጌ ብረት የተሰራ ነው። የ9 ተከታታይ ዋጋዎች ከ$399 ይጀምራሉ። ለ Apple Watch Series 9 ቅድመ-ትዕዛዞች አሁን ተከፍተዋል, እና በሴፕቴምበር 22 ላይ በመደብሮች ውስጥ በይፋ ይጀምራል.
ምንጮች፡ አፕል [ዩአርኤል አክል]