የአፕል ሰዓት ተከታታይ 8፡ ከአማዞን ድርድር ጋር ትልቅ ግዢ

አፕል በ‹Wanderlust› ዝግጅቱ ላይ ለአይፎኖች፣ አይፓዶች እና አፕል ዎች ትልቅ ማሳያዎችን ሊያደርግ ነው። አፕል የቆዩ ሞዴሎችን ከጣቢያው በፍጥነት የማስወገድ አዝማሚያ ቢኖረውም፣ አፕል Watch Series 8 አሁንም በተለያዩ መተግበሪያዎች የአካል ብቃት ተግባራቸውን ለመጀመር ለሚፈልጉ በጣም ጥሩ ግዢ ነው።
እንዲያውም የተሻለ ዜና፣ Amazon በአሁኑ ጊዜ በአፕል Watch Series 22 ላይ የ8% ቅናሽ እያቀረበ ሲሆን ዋጋውም ወደ 309.99 ዶላር ዝቅ እንዲል በማድረግ የ90 ዶላር ቁጠባ ነው።
የ Apple Watch Series 8 እንደ ጂፒኤስ መከታተያ፣ የብልሽት ማወቂያ፣ የሙቀት ዳሳሽ እና የሶስተኛ ወገን መተግበሪያ መደብር መዳረሻ ካሉ ቁልፍ ባህሪያት ጋር አብሮ ይመጣል። በሴፕቴምበር 2022 ተጀመረ።
ተከታታይ 9 በአድማስ ላይ ቢሆንም፣ ይህ ስምምነት ንቁ የአኗኗር ዘይቤን ለመጀመር ጥሩ መንገድ መሆኑን ያረጋግጣል። Watch Series 8 ከSeries 7 ጋር ሲወዳደር ብዙ ተጨማሪ ባህሪያትን ላያቀርብ ይችላል፣ነገር ግን አሁንም እንደ የሙቀት ዳሳሽ እንቁላልን ለመከታተል እና ብልሽትን ለመለየት ጥቅማጥቅሞችን ይሰጣል። ከዚህም በላይ በመጪው watchOS 10 መለቀቅ፣ አፕል Watch Series 8 ብዙ ማሻሻያዎችን እና አዲስ የተጠቃሚ በይነገጽ ይቀበላል።
ከLiveScience፣ TechRadar፣ Tom's Guide እና T3 የተገኘውን ስምምነት ይገምግሙ Apple Watch Series 8ን በአዎንታዊ መልኩ ይገመግማሉ። ቄንጠኛ መሳሪያ ለሚፈልጉ እርምጃዎችን፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን እና ሌሎችንም እንዲሁም በሺዎች የሚቆጠሩ የApple Watch መተግበሪያዎችን በተለያዩ ምድቦች እንዲደርሱ ይመከራል።
ለመግዛት እያሰቡ ከሆነ፣ ተከታታይ 9 ተጨማሪ ባህሪያትን ሊያቀርብ እንደሚችል ያስታውሱ። በተጨማሪም አፕል Watch Series 8 ከአንድሮይድ ስልኮች ጋር ተኳሃኝ አይደለም። ነገር ግን፣ የአካል ብቃት ግቦችዎን ለመከታተል የሚያስችል አስተማማኝ መሳሪያ ከፈለጉ፣ Apple Watch Series 8 በጣም ጥሩ አማራጭ ነው።
ምንጮች፡ LiveScience፣ TechRadar፣ Tom's Guide፣ T3